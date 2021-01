January 29, 2021 07:00 ET

Harvia Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 8.4.2021 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Ia Adlercreutz, Olli Liitola ja Sanna Suvanto-Harsaae. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Hille Korhonen ja Anders Holmén.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tekniikan lisensiaatti Hille Korhonen, s. 1961, toimi Nokia Renkaat Oyj:n toimitusjohtajana 2017–2020 ja hallituksen jäsenenä 2006–2017. Vuosina 2012–2017 Hille Korhonen toimi Alko Oy:n toimitusjohtajana ja 2008–2012 Fiskars Oyj:n tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtajana. Vuosina 2003–2008 hän toimi johtajana Iittala Groupissa ja vuosina 1996–2003 Nokia-konsernissa logistiikan johtotehtävissä, sekä 1993–1996 Outokumpu Copperissa logistiikan ja markkinoinnin kehitys- ja johtotehtävissä. Hille Korhonen on Suomen kansalainen. Ehdotus valita hallitukseen kokenut yritysjohtaja Hille Korhonen vahvistaa hallituksen asiantuntijuutta ja kokemusta tuotannosta ja logistiikasta.

Kauppatieteen maisteri Anders Holmén, s. 1977, toimii Fyrklöver-Invest Oy AB:n toimitusjohtajana vuodesta 2013 lähtien, 2007-2013 hän toimi erilaisissa yrityskauppoihin ja pääomasijoittamiseen liittyvissä tehtävissä CapMan Oyj:ssä, tämän jälkeen 2013-2020 osa-aikaisesti ulkopuolisena asiantuntijana CapManin sijoituskohteissa, 2002-2007 Nordic Environment Finance Corporationissa sijoituspäällikkönä, 1999-2002 Stålbox Ltd myyntitehtävissä. Anders Holmén on Suomen kansalainen. Hänen nykyisiä hallitustehtäviä: K Hartwall AB, Etukodit Oy. Anders Holmén vahvistaa hallituksen kokemusta yrityskaupoista ja pääomasijoitustoiminnasta, hänellä on myös vahva kokemus perheyrityksistä.

Nimitystoimikunta toteaa, että ehdotetut muutokset hallituksen kokoonpanossa vastaavat Yhtiön hyväksyttyjä monimuotoisuusperiaatteita. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen. Ehdotuksen mukaisesti hallituksessa olisi kolme naisjäsentä ja kaksi miesjäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Kuukausipalkkiot: puheenjohtajan palkkio on 3 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot 2 000 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 300 euroa ja muiden jäsenten palkkiot 750 euroa kuukaudessa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Onvest Oy:n hallituksen jäsen Juho Lipsanen ja jäseninä WestStar Oy:n toimitusjohtaja Heikki Savolainen, SEB Investment Management AB:n Helsingin sivukonttorin johtaja Antti Katajisto ja Tiipeti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Harvia. Lisäksi Olli Liitola, Harvian hallituksen puheenjohtaja, on toiminut asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.





