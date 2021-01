Croissance marquée de la marge brute de +17% au T4 2020,

soit une progression de +10% en 2020

Forte hausse de l’EBITDAr1 2020,

estimé entre 13,5 M€ et 14,0 M€

Paris, le 28 janvier 2021 – 17h45 CET - Artefact (FR0000079683 – ALATF – éligible PEA-PME), expert dans la transformation data auprès des grandes marques, annonce aujourd’hui sa marge brute et une fourchette d’EBITDAr estimé pour l’exercice 2020.

Guillaume de Roquemaurel et Vincent Luciani, co-DG du Groupe Artefact, déclarent : « La solidité des performances commerciales du Groupe et l’amélioration de la rentabilité, réalisées en dépit des conditions sanitaires et économiques, objectivent la pertinence du positionnement et du modèle économique d’Artefact. Ces succès commerciaux, particulièrement remarquables au T4 avec +17% de croissance proforma2, s’inscrivent dans un contexte de demande soutenue de la part des grandes marques internationales pour nos offres data. En leur permettant de reconfigurer leur organisation et process autour du client, celles-ci constituent un véritable driver pour surmonter la crise. En ce début d’année, les planètes sont clairement alignées pour Artefact et nous avons hâte de poursuivre cette dynamique et de confirmer notre position de leader dans le conseil et les services en transformation data ».



Forte progression de la marge brute en 2020 et excellente performance au T4 dans un contexte inédit

Sur l’année 2020, la marge brute du Groupe ressort à 70,3 M€ en croissance proforma de +10%.

Après un premier semestre déjà dynamique, avec une croissance proforma de +9% dans un contexte de crise sanitaire, Artefact a enregistré une accélération de ses performances commerciales au second semestre avec une progression de la marge brute de +11%.

Cette performance a été soutenue, notamment, par la reconfiguration réussie du Groupe désormais structuré autour de trois d'activités. Cette segmentation a permis une meilleure valorisation de la proposition de valeur d’Artefact pour accompagner les grandes marques dans la reconfiguration stratégique de leur organisation autour du consommateur :

Data Consulting, conseil en transformation Data, y compris au-delà de la fonction marketing,

conseil en transformation Data, y compris au-delà de la fonction marketing, Data Marketing, accompagnement des départements marketing dans l’adoption des nouveaux outils data,

accompagnement des départements marketing dans l’adoption des nouveaux outils data, Digital Activation, conseil et exécution de campagnes publicitaires digitales.

Les activités Data Consulting et Data Marketing ont constitué les deux principaux moteurs de la croissance et ont représenté, ensemble, environ deux-tiers de la marge brute 2020.

Niveau d’activité record au T4 2020 avec une progression de +17% en proforma

Au quatrième trimestre 2020, le Groupe a connu une accélération de la progression de sa marge brute qui ressort à 20,3 M€, en croissance proforma de +17% soit un rythme de progression en ligne avec celui d’avant crise de la COVID-19.

Vif succès de l’expertise data-driven d’Artefact auprès des grandes marques dans la majorité des régions

Poursuite de la forte progression en France : croissance proforma de +20% de la marge brute 2020

En France, la marge brute 2020 ressort en hausse de +20% par rapport à 2019 à 34,6 M€, et représente quasiment la moitié de l’activité du Groupe. Au quatrième trimestre 2020, la progression s’accentue, avec une hausse de la marge brute de +22% par rapport à la même période de l’exercice 2019. Les activités Data Consulting et Data Marketing restent les principales contributrices avec une croissance de +39% sur l’exercice.

Reprise marquée de l’activité au second semestre dans le Reste de l’Europe soutenue par le dynamisme du Royaume-Uni et des Pays-Bas

Dans le Reste de l’Europe, la marge brute est en recul de -8% sur l’année 2020 du fait de la crise sanitaire qui a fortement ralenti l’activité Digital Activation encore prépondérante dans cette zone. Néanmoins, la région a connu une reprise de ses activités au cours du dernier trimestre 2020, avec une croissance publiée de 5% portée par le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

L’activité au Royaume-Uni a en effet connu un redressement spectaculaire au fil de l’année avec une croissance de la marge brute proforma de +17% au second semestre 2020 dont une progression de +33% au quatrième trimestre 2020, une performance trimestrielle historique pour Artefact sur cette zone.

Enfin, les Pays-Bas continuent d’afficher une croissance très significative avec une marge brute en hausse de 55% comparée à 2019.

Très bonnes performances de l’APAC et du MENA, illustrant le potentiel de développement du Groupe hors de l’Europe

Les Autres Marchés sont en nette progression de +20 % sur 2020 avec une croissance de +18% pour l’APAC et +24% pour le MENA. En Asie, Artefact confirme ses excellentes performances qui traduisent le succès de ses offres Data Marketing et Data Consulting dont la marge brute a plus que doublé en 2020, en progression de +115%, en collaborant notamment avec 4 marques européennes majeures au cours de l’année. Le développement en MENA traduit la forte demande des clients de la tech et du tourisme.

Evolution de la marge brute par zone géographique en 2020

Publié Proforma Publié Marge Brute en M€ 2020 2019 Variation 2019 Variation France 34,6 28,9 +20% 28,9 +20% Reste de l’Europe 20,4 22,2 -8% 24,5 -17% Autres Marchés* 15,3 12,7 +20% 12,8 +20% Total 70,3 63,8 +10% 66,2 +6% Données en cours d’audit - * Les Autres Marchés intègrent la zone Asie Pacifique - MENA - Brésil

Evolution de la marge brute par zone géographique au T4 2020

Publié Proforma Publié Marge Brute en M€ T4 2020 T4 2019 Variation T4 2019 Variation France 9,7 7,9 +22% 7,9 +22% Reste de l’Europe 6,2 5,9 +5% 6,6 -6% Autres Marchés* 4,5 3,6 +24% 3,6 +24% Total 20,3 17,4 +17% 18,1 +12% Données en cours d’audit - * Les Autres Marchés intègrent la zone Asie Pacifique - MENA - Brésil

EBITDAr 2020 estimé revu à la hausse et représentant plus de 19% de la marge brute pour un montant compris entre 13,5 et 14,0 M€

Cette prévision d’EBITDAr 2020, dont le montant précis sera publié à l’occasion des résultats annuels 2020, prévus le 22 avril 2021, vient confirmer l’atteinte du point d’inflexion dans la trajectoire de performance du Groupe. La très forte amélioration de la marge d’EBITDAr, comparée à 2019 et réalisée entre les deux semestres 2020, traduit ainsi la croissance marquée et son levier significativement renforcé sur la structure de coûts. Elle témoigne également de la réussite de la reconfiguration du Groupe autour de ses activités les plus rentables et les plus dynamiques, l’autre volet stratégique du plan. Le Groupe est ainsi confiant dans sa capacité à afficher un taux de marge d’EBITDAr 2020 supérieur à 19% (pour un objectif initial fixé à plus de 15% en octobre).



Perspectives 2021 prometteuses, portées par la hausse de la demande structurelle des grandes marques internationales pour la transformation digitale et data

Le contexte actuel de digitalisation accrue des marques, et plus globalement l’extension du phénomène poussant vers des organisations centrées sur le consommateur, constituent un solide driver pour Artefact. La pertinence de cette approche consumer-centric a, par ailleurs, été réaffirmée au cours de la pandémie qui a mis en exergue toute son importance.

Dans ce contexte, le Groupe est confiant dans sa capacité à poursuivre ses gains de clients, tout en améliorant son niveau de rentabilité, grâce à son positionnement unique de société de conseil en transformation data à forte valeur ajoutée. Enfin, la solide structure financière d’Artefact renforcée en décembre 2020, soutiendra l'accélération du développement du Groupe.

Télécharger ici le Year Book 2020 pour en savoir plus sur les réalisations 2020 et l’expertise d’Artefact.







1 EBITDAr : EBITDA retraité de l’impact IFRS2 des attributions d’actions gratuites et émissions d’actions de préférence, l’impact IFRS 3R lié aux rémunérations pour services postérieurs aux acquisitions ainsi que l’impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers. La Société a ainsi choisi de présenter un EBITDA retraité afin de mieux refléter sa performance opérationnelle telle que suivie en interne par le management, indépendamment de sa politique d’attraction et de rétention des talents ainsi que des modalités d’acquisitions dans le cadre de sa politique d’acquisition







2 Données proforma issues du retraitement après cessions et fermetures de bureaux intervenues dans les Pays Nordiques et en Italie et suite à la sortie de la joint venture espagnole MediaDiamond du périmètre du groupe







