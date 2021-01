COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE : POINT SUR L’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2020

Solide performance démontrant la résilience du modèle

NANTES – 28 Janvier 2021, 17:45 CET – Maisons du Monde (Euronext Paris: MDM; ISIN: FR0013153541), un leader européen de collections originales et accessibles d’articles de décoration et de mobilier pour la maison, annonce aujourd’hui ses ventes estimées et non-auditées pour le quatrième trimestre et le second semestre 20201.

Ventes solides au second semestre : c. 693 millions d'euros (+4,8 % par rapport à l'année précédente ; +3,0 % à périmètre comparable) Quatrième trimestre : Ventes totales : c. 372 millions d'euros (-1,5 % par rapport à l'année précédente ; -2,2 % à périmètre comparable) Ventes en ligne en hausse d'environ 41 % Baisse des ventes en magasin limitée à environ 13 % par rapport à l'année précédente, tenant compte du deuxième confineme

Ventes de l’année 2020 supérieures aux attentes : c. 1 182 millions d'euros (-3,5 % par rapport à l'exercice précédent ; -6,6 % à périmètre comparable), dont 33 % réalisées en ligne Réseau de magasins à fin 2020 conforme aux prévisions : 369 magasins ; surface commerciale totale de 436 000 m² (stable par rapport à l'année précédente)



Julie Walbaum, Directrice Générale de Maisons du Monde, a déclaré : « Dans un contexte pandémique exceptionnel marqué par des confinements et d’autres mesures sanitaires, Maisons du Monde a fait preuve d'une forte résilience en 2020, notamment au second semestre et pendant les fêtes de fin d'année, réalisant de ce fait des ventes annuelles supérieures aux attentes. Le Groupe est bien positionné pour capitaliser sur l’accélération des ventes en ligne qui, soutenues par le lancement réussi de notre marketplace en novembre, ont atteint en 2020 un tiers des ventes totales. »

Les ventes du Groupe au quatrième trimestre 2020 se sont élevées à c. 372 millions d'euros, en légère baisse de 1,5 %2 par rapport à l'année précédente (-2,2 % à périmètre comparable). Les ventes ont été impactées par la fermeture de la plupart des magasins européens pendant environ 4 semaines, principalement en novembre. Le Groupe estime que la perte de ventes due à ce confinement dans le contexte du Covid-19 a été d'environ 50 millions d'euros au quatrième trimestre (-60 millions d'euros en magasin, +10 millions d'euros en ligne).

Les ventes en ligne ont augmenté de 41 % pour atteindre c.114 millions d'euros, soit 31 % des ventes totales du Groupe.

Les ventes en magasin ont diminué de 13 % pour atteindre c. 258 millions d'euros en raison du confinement mentionné ci-dessus, tout en bénéficiant d'une activité soutenue en octobre et en décembre.

Les ventes en France ont atteint c. 206 millions d'euros (contre 214 millions d'euros au quatrième trimestre 2019).

Les ventes internationales se sont élevées à c. 166 millions d'euros et ont représenté 45 % des ventes totales (contre 43 % au quatrième trimestre 2019), incluant les ventes de Modani qui ont augmenté de 24% par rapport à l’année précédente pour atteindre c. 15 millions d'euros.

Les ventes de décoration sont restées stables par rapport à l'année précédente, à c. 232 millions d'euros, reflétant le succès commercial des nouvelles collections du Groupe au second semestre 2020.

Les ventes de meubles ont été soutenues par la sécurisation des best-sellers mise en place par le Groupe durant le trimestre. Cette mesure a été partiellement contrebalancée par un niveau de stocks qui demeure sous-optimal en raison d’une pression persistante sur la chaîne d'approvisionnement meubles. Dans l’ensemble, la baisse des ventes de meubles au quatrième trimestre a été limitée à moins de c. 4 %.

Les ventes du groupe au second semestre 2020 ont progressé de 4,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre c. 693 millions d'euros (+3,0 % à périmètre comparable).

En conséquence, les ventes pour l'année 2020, s’établissant à c. 1 182 millions d'euros, ont été meilleures que prévu compte tenu du deuxième confinement (-3,5 % en glissement annuel à comparer avec une prévision de baisse de quelques points de pourcentage (« mid-single digit ») ; -6,6 % à périmètre comparable).

Réseau de magasins

En 2020, Maisons du Monde a ouvert 9 nouveaux magasins et en a fermé 16, pour un total net de 7 fermetures, en ligne avec les prévisions fournies à la fin du mois d'octobre 2020. Au 31 décembre 2020, le réseau mondial de magasins du Groupe comptait 369 magasins (contre 366 à fin septembre 2020 et 376 à fin 2019), tandis que la surface commerciale totale du réseau, de 436 000 m2, était stable par rapport à l'année précédente. Au cours du quatrième trimestre 2020, Maisons du Monde a ouvert quatre magasins (Béziers en France ; Anvers en Belgique ; Hambourg en Allemagne et Rome en Italie), tandis que Modani a fermé son magasin de Chicago.

Projets stratégiques

La « marketplace » de Maisons du Monde a été lancée avec succès en France au début du mois de novembre et sa performance est supérieure aux attentes.

La construction du nouveau centre de distribution du groupe à Heudebouville, dans le nord-ouest de la France, a démarré en décembre.

Perspectives pour l’EBITDA de 2020

Grâce à la solide performance du troisième trimestre 2020, à la forte activité commerciale en octobre et décembre et à une gestion efficace des coûts tout au long de l’année, la baisse de l'EBITDA de l'année 2020 devrait être contenue à un peu moins de 10 % par rapport à son niveau de 2019 (259 millions d'euros).

Les résultats financiers pour l'ensemble de l'année 2020 seront publiés le 10 mars 2021 à 17h45 CET. La direction organisera une conférence téléphonique avec les analystes et les investisseurs le même jour à 18h00 CET.

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe développe ses activités grâce à une approche omnicanale complémentaire, s’appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une expansion rentable de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 182 millions d’euros en 2020. Au 31 décembre 2020, le Groupe exploitait un réseau de 369 magasins dans neuf pays –France, Italie, Espagne, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, États-Unis et Portugal –, et a généré 47% de ses ventes hors de France. Le Groupe a également construit une plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30% en moyenne par an de 2010 à 2019. Cette plateforme, enrichie par le lancement d’une marketplace en France en novembre 2020, a représenté 33% des ventes du Groupe en 2020 et est disponible dans les pays d’implantation des magasins, ainsi qu’en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

1 Les chiffres de vente et les variations en pourcentage présentés dans ce communiqué sont non-audités, fondés sur les projections actuelles du Groupe et donc sujets à des changements limités. Veuillez-vous référer à la clause de non-responsabilité concernant les déclarations prospectives à la fin de ce communiqué.

2 Les ventes du 4e trimestre 2019 ont bénéficié de l'avancement des promotions d'hiver de janvier 2020 à décembre 2019. Tenant compte de ce décalage, l’évolution des ventes du quatrième trimestre 2020 est estimée à -0,8 %.







