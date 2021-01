La série Galaxy S21 5G de Samsung se décline en nouvelles couleurs excitantes telles que le violet fantôme, le blanc fantôme et le rose fantôme, en plus de teintes intemporelles telles que l'argent fantôme, le noir fantôme et le gris fantôme pour refléter votre personnalité et votre style unique.

La série Galaxy S21 5G de Samsung se décline en nouvelles couleurs excitantes telles que le violet fantôme, le blanc fantôme et le rose fantôme, en plus de teintes intemporelles telles que l'argent fantôme, le noir fantôme et le gris fantôme pour refléter votre personnalité et votre style unique.

MISSISSAUGA, Ontario, 29 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Samsung Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G et Galaxy S21 Ultra 5G sont maintenant disponibles dans les boutiques Expérience+ Samsung1, en ligne au Samsung.com/ca et chez les principaux partenaires commerciaux et détaillants du Canada. Le lancement suit la récente sortie des nouveaux Samsung Galaxy Buds Pro, le 14 janvier 2021.



« La forte demande pour la série Galaxy S21 5G suggère que les Canadiens partagent notre enthousiasme pour les dernières solutions mobiles de Samsung», a déclaré Jennifer Safruk, vice-présidente, Division mobile, Samsung Electronics Canada. « Nous sommes fiers d'offrir une connectivité continue avec les derniers produits de l'écosystème Galaxy».

Conçu pour une expérience inoubliable au quotidien

Avec un nouveau design audacieux et harmonieux, des fonctions caméra et vidéo de qualité professionnelle, une expérience de visionnement haut de gamme et de puissantes expériences de connectivité, la série Galaxy S21 5G est la gamme de téléphones intelligents qui vous permet de partager plus et de connecter avec les choses et les personnes qui importent le plus.

Le Galaxy S21 5G se présente en trois modèles pour s'adapter à votre style de vie et à vos besoins en matière de fonctionnalités :

Le Galaxy S21 5G et le Galaxy S21+ 5G offrent les dernières expériences emblématiques pour vous aider à profiter au maximum de chaque instant.

Le Galaxy S21 Ultra 5G offre le meilleur en matière de technologie de pointe pour les gens qui réclament une longueur d'avance.

Les Galaxy Buds Pro rehaussent davantage l'expérience de l'écosystème Galaxy lorsqu'ils sont jumelés à votre Galaxy S21 Series 5G. Que vous écoutiez de la musique, que vous regardiez des vidéos ou que vous organisiez des appels vidéo, les expériences quotidiennes sont épiques avec un son de qualité supérieure. Les Galaxy Buds Pro offrent une qualité d'appel cristalline, un ANC intelligent et une connectivité améliorée pour vous aider à tirer le meilleur parti de chaque instant.

Et si vous devez garder un œil sur quelque chose, le nouveau localisateur Bluetooth Samsung Galaxy SmartTag est conçu pour vous aider à garder une trace de tout ce qui compte: attachez-le simplement à vos clés, à votre sac ou même à votre animal de compagnie.

Disponibilité au Canada

La gamme Galaxy S21 5G est disponible à partir du 29 janvier 2021 au samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et auprès de partenaires détaillants et entreprises de télécommunications à travers le Canada, dont Bell Mobilité, Freedom Mobile, Rogers, Shaw Mobile, TELUS Mobilité et Vidéotron.3

Dans les régions où les achats en magasin ne sont pas possibles, les boutiques expérience Samsung proposent des services de ramassage en bordure de trottoir, en vitrine4 et centralisés. Réservez en ligne à l'adresse https://shop.samsung.com/ca et organisez votre ramassage dans une boutique expérience Samsung au Canada. Les boutiques expérience Samsung sont situés dans les régions suivantes :

CF Sherway Gardens

CF Toronto Eaton Center

Metropolis à Metrotown

Centre Eaton de Montréal

Centre-ville de Scarborough (Kiosque Samsung)

Centre commercial d'Edmonton Ouest

Centre commercial de Yorkdale



Les Samsung Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G et Galaxy S21 Ultra 5G sont disponibles dans les couleurs suivantes, avec un fini mat de luxe :

Galaxy S21 Ultra 5G : disponible en noir fantôme et en argent fantôme et dans les couleurs exclusives de samsung.com/ca, titane fantôme, bleu marine fantôme et brun fantôme 5 , en modèles de 128 Go, 256 Go et 512 Go avec 12 Go ou 16 Go de RAM. Le prix est de 1 649,99 $ (notre prix régulier) pour le modèle 128 Go avec 12 Go de RAM, de 1 719,99 $ (noir fantôme uniquement ; notre prix régulier) pour le modèle 256 Go avec 12 Go de RAM, et de 1 889,99 $ (notre prix régulier) pour le modèle 512 Go avec 16 Go de RAM (noir fantôme uniquement ; notre prix régulier).





Proposés en trois magnifiques couleurs assorties à votre appareil de la série Galaxy S21 5G, les Galaxy Buds Pro sont disponibles en violet fantôme et dans les intemporels noir fantôme et argent fantôme pour 264,99 $ (notre prix régulier). Pour la première fois au Canada, jusqu'au 1er mars 2021, les clients admissibles peuvent recevoir un crédit de 65 $ dans le cadre du programme national d'échange d'écouteurs7 en échangeant leurs anciens écouteurs avec ou sans fil lors de l'achat des Galaxy Buds Pro.

Le Samsung Galaxy SmartTag est également disponible à partir du 29 janvier 2021 dans les boutiques Expérience+ Samsung, en ligne sur Samsung.com/ca et chez les principaux partenaires de vente au détail.8 Galaxy SmartTag est disponible en noir au prix de 39,99 $ pour un pack individuel (notre prix régulier).

Offre d’achat anticipé

Les Canadiens qui achètent un appareil Galaxy S21 5G dans une boutique expérience Samsung ou chez un opérateur ou un détaillant partenaire jusqu'au 12 février 2021 recevront un bon électronique via l'application pour membres Samsung, échangeable contre un cadeau avec achat en ligne sur Samsung.com/ca :

Achetez le Galaxy S21 Ultra 5G et recevez un bon électronique pour les Galaxy Buds Pro et le localisateur Bluetooth Galaxy SmartTag. 9

Achetez le Galaxy S21 5G ou le Galaxy S21+ 5G et recevez un bon électronique pour les Galaxy Buds Live et le localisateur Bluetooth Galaxy SmartTag.10

Du 29 janvier 2021 au 3 mars 2021, les Canadiens peuvent recevoir un crédit allant jusqu'à 300 $, plus la valeur de leur téléphone portable échangé, à l'achat d'un appareil Galaxy S21 5G11 dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne sur http://www.samsung.com/ca_fr

Les clients éligibles peuvent également bénéficier d'un financement à 0 % sur un appareil Galaxy S21 5G pour une mise de fonds de 0 $ et un taux d'intérêt de 0 % pendant une période maximale de 36 mois avec un crédit approuvé. Faites l'expérience de la toute dernière technologie de pointe en matière de téléphones intelligents de Samsung, d'une manière qui convient à votre budget12.

La tranquillité d'esprit avec Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service d'entretien complet pour leur téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil portable Galaxy. Vous serez protégé jusqu'à deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, grâce à une équipe d'experts Galaxy dévoués qui vous aideront à vous remettre sur la bonne voie13.

Les Canadiens peuvent acheter le Samsung Care+ avec leur nouvel appareil Galaxy ou dans les 60 jours suivant la date d'achat de leur appareil. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/ .

Service de réparation porte à porte au Canada

Profitez d'un ramassage pratique, de réparations rapides et d'une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un service porte-à-porte au 1-800-SAMSUNG, LIVE CHAT ou nous envoyer un SMS à WECARE (932 273). Ce service porte-à-porte pratique comprend l'enlèvement et le retour gratuitement et est disponible pour les clients sous et hors garantie. La couverture peut varier. Pour plus d'informations sur le service de réparation porte-à-porte, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/support/stayhomestaysafe/

Pour plus d'informations sur les derniers appareils Samsung Galaxy, y compris les spécifications :

news.samsung.com/ca_fr/ ou samsung.com/ca_fr/

Pour plus d'informations sur le Samsung Galaxy S21 série 5G : samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-s21-ultra-5g ou samsung.com/ca/smartphones/galaxy-s21-5g.

Pour plus d'informations sur Samsung Galaxy Buds pro : samsung.com/ca_fr/audio-sound/galaxy-buds/galaxy-buds-pro-black-sm-r190nzkaxac/

Pour plus d'informations sur Samsung Galaxy SmartTag : samsung.com/ca_fr/mobile-accessories/galaxy-smarttag-black-ei-t5300bbegca/

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada incite les Canadiens à réaliser leur plein potentiel grâce à un écosystème de produits et de services transformateur qui apporte innovation et conception distincte à tous les aspects de leur vie connectée. L'entreprise redéfinit les univers des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils portables, des tablettes et des appareils numériques. Dédiées à faire une différence dans la vie des Canadiens, les initiatives de dons d'entreprise primées de Samsung soutiennent l'éducation publique et les questions de santé dans les communautés de tout le pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.samsung.com.

Suivez Samsung Canada sur facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

____________________________________

1 Dans les régions où les achats en magasin ne sont pas possibles, les boutiques expérience Samsung proposent des services de ramassage, en bordure de trottoir, en magasin et de manière centralisée. Réservez en ligne à l'adresse https://shop.samsung.com/ca_fr/ et organisez votre ramassage dans une boutique expérience Samsung au Canada. L'achat en magasin est uniquement disponible au CF Toronto Eaton Centre. Sujet à changement. Samsung propose également un service de ramassage pratique, de réparation rapide et de livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un service pratique de porte-à-porte en appelant le 1-800-SAMSUNG ou le LIVE CHAT, ou en envoyant un SMS à WECARE (932 273). Ce service porte-à-porte pratique comprend la collecte et le renvoi gratuit disponible pour les clients sous et hors garantie. La garantie peut varier. Pour plus d'informations sur le service de réparation porte-à-porte, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/support/stayhomestaysafe/

2 La disponibilité des couleurs varie selon le modèle et le détaillant.

3 Également disponible chez d'autres opérateurs partenaires canadiens. Veuillez contacter votre opérateur pour plus de détails.

4 Seulement disponible à CF Toronto Eaton Centre. Sujet à changement.

5 Les couleurs exclusives de Samsung.com/ca_fr nécessitent une production spéciale. Veuillez prévoir jusqu'à 4-5 semaines pour la livraison. La disponibilité des couleurs peut varier en fonction du livreur.

6 Les couleurs exclusives de Samsung.com/ca nécessitent une production spéciale. Veuillez prévoir jusqu'à 4-5 semaines pour la livraison. La disponibilité des couleurs peut varier en fonction du livreur.

7 Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit d'échange de 65 $ lorsque vous: (1) achetez des Samsung Galaxy Buds Pro entre le 21 janvier 2021 et le 1er mars 2021 auprès d'un opérateur ou d'un détaillant canadien autorisé participant, d'un Samsung Experience Store ou en ligne à l'adresse http: // www.samsung.com/ca/; et (2) terminer l'échange de vos anciens écouteurs (i) au moment de l'achat si vous achetez dans un Samsung Experience Store, ou (ii) avant le 15 mars 2021 si vous achetez auprès d'un opérateur ou d'un détaillant participant ou en ligne chez Samsung. com / ca. L'offre est limitée à un (1) casque d'écoute par Samsung Galaxy Buds Pro. Preuve d'achat requise. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Tant que les quantités durent. Aucune offre différée. Pas de valeur monétaire. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis. L'offre est ouverte aux résidents canadiens seulement. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre, sauf accord contraire de Samsung par écrit ou de l'opérateur ou du détaillant canadien autorisé participant. Consultez l'intégralité des conditions générales disponibles sur www.samsung.com/ca/promotions pour plus de détails et savoir comment utiliser votre crédit.

8 Présentement disponible pour achat chez Vidéotron. Sujet à changement.

9 Achetez du 29 janvier 2021 au 12 février 2021, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (modèles SM-G998WZKAXAC/SM-G998WZSAXAC- prix normal 1649,99 $, SM-G998WZKEXAC- prix normal 1719,99 $, SM-G998WZKFXAC- prix normal 189 $. 99 $) et recevez un bonus de préinscription consistant en un E-Voucher Samsung (échangeable uniquement sur samsung.com/ca_fr entre le 14 janvier et le 28 février 2021) à la suite de l'achat de votre appareil pour les éléments suivants :

Samsung Galaxy Buds Pro (noir - numéro de modèle SM-R190NZKAXAC ; prix régulier 264,99 $CAN) et 1 paquet de Galaxy SmartTag (numéro de modèle EI-T5300BBEGCA ; prix régulier 39,99 $)

Il existe 17 750 primes de préinscription offertes aux clients éligibles qui remplissent les conditions énoncées ci-dessus selon le principe du premier arrivé, premier servi. Jusqu'à épuisement des stocks. Pas de report de paiement. Le bon électronique n'a pas de valeur monétaire, ne peut être remplacé en cas de perte ou de vol, n'est pas transférable et ne peut être échangé une fois sélectionné. Limite d'un bon E-Voucher par achat d'appareil. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Les détaillants et opérateurs canadiens autorisés participants peuvent varier. Les achats effectués dans les boutqiues expérience Samsung sont également admissibles à cette promotion. Les achats effectués sur le site samsung.com/ca ne sont pas admissibles à cette promotion et Samsung se réserve le droit de demander un reçu de caisse pour vérifier la date et le lieu de l'achat. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis.

Afin de télécharger le bon électronique pour le Galaxy S21 Ultra 5G bonus préinscription, le client doit se rendre dans la "section avantages" de l'application pour membres Samsung sur son appareil Galaxy S21 Ultra 5G entre le 14 janvier et le 28 février 2021.

L'application Samsung pour les membres peut être téléchargée gratuitement dans le Samsung Galaxy Store. Pour pouvoir installer et s'inscrire à l'application Samsung pour les membres, l'utilisateur doit disposer d'un compte Samsung. La création d'un compte Samsung est gratuite.

Pour créer votre compte Samsung, veuillez-vous rendre à l'adresse suivante (http://www.samsung.com/ca/samsungaccount/ http://www.samsung.com/ca_fr/samsungaccount/)

Entre le 14 janvier et le 28 février 2021, cliquez sur la bannière du Galaxy S21 Ultra 5G bonus préinscription dans l'application Samsung pour les membres afin de télécharger le bon électronique et d'accéder à un lien vers la page de l'offre bonus préinscription sur samsung.com/ca où vous pourrez sélectionner votre cadeau et utiliser le bon électronique. Une fois téléchargé, le bon électronique sera affiché dans la section Coupons de la page "Mes membres Samsung" jusqu'au 28 février 2021 et est valable pour le bonus préinscription applicable selon le modèle de Galaxy S215G que vous avez choisi, sur samsung.com/ca entre le 14 janvier et le 28 février 2021.

L'expédition du bonus Samsung Galaxy S21 Ultra 5G devrait prendre entre 6 et 8 semaines à compter de la date d'encaissement de votre E-Voucher sur samsung.com/ca, à condition que toutes les conditions énoncées ci-dessus soient remplies.

10 Achetez du 29 janvier 2021 au 12 février 2021, le Galaxy S21+ (modèles SM-G996WZKAXAC/SM-G996WZVAXAC/SM-G996WZSAXAC- prix régulier 1399 $. 99, SM-G996WZKEXAC- prix normal $1469.99) ou la Galaxy S21 (Modèles SM-G991WZAAXAC/SM-G991WZIAXAC/SM-G991WZVAXAC/SM-G991WZWAXAC- prix normal $1129. 99, SM-G991WZAEXAC- prix normal $1199.99) et recevez un bonus préinscription consistant en un Samsung E-Voucher (échangeable uniquement sur samsung.com/ca entre le 14 janvier et le 28 février 2021) à l'issue de l'achat de votre appareil pour les éléments suivants :

Samsung Galaxy Buds Live (noir - numéro de modèle SM-R180NZKAXAC ; prix régulier de 199249,99 $CAN) et 1 paquet de Galaxy SmartTag (numéro de modèle EI-T5300BBEGCA ; prix régulier de 39,99 $)

Il existe 17 750 primes de préinscription offertes aux clients éligibles qui remplissent les conditions énoncées ci-dessus selon le principe du premier arrivé. Jusqu'à épuisement des stocks. Pas de report de paiement. Le bon électronique n'a pas de valeur monétaire, ne peut être remplacé en cas de perte ou de vol, n'est pas transférable et ne peut être échangé une fois sélectionner. Limite d'un bon E-Voucher par achat d'appareil. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Les détaillants et opérateurs canadiens autorisés participants peuvent varier. Les achats effectués dans les boutiques expérience Samsung sont également admissibles à cette promotion. Les achats effectués sur le site samsung.com/ca ne sont pas admissibles à cette promotion et Samsung se réserve le droit de demander un acte de vente pour vérifier la date et le lieu de l'achat. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis.

Afin de télécharger le bon électronique pour le Galaxy S2 5G bonus préinscription, le client doit se rendre dans la "section avantages" de l'application pour membres Samsung sur son appareil Galaxy S21 5G entre le 14 janvier et le 28 février 2021.

L'application Samsung Members App peut être téléchargée gratuitement dans le Samsung Galaxy Store. Pour pouvoir installer et s'inscrire à la Samsung Members App, l'utilisateur doit disposer d'un compte Samsung. La création d'un compte Samsung est gratuite.

Pour créer votre compte Samsung, veuillez-vous rendre à l'adresse suivante (http://www.samsung.com/ca/samsungaccount/ http://www.samsung.com/ca_fr/samsungaccount/) Entre le 14 janvier et le 28 février 2021, cliquez sur la bannière de bonus du Galaxy S21 5G préinscription.Une fois téléchargé, le bon électronique sera affiché dans la section Coupons de la page "Mes membres Samsung" jusqu'au 28 février 2021 et est valable pour le bonus préinscription applicable selon le modèle de Galaxy S215G que vous avez choisi, sur samsung.com/ca entre le 14 janvier et le 28 février 2021.

L'expédition du bonus Samsung Galaxy S21 5G devrait prendre entre 6 et 8 semaines à compter de la date d'encaissement de votre bon électronique sur samsung.com/ca_fr, à condition que toutes les conditions énoncées ci-dessus soient remplies.

11 Certaines conditions s'appliquent. L'offre est valable, à condition de respecter les présentes conditions générales, si le client :

1) Achète un appareil Samsung Galaxy S21 5G éligible du 29 janvier au 3 mars 2021 (la "période d'achat" et, avec la période de pré-commande, la "période d'offre") ; et 2) échange un appareil éligible (comme indiqué plus en détail ci-dessous).

Recevez un crédit promotionnel de 200 $ si vous échangez un appareil mobile, en plus de la valeur résiduelle de l'appareil éligible à l'échange. Pour que l'appareil à échanger soit éligible au crédit de 200 $, votre appareil à échanger peut être de n'importe quelle marque, de n'importe quel modèle, de n'importe quel fabricant et de n'importe quelle condition, à condition qu'il : (i) qu'il soit vérifiable conformément à son numéro de série, (ii) qu'il ait été acheté au Canada, (iii) qu'il ait une valeur de reprise minimale de 0 $, telle que définie par Samsung ou son fournisseur de services, à sa seule discrétion, et (iv) qu'il appartienne au client.

Recevez un crédit promotionnel de 300 $ si vous échangez l'un des appareils suivants : Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10e, Galaxy S10 ou Galaxy S10+, en plus de la valeur résiduelle de l'appareil éligible à la reprise. Pour que l'appareil à échanger soit éligible au crédit de 300 $, votre appareil à échanger peut être soumis à n'importe quelle condition, à condition qu'elle soit respectée : (i) qu'il soit vérifiable conformément à son numéro de série, (ii) qu'il ait été acheté au Canada, (iii) qu'il ait une valeur de reprise minimale de 0 $, telle que définie par Samsung ou son fournisseur de services, à sa seule discrétion, et (iv) qu'il appartienne au client.

Le crédit promotionnel de 200 $ ou 300 $, selon le cas, peut être utilisé pour l'achat pur et simple de tout Samsung S21 Ultra 5G admissible dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l'adresse http://www.samsung.com/ca_fr pendant la période de l'offre.

La valeur de l'appareil admissible à l'échange sera déterminée, le cas échéant, par les boutiques expérience Samsung au Canada. Cette offre n'a pas de valeur en espèces. Toute question relative à l'appareil admissible à l'échange doit être adressée à l'endroit où l'échange a lieu. Pour toutes questions concernant le processus de reprise effectué en ligne à www.samsung.com/ca_fr, veuillez composer le 1-800-863-8023. La valeur de l'échange est finale et non négociable.

Jusqu'à épuisement des stocks. Pas de report de paiement. L'offre est réservée aux résidents canadiens. L'offre est valable pour une durée limitée et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Cette offre ne peut être combinée avec aucune autre offre, sauf accord écrit spécifique de Samsung.

Pour consulter l'intégralité des conditions générales, https://shop.samsung.com/ca/tradein .

12 Le financement à 0 % pour une durée maximale de 36 mois s'applique aux clients admissibles qui respectent le montant minimum applicable au financement PayBright de 300 $ (avant taxes et frais), sur approbation du crédit. Vous pouvez ne pas être éligible au plan de financement à 0 % et le montant de vos mensualités, les intérêts que vous paierez et les conditions de prêt disponibles dépendent de votre profil de crédit personnel. Les paiements mensuels peuvent inclure des frais de traitement de 6,95 $ par mois. Les produits Samsung éligibles sont les suivants : Les smartphones, les ordinateurs portables, les étuis, les tablettes, les articles portables, les chargeurs, les produits audio AKG et les produits SmartThings, dans tous les modèles et toutes les couleurs. Financement fourni par PayBright ou son partenaire, Easy Financial. Toutes les transactions sont soumises à l'approbation de PayBright ou de son partenaire, Easy Financial. Les offres de financement peuvent varier de temps à autre. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province de Québec. Voir www.paybright.com/faq pour plus d'informations. Exemple : un Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988WZKAXAC) avec un prix de vente (PDSF) de 1 849,99 $ financé à un taux de 0 % par an pendant 36 mois, ce qui équivaut à 36 paiements mensuels de 51,39 $. Le coût de l'emprunt est de 0 $ pour une obligation totale de 1 849,99 $. Les taxes, les frais d'expédition et autres frais [le cas échéant] sont en sus. L'offre se termine le 31 mars 2021 et peut être modifiée/annulée sans préavis.

13 Des conditions générales s'appliquent. Pour consulter l'intégralité des conditions générales, veuillez consulter https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca_fr/terms

