Rueil-Malmaison, le 28 janvier 2021

VINCI remporte le contrat de construction d’un réservoir de GNL au Royaume-Uni

Construction d’un réservoir de gaz naturel liquéfié de 190 000 m 3

Contrat de 200 millions d’euros

Entrepose Contracting, VINCI Construction Grands Projets et Taylor Woodrow, filiales de VINCI Construction, ont remporté auprès de National Grid un contrat d’ensemblier EPC* pour la réalisation d’un réservoir de gaz naturel liquéfié (GNL) de 190 000 m3 au Royaume-Uni.

Situé sur l’île de Grain - côte Est de l’Angleterre, à 60 km de Londres - , ce projet fait partie du programme d’extension de la capacité du plus grand terminal méthanier d’Europe.

Ce réservoir « à intégrité totale » comporte une cuve interne en acier à 9 % de nickel et une enceinte externe en béton précontraint coulé sur place à l’aide de coffrages glissants. Les travaux, d’un montant de 200 millions d’euros, se dérouleront jusqu’en juin 2025.

VINCI a déjà réalisé une vingtaine de réservoirs GNL dans le monde au cours des 15 dernières années, dont trois sont en cours de construction : deux en Russie (160 000 m3 chacun) et un au Canada (225 000 m3). Le Groupe est reconnu pour sa capacité à répondre aux attentes des acteurs majeurs du secteur et confirme sa place de leader dans la conception-construction de stockages cryogéniques de grande dimension dans tout type d’environnement.

* Engineering, Procurement and Construction (ingénierie, approvisionnement et construction)

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

