January 29, 2021 04:00 ET

January 29, 2021 04:00 ET

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Klövern AB (publ) (“Bolaget” eller ”Klövern”) har givit Danske Bank, Nordea, Nykredit Bank och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda SEK-obligationer (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna, erbjuder Klövern innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 26 februari 2021, ISIN SE0010831198 och med utestående volym om SEK 1 500 000 000 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka samtliga Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 100,20 procent av nominellt belopp. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 29 januari 2021.

Återköpsdokumentet finns här.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 3 februari 2021 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 10 februari 2021. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna blir framgångsrik.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Danske Bank, Nordea, Nykredit Bank och Swedbank att vara dealer managers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet och Walthon Advokater AB har utsetts till legal rådgivare.

Dealer Managers

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: +45 3051 5941, dcm_sweden@danskebank.se

Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Nykredit Bank A/S: +45 4049 8228, liabilitymanagement@nykredit.dk

Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

Klövern AB (publ)





För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se



Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.



Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.



Denna information är sådan information som Klövern AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 10:00 CET.



Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga