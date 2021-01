January 28, 2021 12:00 ET

Croissance historique du chiffre d’affaires 2020 de 14,3%

à 267,5 M€ (+ 33,5 M€) à PCC*

En M€ T4 2019 T4 2020 2019 2020 Europe 52,4 58,9 228,1 256,0 Amérique du Nord 0,4 0,4 1,7 1,8 Asie et reste du Monde 2,5 2,4 10,3 9,7 Total 55,3 61,7 240,1 267,5 Total à PCC* 54,1 61,7 234,0 267,5

*à PCC (à périmètre et changes comparables) : en 2019, retraité des contributions des sociétés DACD soit 3,4 M€ sur le 1er trimestre 2019 et Médilis, soit 2,3 M€ sur le 2ème semestre 2019.

ORAPI GROUP enregistre un chiffre d’affaires 2020 de 267,5 M€, en progression de 33,5 M€ soit + 14,3% à PCC, et une hausse de 11,4% à périmètre et changes courants.

Au quatrième trimestre, malgré le ralentissement de la demande en produits de désinfection, les ventes du Groupe ont enregistré une croissance de + 14,1% à PCC.

Tirée par les ventes de produits d’hygiène et de désinfection, cette performance historique illustre, dans le contexte de crise sanitaire, l’agilité industrielle du Groupe et sa capacité à absorber la très forte montée en charge de la demande sur toutes ses zones d’implantation.

Au-delà de la qualité des gammes de produits d’hygiène professionnelle (gel hydroalcoolique, lingettes, …) essentiellement fabriquées dans les usines du Groupe en Auvergne-Rhône-Alpes, la forte mobilisation de ses équipes sur toute la chaîne de valeur (commerce, production, support, logistique) a permis à ORAPI de se hisser aux premiers rangs des acteurs essentiels dans la lutte contre la pandémie, et de confirmer sa place de choix auprès des grands acteurs publics et privés.

En France, l’activité bénéficiant d’une implantation solide auprès des collectivités, administrations, services publics, et grandes entreprises, s’établit à 233 M€ contre 206 M€ en 2019 soit + 12,8%.

En Europe (hors France), la croissance de + 7,5% est tirée par une performance remarquable de l’Europe du Sud (+ 46,9%), tandis que l’Europe du Nord, principalement orientée sur les marchés de l’industrie et des transports impactés par la crise sanitaire subit une régression de son chiffre d’affaires de - 6,7% à PCC.

L’Amérique du Nord, au travers essentiellement de l’activité « process & maintenance » enregistre un chiffre d’affaires de 1,8 M€, en croissance de + 9,5% à taux de change constant.

La zone Asie & reste du Monde résiste à 9,7 M€ (- 4,2% à taux de change constant), malgré une exposition importante aux secteurs aériens et hôtellerie.

Perspectives solides

Les résultats annuels qui seront publiés le 17 mars 2021 devraient permettre au Groupe d’afficher une amélioration significative de ses performances financières par rapport à l’année 2019 ainsi qu’une réduction de la dette financière nette.

Fort d’une restructuration financière majeure, reconfiguré et disposant d’une trésorerie solide, le Groupe ORAPI est en ordre de marche pour poursuivre activement ses chantiers stratégiques et faire face aux conséquences sur l’environnement économique des incertitudes liées à la crise COVID 19.

