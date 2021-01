OMZET 2020 MET 23 MLN. € DICHT BIJ HET STREEFCIJFER

COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, kondigt voor het boekjaar 2020 een jaaromzet aan van 23 mln. €, een daling van 23% ten opzichte van 2019 maar dicht bij het oorspronkelijke streefcijfer van 24 mln. €. De verkoop van anodisatiediensten werd gedurende het hele boekjaar beînvloed door de gevolgen van de crisis, in verband met de Covid-19 pandemie, op de activiteit van de Europese walserijklanten en distributeurs, terwijl de verkoop van het totaalpakket zich op een historisch hoog niveau heeft geconsolideerd vergeleken met 2019 dat een recordjaar was.

❖ Evolutie van de omzet per kwartaal en per activiteit

(in miljoen euro) 2020 2019 Variatie 1e kwartaal 5,65 5,46 + 3,5% 2e kwartaal 6,04 6,63 - 9,0% 3e kwartaal 5,29 10,65 - 50,3% 4e kwartaal 6,02 7,04 - 14,5% Jaartotaal 23,00 29,78 - 22,8% Waarvan Toeleveringsverkoop 16,21 20,75 - 21,9% Verkoop totaalpakket1 6,79 9,03 - 24,9%

❖ Toeleveringsactiviteiten: impact van de crisis op de vraag van de walserijen en distributeurs

De verkoop van toeleveringsdiensten (16,2 mln. €) daalt met 22% ten opzichte van 2019 en vertegenwoordigt 70,5% van de jaaromzet, tegen 69,7% in 2019. De verkoop werd beïnvloed door de duidelijke afname van de vraag van de walserijen en distributeurs in Europa in een chaotische periode die gedomineerd werd door onderbrekingen in de toeleveringsketen aan het begin van de pandemie, tijdelijke stilleggingen van activiteiten in bepaalde industriële sectoren en aanzienlijke voorraadverminderingen in de distributieketen.

Vanaf het begin van de crisis heeft het bedrijf binnen deze context de productiecapaciteit op zijn twee vestigingen in België en Duitsland gereorganiseerd om de kosten zo variabel mogelijk te houden waarbij versterkte sanitaire maatregelen werden ingevoerd.

❖ Verkoop van het totaalpakket: stabiele verkoop ondanks de conjunctuur en een ongunstige vergelijkingsbasis

De verkoop van het totaalpakket, waarin het bedrijf continu geanodiseerd aluminium direct levert aan de eindklant onder het merk ALOXIDE®, daalt met 25% tot 6,8 mln. € en vertegenwoordigt 29,5% van de jaaromzet, tegen 30,3% in 2019. De verkoop is vergelijkbaar met die in het recordboekjaar 2019 waarin in de loop van het tweede halfjaar een groot aantal orders in China werd geleverd. Na een terugloop in het derde kwartaal was het eind van het jaar 2020 dynamischer met een omzet in het vierde kwartaal die vergelijkbaar was met die van het jaar daarvoor, ondanks het uitstel van een zending voor een bedrag van 0,9 mln. € die, op verzoek van de klant, in januari 2021 werd geleverd en gefactureerd.

❖ Vooruitzichten

Binnen een moeilijke context bevestigen de resultaten van het boekjaar 2020 het belang van de activiteiten die zijn ondernomen om de eindmarkten van het bedrijf te diversifiëren en zijn directe verkoop onder het merk ALOXIDE® te ondersteunen.

Hoewel de toekomstige economische conjunctuur die voortvloeit uit de pandemie onzeker blijft, heeft het bedrijf vertrouwen in zijn ontwikkelingsvooruitzichten daar het kan profiteren van een veelzijdige portefeuille met hoogwaardige, duurzame geanodiseerde producten die een lage CO 2 -afdruk hebben, met grote kansen op nieuwe belangrijke markten wereldwijd, in het bijzonder in de bouwsector en architecturale projecten.

Dankzij een flexibele en doeltreffende industriële organisatie, een groeiende geografische aanwezigheid en een solide financiële situatie kan COIL met succes voldoen aan de behoeften van de klanten en aan een snelle opleving van de vraag op zijn eindmarkten.

❖ Indicatieve kalender 2021

● 30 april 2021 Jaarresultaten 2020 et financieel jaarverslag ● 2 juni 2021 Jaarlijkse algemene vergadering ● 28 juli 2021 Omzet van het eerste halfjaar 2021 ● 29 oktober 2021 Resultaten van het eerste halfjaar 2021 en financieel halfjaarverslag

De persberichten worden verspreid na sluiting van de Beurs.

OVER COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 130 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2019 een omzet gerealiseerd van ongeveer 30 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com

Contact

COIL

Tim Hutton | Gedelegeerd bestuurder

tim.hutton@coil.be | Tel.: +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tel.: +33 (0)1 53 65 68 68











