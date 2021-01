MESA, Ariz., 28 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Top Aces Corp. est heureuse d'annoncer l'arrivée de son premier lot d’avions de chasse F-16 à son centre d'excellence situé à Mesa, Arizona. Dans le cadre du contrat IDIQ de la force aérienne des États-Unis, Top Aces commencera à fournir un entraînement au combat aérien avec adversaire inégalé pour l'USAF, la marine américaine et le DoD en 2021.



Top Aces est le premier fournisseur commercial au monde à offrir l’avion supersonique F-16. La flotte modernisée de F-16 utilise un radar AESA (Active Electronically Scanned Array), un système de repérage monté sur le casque du pilote, la liaison de données tactiques et une capacité de missiles de combat hors de l’axe de visée, le tout afin de fournir un entraînement aérien avec adversaire sans précédent.

"Notre vision est d'être le fournisseur le plus fiable de solutions innovantes d'entraînement au combat dans un secteur hautement spécialisé où l'expérience compte", a déclaré Russ Quinn, Président de Top Aces Corp., vétéran de 26 ans dans l'USAF et pilote expérimenté dans l’entraînement au combat aérien avec adversaire, avec plus de 3 300 heures de vol en F-16. "Nous avons acquis notre flotte de F-16 afin de réaliser notre objectif de former la prochaine génération de leaders du combat ici aux États-Unis".

"Au cours des quinze dernières années, Top Aces a formé efficacement et à un prix abordable les dirigeants des forces aériennes dans le monde entier. Nous sommes ravis de nous joindre à l'USAF et d'apporter aux États-Unis une capacité aérienne professionnelle et hautement crédible pour l'adversaire", a ajouté M. Quinn.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.topaces.us.

Contact pour les médias :

Erin Black

Gestionnaire des communications, Top Aces

media@topaces.com

+1 514-867-0886

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/890dc61b-7e90-4398-a78b-7b1710276f5c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab69a790-eeb8-4466-b71e-8d5914b64582/fr