TORONTO, 28 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rhotex (www.rhotex.com) a officiellement lancé 3 boîtiers de minage configurés avec un système de refroidissement intégré par défaut pour garantir une efficacité de 100 % lorsque les puces génèrent de la chaleur. Conçue par des spécialistes chevronnés de l'industrie des cryptomonnaies de Rhotex, cette première innovation de ce type fournit une solution respectueuse de l'environnement pour relever les défis actuels des systèmes de minage traditionnels en consommant une alimentation électrique moindre par rapport aux performances de sortie.



Rhotex propose actuellement une gamme de produits dans sa nouvelle offre : RHO Lite, RHO Pro et RHO Rack, qui disposent de fonctionnalités incroyables telles qu'une consommation électrique faible, une sortie haute performance, une connexion Wi-Fi/Ethernet, une configuration facile et une compatibilité productive avec diverses options de blockchain. Tout cela, associé au système de refroidissement intégré, augmente le taux de hachage attendu, ce qui lui confère un avantage dans l'industrie. Tous les produits de la série RHO ont été minutieusement analysés et testés dans des conditions intenses.

Les solutions algorithmiques de Rhotex Inc. intègrent des technologies matérielles et logicielles de classe mondiale pour les solutions d'entreprise de pointe et cloud-to-edge et le minage du Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin et Dash à des niveaux élevés en un temps remarquable. Les taux de hachage de la série incluent :

RHO Lite : 1 000 TH/s - Bitcoin, 5 GH/s - Ethereum

RHO Pro : 1 800 TH/s - Bitcoin, 10 GH/s - Ethereum et

Rack RHO : 4 100 TH/s - Bitcoin, 20 GH/s - Ethereum.

Roberts Evans, PDG de Rhotex Inc., a déclaré dans un communiqué que la série RHO est un système de minage facile à utiliser qui optimise l'efficacité énergétique tout en fournissant une production maximale. « C'est notre façon de faire notre part pour contribuer à un environnement écologique en créant une conception respectueuse de l'environnement avec un système de refroidissement intégré qui émet très peu de carbone. C'est le premier de ce genre. Nous sommes vraiment ravis des opportunités offertes par cette innovation », a-t-il ajouté.

Pour accéder à la large gamme de produits proposés et en savoir plus sur Rhotex, rendez-vous sur www.rhotex.com.

À propos de Rhotex :

Rhotex Inc. est la société à l'origine de la série RHO Miner, qui comprend des systèmes de minage de cryptomonnaies de haute qualité et respectueux de l'environnement avec un système de refroidissement intégré fournissant une puissance de hachage extrêmement élevée pour une faible consommation d'énergie. Ses partenaires incluent Equinix, Avenga, Etiya, Altiostar et bien d'autres. Basée à Toronto, au Canada, la société possède actuellement des installations en Australie.

Coordonnées :

Harry Sapra

747-216-1067

Rhotex Inc.