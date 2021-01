MÜNCHEN, Deutschland, Jan. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telefónica Germany GmbH & Co.OHG hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen Opanga Networks, Inc. mit Sitz in Seattle als Partner für die RAN-Optimierung in Deutschland ausgewählt hat.„Die Leistung des Mobilfunknetzes wird durch den kontinuierlichen Anstieg des Datenverkehrs zunehmend beeinträchtigt“, erklärt Jochen Bockfeld, Director Core & Network Services bei Telefónica Germany.„Die Software für die RAN-Optimierung kann schnell im Kernnetz eingesetzt werden und ist für uns von entscheidender Bedeutung, um unseren Kunden ein erstklassiges mobiles Erlebnis zu bieten.



Die hochinnovativen Softwarelösungen von Opanga basieren auf fortschrittlichen maschinellen Lerntechniken, die unmittelbare Vorteile für das Kundenerlebnis im Mobilfunknetz bieten.Mit der Software von Opanga wird das Netzwerk wesentlich schneller. So erhalten Nutzer ein optimales Erlebnis.

„Wir sind sehr stolz darauf, Telefónica Germany als Kunden zu haben“, erklärt Ben Hadorn, Head of European Operations bei Opanga Networks.„Telefónica Germany ist einer der wichtigsten Betreiber und Innovationsführer in unserer Branche. Unsere Lösungen werden entscheidend dazu beitragen, dass das Team von Telefónica seinen Kunden das bestmögliche Erlebnis bieten kann.“

Mit der Migration des Kernnetzes in die Cloud stehen Netzwerkdesignern neue Möglichkeiten zur Nutzung innovativer Softwaretechnologien mit hochmodernen Funktionen für maschinelles Lernen zur Verfügung.Die Mobilfunkbranche ist an einem entscheidenden Punkt, an dem Innovation und Software zur Erweiterung des Netzwerks beitragen müssen.

Über Telefónica Germany

Telefónica Germany bietet Telekommunikationsdienste für Privat- und Geschäftskunden sowie innovative digitale Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen IoT (Internet der Dinge) und Datenanalyse an.Das Unternehmen ist einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland.Allein in der mobilen Kommunikation verwaltet Telefónica Germany/O2 ohne M2M mehr als 42,7 Millionen Verbindungen (Stand: 30.09.2020) und verbindet so mehr Menschen als jeder andere Netzbetreiber in Deutschland.Unter der Kernmarke O2 sowie verschiedenen Zweit- und Partnermarken verkauft das Unternehmen Postpaid- und Prepaid-Mobilprodukte mit innovativen mobilen Datendiensten.Die Grundlage hierfür bildet das Mobilfunknetz, das auf einer äußerst widerstandsfähigen GSM-, UMTS- und LTE-Infrastruktur basiert.Gleichzeitig baut das Unternehmen ein leistungsstarkes und energieeffizientes 5G-Netz auf.Zudem bietet Telefónica Germany im Festnetzbereich Lösungen für Telefonie und High-Speed-Internet, die auf unterschiedlichen Technologien basieren.Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 im Prime Standard-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse (TecDAX) notiert.Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die Gesellschaft mit knapp 8.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro.Das Unternehmen befindet sich im Mehrheitsbesitz des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A.mit Hauptsitz in Madrid.Mit Geschäftsaktivitäten in 14 Ländern und einem Kundenstamm mit rund 350 Millionen Leitungen gehört die Gruppe zu den größten Telekommunikationsanbietern der Welt.

Über Opanga Networks

Opanga Networks entwickelt Softwarelösungen, die Mobilfunknetze deutlich effizienter, schneller und extrem leistungsstark machen.Unsere Produkte werden im Kernnetz implementiert und beschleunigen so die Leistung des Radio Access Network (RAN) erheblich.Opanga-Lösungen verbessern die Quality of Experience (QoE), indem sie Funkzellen, die durch einen stetigen Anstieg des Datenverkehrs an ihre Grenzen kommen, entlasten.Opanga bietet die einzigen Lösungen für höchste RAN-Leistung, die innerhalb weniger Stunden im gesamten Netzwerk bereitgestellt werden können.