January 29, 2021 02:00 ET

Sparbanken stark och trygg

Efter många års goda resultat står Sparbanken väl rustad för mer utmanande tider. Sparbanken har en mycket stark balansräkning och en betryggande kapitaltäckning, en total kapitalrelation på 23,06% inklusive årets resultat, vilket ger oss goda förutsättningar att fortsätta göra skillnad och att finnas till för att göra verklig nytta för våra kunder och Västra Mälardalen.

Sparbanken gör skillnad

Sparbanken har under året möjliggjort många olika initiativ för att förbättra förutsättningarna för privatpersoner, företag och föreningar i regionen. Särskilda insatser har genomförts för regionens äldreboenden, för vården, för föreningslivet, för den lokala handeln och för det regionala näringslivet. Sparbanken har bland annat bidragit till att lokalproducerad handsprit tagits fram och skänkts till den lokala vården, samt till företag och föreningar i regionen. Banken har också skänkt surfplattor till äldreomsorgen för att möjliggöra kontakt med anhöriga då besöksförbud infördes under våren. Extra medel avsattes också för att stödja det lokala föreningslivet – totalt en miljon i Föreningsstöd fördelades mellan ett 90-tal lokala föreningar i juni. Dessutom har 25.000 privatkunder fått både en jubileumsbonus på 175 kronor, och en extra Sparbanksbonus på 100 kronor, att använda i lokal handel. Totalt handlar det om nästan 7 miljoner kronor som kommer den lokala handeln tillgodo.



Affärsvolym

Bankens totala affärsvolym per 2020-12-31 uppgår till 26.692.443 tkr (24.759.165 tkr), vilket är en ökning med 1.933.278 tkr eller 7,81%.

Eget kapital

Kapitalbasen, bestående av enbart kärnprimärkapital, uppgår till 1.408.658 tkr (1.372.461 tkr), vilket ger en total kapitalrelation om 23,06% (23,95%) inklusive årets resultat.

Resultat

Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - december 2020 är 88.527 tkr (149.410 tkr).

Kontorsrörelsen ökar intäkterna. Räntenettot ökar med 8% till 150.554 tkr (139.079 tkr) jämfört med föregående år. Provisionsnettot ökar med 6% till 70.109 tkr (66.172 tkr) jämfört med föregående år.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till -10.947 tkr (27.444 tkr), varav realiserat 3.731 tkr. Nettoresultatet av finansiella transaktioner har utvecklats negativt till följd av oro på de finansiella marknaderna över Covid-19-pandemins ekonomiska konsekvenser. Den främsta förklaringen till den kraftiga minskningen är negativ värdeförändring på ränteswapar till följd av sjunkande marknadsräntor.

Kostnaderna minskar med 1% till 115.961 tkr, vilket är 1.353 tkr lägre än föregående år.

Kreditförlusterna uppgår till 10.661 tkr (1.616 tkr) och motsvarar 0,14% (0,02%) av ingående utlåning och kreditgarantier. Ökningen förklaras främst av ökade reserveringar för kreditförluster relaterat till effekterna av Covid-19.

Jämförelsesiffror inom parantes avser januari – december 2019

Ägarspridning i Portfolio Försäkra AB

Under året har Sparbanken Västra Mälardalen, Sparbanken Rekarne AB samt Bergslagens Sparbank AB sålt delar av innehavet i Portfolio Försäkra AB till Sala Sparbank. Efter transaktionen äger de fyra bankerna en fjärdedel vardera i Portfolio Försäkra AB.

Bäst i Sverige på kundnöjdhet

Sparbankerna, där Sparbanken Västra Mälardalen ingår, fick guldmedalj i kundnöjdhet både bland privat- och företagskunder när Svenskt Kvalitetsindex rapporterat resultatet av den årliga branschundersökningen.

För mer information

Mikael Bohman, VD

Telefon 0221–344 58

Mobil 070–556 52 35

E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef

Telefon 0221-344 78

Mobil 070-584 35 50

E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

