德國慕尼黑, Jan. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 宣佈公司剛選擇以西雅圖為基地的 Opanga Networks, Inc 作為其在德國的 RAN 優化合作夥伴。Telefónica Germany 核心與網絡服務總監 Jochen Bockfeld 說：「由於數據流量持續增長，流動網絡的表現日益緊張。可以快速在流動核心中部署的 RAN 優化軟件對於我們能為客戶提供一流的流動體驗至關重要。」



Opanga 的高度創新軟件解決方案建基於先進的機器學習技術上，可立即為流動網絡客戶體驗帶來好處。完成 Opanga 的軟件部署後，網絡可以大幅提高速度，以維持最佳的用戶體驗。

Opanga Networks 歐洲營運主管 Ben Hadorn 說：「我們非常自豪地將 Telefónica Germany 稱為我們的客戶。Telefónica Germany 是我們行業的旗艦營運商，而我們的解決方案對於幫助 Telefónica 團隊為客戶維持最佳體驗至關重要。

隨著 Mobile Core 遷移至雲端，網絡設計師將有新機會利用整合最新機器學習的創新軟件技術。流動行業正在處於關鍵時刻，其中創新和軟件必須加強「建構更大」的網絡方法。

關於 Telefónica Germany

Telefónica Germany 為私人和企業客戶提供電訊服務，以及在物聯網和數據分析方面提供創新的數碼產品和服務。公司是德國領先的綜合電訊供應商之一。僅在流動通訊方面，Telefónica Germany / O2 在沒有 M2M 的情況下管理超過 4,270 萬個連接（截至 2020 年 9 月 30 日）- 在德國，沒有其他網絡營運商可以連接這麼多人。公司以 O2 核心品牌及各種第二及合作夥伴品牌為基礎，銷售附帶創新流動數據服務的後付和預付流動產品。其基礎是基於高度靈活的 GSM、UMTS 和 LTE 基礎設施的流動網絡。同時，公司正在建設強大而節能的 5G 網絡。Telefónica Germany 還提供基於固網領域不同技術的電話和高速互聯網產品。自 2012 年以來，Telefónica Deutschland Holding AG 已在法蘭克福證券交易所 (TecDAX) 列入黃金標準。在 2019 財政年度，該公司的銷售額達到 74 億歐元，擁有近 8,500 名員工。該公司的主要大股東為西班牙電訊集團 Telefónica S.A.，其總部位於馬德里。該集團在 14 個國家／地區開展業務，擁有約 3.5 億客戶線路，是全球最大的電訊供應商之一。

關於 Opanga Networks

Opanga Networks 是一家軟件解決方案公司，致力開發讓流動網絡更高效、更快，以及更具超高性能的產品。我們的產品安裝在流動核心中，大幅提高無線存取網絡 (RAN) 的性能。透過緩解因無休止數據流量增長而負擔沉重的手機訊號發射站所承受的擁塞情況，Opanga 解決方案可提升 QoE。Opanga 提供唯一的超高 RAN 性能解決方案，可在數小時內在整個網絡中進行部署。