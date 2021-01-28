德国慕尼黑, Jan. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telefónica Germany GmbH & Co. OHG宣布已选择西雅图Opanga Networks, Inc.作为其在德国的无线电接入网（RAN）优化合作伙伴。“数据流量的持续增长加剧了移动网络性能面临的压力，”Telefónica Germany内核和网络服务总监Jochen Bockfeld表示。“可快速部署到移动内核的无线电接入网（RAN）优化软件是我们能够为客户提供一流移动体验的任务关键软件。”



Opanga的高度创新软件解决方案建立在先进的机器学习技术基础之上，可为移动网络客户体验提供立竿见影的益处。部署Opanga的软件后，网络运行速度快得多，从而可保持最佳用户体验。

“我们非常自豪地将Telefónica Germany称为我们的客户，”Opanga Networks欧洲运营主管Ben Hadorn表示。“Telefónica Germany是我们行业的旗舰运营商和创新领导者，我们的解决方案将在帮助Telefónica团队为客户保持最佳体验方面发挥至关重要的作用。”

随着移动内核迁移到云端，网络设计人员将获得新的机会来利用配备先进机器学习技术的创新软件技术。移动行业正处于关键时刻，创新和软件必须增强“构建更大”网络的方法。

关于Telefónica Germany

Telefónica Germany为私人和商业客户提供电信服务，以及物联网和数据分析领域的创新数字产品和服务。公司是德国领先的综合电信服务供应商之一。仅在移动通信领域，Telefónica Germany / O2就管理着超过4270万人的连接（不含M2M）（截至2020年9月30日）——连接人数比德国的任何其他运营商都多。公司以核心品牌O2以及各种子级品牌和合作品牌销售具有创新移动数据服务的后付费和预付费移动产品。而这都立足于具有较高应变能力的GSM、UMTS和LTE基础设施的移动网络。与此同时，公司正在建设功能强大的节能型5G网络。Telefónica Germany还在固定网络领域提供基于不同技术的电话和高速互联网产品。从2012年起，Telefónica Deutschland Holding AG在法兰克福证券交易所（TecDAX）的主板市场上市。在2019财年，公司的销售额为74亿欧元，员工人数接近8500人。公司是一家股份制企业，多数股权由总部位于马德里的西班牙电信集团Telefónica S.A.所有。该集团在14个国家开展经营活动，拥有大约3.5亿条线路的客户群，是全球最大的电信服务供应商之一。

关于Opanga Networks

Opanga Networks是一家软件解决方案公司，致力于开发能够让移动网络更高效、更快速并具有超高性能的产品。我们的产品安装在移动内核中，可显著提高无线电接入网（RAN）的性能。Opanga的解决方案可缓解因数据流量不断增长而不堪重负的蜂窝基站的拥塞，从而提升其QoE（用户体验质量）。Opanga提供可在数小时内部署到整个网络的唯一超高RAN性能解决方案。