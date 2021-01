MONTRÉAL, 28 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga Inc. («Geomega» ou la «Société») (TSX.V: GMA) (OTC: GOMRF), développeur de technologies propres pour l'extraction, le raffinage et le recyclage des terres rares, annonce que les états financiers intérimaires du deuxième trimestre pour la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2020 ont été approuvés lors de la réunion du conseil d'administration (le «Conseil») qui s'est tenue le 27 janvier 2021 et sont maintenant publiés sur SEDAR et sur le site Web de la Société.

Octroi d’option d’achat d’actions

Les autres éléments approuvés par le Conseil comprennent l’attribution de 1 350 000 options d’achat d’actions selon les termes du Plan d’Options d’Achat d’Actions de la Société, à un prix d’exercice de 0,34 $ par option, aux administrateurs, dirigeants, employés et consultants de la Société et de sa filiale. Les options aux administrateurs, dirigeants et employés peuvent être exercées pendant une période de 5 ans après la date d'attribution et ont période d’acquisition de 24 mois à compter de la date d'attribution, à un rythme de 1/4 par période de six mois. Les options aux consultants peuvent être exercées pendant une période de 2 ans après la date d'attribution et elles s'acquièrent progressivement sur une période de 12 mois à compter de la date d'attribution, à raison de 1/4 par période de trois mois. Aucune option d'achat d'actions n'avait été octroyée lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 21 octobre 2020.

Règlement d’une dette en actions

Dans le cadre des efforts de la Société pour alléger son bilan en prévision du démarrage de la production à l'usine de démonstration, la Société a annoncé qu'elle avait conclu une entente pour émettre des actions en règlement d'une dette de 47 858 $ représentant les intérêts courus d'un financement par débenture convertible clôturé le 13 août 2017 ainsi que d'autres services de consultation passés. En contrepartie du règlement de la dette, la Société émettra un total de 140 754 actions ordinaires à un prix réputé de 0,34 $ l'action. Les débentures convertibles, qui ont été souscrites par plusieurs membres de la direction et administrateurs de la Société, portaient un intérêt de 10% par année, composé trimestriellement. Les débentures ont été converties en actions ordinaires au prix de 0,12 $ en août 2019, à l'exception des intérêts courus et composés. En conséquence, ce règlement de dette en actions comprend un administrateur actuel, Gilles Gingras, et le PDG de la société, Kiril Mugerman. Ce règlement en actions est considéré comme une «opération entre apparentés» en vertu du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires de titres lors d'opérations spéciales (Québec) («Règlement 61-101») et de la politique 5.9 correspondante de la TSXV; toutefois, le règlement proposé avec les initiés ci-dessus est exempté des exigences formelles d'évaluation et d'approbation des actionnaires minoritaires prévues au Règlement 61-101 conformément aux articles 5.5 (a) et 5.7 (1) (a) dudit Règlement 61-101. L'exemption repose sur le fait que ni la valeur marchande de la participation des initiés ni la contrepartie versée ne dépassent 25% de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé de rapport de changement important au moins 21 jours avant le règlement puisque la transaction n'était pas déterminée à ce moment-là et que la Société souhaitait clôturer la transaction rapidement pour des motifs commerciaux raisonnables.

Le règlement est assujetti à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Geomega (www.geomega.ca)

Geomega développe des technologies innovantes pour l'extraction et la séparation des éléments des terres rares et d'autres métaux critiques essentiels pour un avenir durable. Axés sur les énergies renouvelables, l'électrification des véhicules, l'automatisation et la réduction de la consommation d'énergie, les aimants de terres rares ou néo-aimants (NdFeB) sont au centre de toutes ces technologies. La stratégie de Geomega consiste à réduire progressivement les risques liés à sa technologie innovante et à générer des flux de trésorerie et un retour de valeur aux actionnaires tout en travaillant directement avec les principaux acteurs de ces industries pour recycler les aimants qui alimentent toutes ces technologies.

Alors que ses technologies sont démontrées à plus grande échelle, Geomega s'est engagé à travailler avec des partenaires majeurs pour aider à extraire de la valeur des produits provenant de l’extraction minière, des résidus miniers et d'autres résidus industriels qui contiennent des terres rares et d'autres métaux critiques. Indépendamment du métal ou de la source, Geomega adopte une approche cohérente pour réduire l'impact environnemental et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en recyclant les principaux réactifs du processus.

Le projet principal de Geomega est basé sur la technologie ISR (Innord’s Separation of Rare Earths), un moyen exclusif, peu coûteux et respectueux de l’environnement, d’exploiter un marché mondial de 1,5 milliard de dollars canadiens pour recycler les rebuts de production d’aimants et les aimants en fin de vie de manière rentable et sécuritaire.

Geomega est également propriétaire du gisement de carbonatite de terres rares de Montviel, la plus grande estimation des ressources de bastnaesite 43-101 en Amérique du Nord et détient plus de 16,8 millions d'actions, représentant environ 19% des actions émises et en circulation, de Kintavar Exploration Inc. (KTR.V), une société d'exploration minière qui fait progresser l'exploration stratiforme de Mitchi pour des projets de cuivre au Québec, Canada.

