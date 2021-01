OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.1.2021 KLO 14.00, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT





Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta





Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) 30.3.2021 kokontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan vahvistettavan edelleen seitsemän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen heidän suostumuksellaan nykyiset hallituksen jäsenet Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Jyrki Mäkynen, Jarmo Salmi ja Jaana Sandström sekä uutena jäsenenä Jarmo Partanen.

Kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa alkavalle kaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle ja ovat valintahetkellä riippumattomia suhteessaan yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Tarkemmat tiedot valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä:

AILA HEMMINKI

Aila Hemminki (synt. 1966) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien. Hemminki on toiminut omistajanvaihdosasiantuntijana Etelä-Pohjanmaan Yrittäjillä vuodesta 2018 lähtien. Hemminki on perustanut Vauvatarvike Huvikumpu ky:n (nykyään Hevihill ky) vuonna 1990 ja toiminut kivijalkakaupan kauppiaana vuoteen 2008. Siitä lähtien yrittäjyys on sisältänyt vuokrakiinteistöjen hallintaan liittyviä tehtäviä. Aila Hemminki on toiminut Kuortaneen Säästöpankkisäätiössä eri tehtävissä vuosina 2009-2017. Hän on ollut 1999 lähtien Hemimotors Oy:n hallituksen varajäsen sekä 2017 lähtien Into Seinäjoen hallituksen jäsen. Koulutukseltaan Hemminki on kauppatieteiden maisteri.

AKI JASKARI

Aki Jaskari (synt. 1961) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Jaskari on toiminut toimitusjohtajana Nerkoon Höyläämö Oy:ssä vuodesta 1995 lähtien. Lisäksi Jaskari on toiminut neuvottelukunnan jäsenenä Leppäkosken Sähkö Oy:ssä vuodesta 2001 lähtien ja alueneuvottelukunnan jäsenenä Pohjola Vakuutus Oy:ssä vuosina 2001-2015. Koulutukseltaan Jaskari on kauppatieteiden maisteri.

TIMO KOKKALA

Timo Kokkala (synt. 1960) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Kokkala on toiminut maatalousyrittäjänä vuodesta 1989 lähtien. Lisäksi Kokkala on toiminut hallituksen puheenjohtajana Hauhon Säästöpankissa vuosina 1998-2008 ja Kantasäästöpankki Oy:ssä vuosina 2009-2014, hallintoneuvoston jäsenenä Säästöpankkiliitossa vuosina 2012-2014. Koulutukseltaan Kokkala on maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

JYRKI MÄKYNEN

Jyrki Mäkynen (synt. 1964) on ollut OmaSp:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2014 lähtien ja toiminut hallituksen puheenjohtajana vuosina 2009-2014. Mäkynen on toiminut yrittäjänä Oy HM Profiili Ab:ssa vuodesta 1992 lähtien ja Oy HM Profiili Ab:n myyntijohtajana vuosina 1992-2002 ja toimitusjohtajana vuodesta 2003 lähtien. Lisäksi Mäkynen on toiminut valtuuston puheenjohtajana Suomen Yrittäjät ry:ssä vuodesta 2020 lähtien, hallituksen puheenjohtajana Suomen Yrittäjät ry:ssä vuosina 2014-2020, Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiössä vuodesta 2010 lähtien sekä hallituksen jäsenenä Vakuutusyhtiö Fenniassa vuodesta 2017 lähtien, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedussa vuodesta 2017 lähtien, Yrittäjän Päivä -säätiössä vuodesta 2014 lähtien, SMEunited:ssa vuodesta 2014 lähtien, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:ssä vuodesta 2013 lähtien ja Seinäjoen kaupungin kaupunginvaltuuston jäsenenä vuodesta 2004 lähtien. Koulutukseltaan Mäkynen on ekonomi.

JARMO PARTANEN

Jarmo Partanen (synt. 1956) on ollut OmaSp:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2014-2019. Partanen on toiminut toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana Etelä-Karjalan Säästöpankissa vuosina 2004-2014, toimitusjohtajana Someron Säästöpankissa vuosina 2003-2004, liiketoimintajohtajana Dynexco Oy:ssä vuosina 2001-2003, toimitusjohtajana Energiameklarit Oy:ssä vuosina 1998-2001, toimitusjohtajana Mäntsälän Osuuspankissa vuosina 1986-1998, aluemarkkinointipäällikkönä Osuuspankkien Keskusliitossa vuosina 1985-1986 ja nuorempana tutkijana / ekonomistina Osuuspankkien Keskuspankissa vuosina 1984-1985. Lisäksi Partanen on toiminut hallituksen jäsenenä Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiössä vuodesta 2015 lähtien. Partanen on aiemmin toiminut hallituksen puheenjohtajana Etelä-Karjalan Kauppakamarissa vuosina 2015-2017, hallituksen puheenjohtajana Sp-Koti Oy:ssä vuosina 2011-2014, pankkijohtokunnan jäsenenä Finanssialan Keskusliitossa vuosina 2015-2017, valtuuskunnan jäsenenä Keskuskauppakamarissa vuosina 2007-2017 sekä hallituksen jäsenenä Oy Samlink Ab:ssa vuosina 2008-2014 ja hallituksen varajäsenenä Säästöpankkiliitossa vuosina 2005-2014. Koulutukseltaan Partanen on filosofian maisteri ja hänellä on eMBA-tutkinto.

JARMO SALMI

Jarmo Salmi (synt. 1963) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Salmi on toiminut toimitusjohtajana Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy:ssä vuodesta 2014 lähtien ja asianajajana ja vastuunalaisena yhtiömiehenä Asianajotoimisto Lasse Salmi Ky:ssä vuosina 1991-2014. Lisäksi Salmi on toiminut hallituksen puheenjohtajana Kiinteistö Oy Kosken-Keskuksessa vuodesta 2014 lähtien ja hallituksen jäsenenä Suomen asianajajaliitossa vuosina 2012-2015. Koulutukseltaan Salmi on oikeustieteen kandidaatti.

JAANA SANDSTRÖM

Jaana Sandström (synt. 1963) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2019 lähtien. Sandström on strategisen johdon laskentatoimen professori LUT-Yliopistossa ja koulutuksen vararehtori. Ennen vararehtorikausia hän oli LUT:n kauppakorkeakoulun dekaani (2009-2014). Ennen akateemista uraansa Sandström toimi metsäteollisuudessa vuosina 1987-1991. Tämän hetkisistä luottamustehtävistä keskeisimpiä ovat Liikesivistysrahaston hallituksen toinen varapuheenjohtaja ja diplomi-insinöörien ja arkkitehtien valintojen ohjausryhmän puheenjohtaja. Sandström toimi Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallituksessa vuosina 2013-2019 ja oli eurooppalaisen kauppakorkeakoulujen akkreditointiorganisaation (EFMD) EPAS-boardissa vuosina 2013-2019. Akateemisissa luottamustehtävissä Sandström on toiminut vastaväittäjänä, tieteellisten artikkeleiden ja konferenssien arvioijana sekä asiantuntijana professorien virantäytöissä vuodesta 2000 lähtien. Sandström on koulutukseltaan tekniikan tohtori.





Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen palkitsemisesta:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

Vuosipalkkiot:

• puheenjohtaja 50 000 euroa

• varapuheenjohtaja 37 500 euroa

• jäsen 25 000 euroa

Kokouspalkkiot:

• 1 000 euroa/kokous

• 500 euroa/yhden asian sähköpostikokous ja valiokunnan kokous

Nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiolla hankkimiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Raimo Härmä (Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön nimeämänä), jäseninä toimivat Ari Lamminmäki (Parkanon Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Aino Lamminmäki (Töysän Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Jukka Sysilampi (Kuortaneen Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Jukka Kuivaniemi (Hauhon Säästöpankkisäätiön nimeämänä), ja asiantuntijana toimii Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Salmi.





Lisätietoja:

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Raimo Härmä, puh. +358 44 363 7063

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi





