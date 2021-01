CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2020 DE 30,2 M€







Bezons, le 29 Janvier 2021 – 8h00 – RIBER, leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs, publie son chiffre d’affaires annuel 2020.

Évolution du chiffre d’affaires

en M€ 2020 2019 Évolution 1er trimestre 5,4 6,7 -19% 2ème trimestre 6,2 7,2 -14% 3ème trimestre 5,9 6,8 -13% 4ème trimestre 12,7 12,7 0% Total annuel 30,2 33,4 -10% en M€ 2020 2019 Évolution Systèmes 18,2 23 -21% Évaporateurs 0,3 1 -66% Services et accessoires 11,7 9,4 +24% Total annuel 30,2 33,4 -10%

RIBER enregistre un chiffre d’affaires 2020 de 30,2 M€, en retrait de seulement 10% par rapport à l’exercice 2019, malgré les difficultés opérationnelles engendrées par la pandémie de la COVID-19.

Le chiffre d’affaires des systèmes s’élève à 18,2 M€, en baisse de 21% par rapport à l’année précédente. En 2020, 10 systèmes MBE, dont 4 de production et 6 de recherche, ont été livrés, contre 12 systèmes en 2019, dont 7 de production et 5 de recherche.

Le chiffre d’affaires des évaporateurs atteint un point bas en raison de l’absence actuelle d’investissements en équipements de production d’écrans OLED.

Le chiffre d’affaires des services et accessoires est en croissance de 24%, et atteint un niveau record de 11,7 M€, en ligne avec la stratégie de la Société de développer les revenus récurrents des services et accessoires sur son parc installé de machines.

Le chiffre d’affaires annuel 2020 se répartit entre l’Europe (47%), l’Asie (40 %), l’Amérique du Nord (9%) et les autres pays (4%).

Évolution du carnet de commandes

au 31 décembre - en M€ 2020 2019 Évolution Systèmes 5,7 21,8 -74% Évaporateurs 0 0 - Services et accessoires 8,7 6,9 +26% Total annuel 14,4 28,7 -50%

Le carnet de commandes au 31 décembre 2020 s’élève à 14,4 M€, en retrait de 50 % par rapport à l’année précédente.

Il est principalement impacté par le refus de l’administration française d’accorder des licences d’exportation pour plusieurs affaires, pour un montant total de 13 M€ en 2020.

Dans ce contexte, le carnet de commandes systèmes à fin décembre 2020 s’établit à 5,7 M€, incluant 2 systèmes de recherche. Une commande supplémentaire pour un système de recherche en Asie a été enregistrée début 2021.

Les activités de services et accessoires maintiennent leur dynamique commerciale avec un carnet de commandes en croissance de 26 % à 8,7 M€.

Perspectives

Ces éléments, associés au dynamisme propre au marché des semi-conducteurs, offrent de bonnes perspectives sur l’activité de RIBER en 2021.

RIBER prévoit de consolider son chiffre d’affaires en 2021, notamment par la progression de son activité services et accessoires.

Les résultats annuels 2020 seront communiqués le 26 avril 2021 (après Bourse).

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement MBE (épitaxie par jets moléculaires). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

