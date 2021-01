MT Højgaard Holdings forretningsenhed, Enemærke & Petersen, har vundet det fynske boligselskab Civica’s udbud af et flerårigt strategisk partnerskab om renoverings- og byggeopgaver med en anslået samlet værdi på 3 mia. kr. Det forventes, at Civica vil indgå aftalen med Enemærke & Petersen efter udløbet af standstill-perioden.

Enemærke & Petersen vil løse opgaven i tæt samarbejde med Erik Arkitekter A/S, Oluf Jørgensen A/S, SWECO Danmark A/S, Kant Arkitekter og Bymunch By- og Landskabsdesign ApS.

Udbuddet ændrer ikke MT Højgaard Holdings udmeldte forventninger til 2020, men vil yde et væsentligt bidrag til koncernens langsigtede, bæredygtige udvikling i de kommende år. MT Højgaard Holding offentliggør årsrapporten for 2020 og forventningerne til 2021 den 24. februar 2021.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til CEO Morten Hansen og CFO Martin Solberg kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet fil