VAL-D’OR, Québec, 29 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (“Cartier”) annonce qu’elle a déposé sur SEDAR le rapport technique intitulé ” NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Benoist Property, Québec, Canada ”, daté du 28 janvier 2021.



Le rapport conforme aux normes NI 43-101, complété par InnovExplo Inc. pour Cartier, comprend l’estimation des ressources minérales du gîte aurifère Pusticamica (FIGURE 1) de la propriété Benoist, située à 70 km au nord-est de Lebel-sur-Quévillon, Québec, Canada. Le rapport est disponible sur SEDAR et sur le site Web de la Société.

Faits saillants de la propriété Benoist :

• Tel que reporté dans le communiqué de presse du 17 décembre 2020, l’estimation des ressources de la propriété Benoist a été produite en utilisant un prix de l’or de 1 610 US $ par once et une teneur de coupure de 1,5 g/t AuEq :



1 455 400 tonnes à une teneur moyenne de 2,87 g/t AuEq pour un total de 134 400 onces d’or dans la catégorie de ressources indiquées ;





1 449 600 tonnes à une teneur moyenne de 2,30 g/t AuEq pour un total de 107 000 onces d’or dans la catégorie de ressources présumées. • Les travaux de forage directionnels contrôlés en cours, visant l’expansion des ressources, sont les suivants :



Phase I: Délimiter par forage l’extension de la minéralisation du gîte Pusticamica entre 350 et 650 m de profondeur;





Phase II: Délimiter par forage l’extension de la minéralisation du gîte Pusticamica entre 650 m et 1 300 de profondeur;





Phase III: Explorer le potentiel en périphérie du gîte Pusticamica pour y découvrir des gîtes additionnels. Un total de 5 secteurs potentiels seront forés. Les cibles, situées entre 150 et 450 m, sont constituées d’anomalies de type ‘’ OreVision IP’’, ayant une signature géophysique similaire à celle du gîte Pusticamica. Tous ces secteurs anomaux se retrouvent à l’intérieur du Couloir Aurifère Favorable, d’une longueur connue de 2 200 m. Trois de ces secteurs anomaux sont directement situés dans les extensions est et ouest du gîte Pusticamica ( FIGURE 2 ).





). Phase IV: Définir la partie supérieure (30 m à 350 m) du gîte pour y accroître les ressources et collecter de la minéralisation visant à effectuer des essais techniques pour optimiser la valeur du projet à partir des tests métallurgiques ainsi que des tests de triage industriel de la minéralisation.

Le tableau ci-dessous présente les ressources minérales estimées à ce jour pour la propriété Benoist :

Structure Tonne

métrique

(t) Teneur

Au (g/t) Teneur

Cu (%) Teneur

Ag (g/t) Teneur AuEq (g/t) Once Troy

Au (oz) Livre

Cu (lb) Once Troy

Ag (oz) Once

Troy AuEq Ressources Indiquées Dyke 23 600 2,77 0,02 0,62 2,80 2 100 11 600 500 2 100 Pusticamica 1 431 800 2,56 0,19 8,50 2,87 118 000 5 963 200 391 400 132 300 Total 1 455 400 2,57 0,19 8,37 2,87 120 100 5 974 800 391 900 134 400 Ressources Présumées Dyke 397 900 2,58 0,01 0,54 2,60 33 000 106 500 6 900 33 200 Pusticamica 1 051 700 2,06 0,07 3,26 2,18 69 700 1 679 400 110 300 73 800 Total 1 449 600 2,20 0,06 2,51 2,30 102 700 1 785 900 117 200 107 000

À ce stade, il est raisonnable de croire qu’un pilier de couronne de 500 000 t à 700 000 t à des teneurs comprises entre 3,5 g/t AuEq et 4,5 g/t AuEq, pourrait être ajouté aux ressources du projet sous réserve du succès d'un programme de forage géotechnique, d’une étude de mécanique des roches et d’une estimation des ressources, conformes aux définitions et aux directives NI 43-101 en vigueur de l'Institut Canadien des Mines, de la Métallurgie et du Pétrole (ICM). Les tonnes et les teneurs sont basées sur les résultats de forage et sur le modèle de bloc de qualité préliminaire couvrant le pilier de couronne potentiel situé entre 30 m et 100 m sous la surface. Le lecteur doit être averti que les estimations de tonnes et de teneurs du pilier de couronne n'est pas une estimation des ressources minérales et qu'elle est de nature conceptuelle. Il n'y a pas eu suffisamment de travaux d'exploration et d'ingénierie pour définir ce pilier comme une ressource minérale, et il n'est pas certain que des travaux additionnels d'exploration et d'ingénierie aboutiront à ce que ce pilier soit défini comme une ressource minérale.

Le tableau de la sensibilité de la teneur de coupure sur les ressources aurifères est présenté ci-dessous :

Teneur de

coupure

AuEq(g/t) Tonne métrique (t) Teneur

Au (g/t) Teneur

Cu (%) Teneur

Ag (g/t) Teneur

AuEq (g/t) Once Troy

Au (oz) Livre

Cu (lb) Once Troy

Ag (oz) Once

Troy

AuEq Ressources Indiquées 1,0 1 921 100 2,20 0,17 7,65 2,48 135 600 7 311 900 472 600 153 100 1,5 1 455 400 2,57 0,19 8,37 2,87 120 100 5 974 800 391 900 134 400 2,0 1 037 300 3,00 0,20 9,05 3,33 100 100 4 505 500 301 800 111 000 2,5 706 700 3,49 0,21 9,73 3,84 79 400 3 209 500 221 100 87 200 3,0 479 300 3,99 0,22 10,47 4,36 61 500 2 291 900 161 400 67 100 Ressources Présumées 1,0 3 516 000 1,54 0,07 3,14 1,67 174 500 5 893 700 354 500 188 300 1,5 1 449 600 2,20 0,06 2,51 2,30 102 700 1 785 900 117 200 107 000 2,0 823 500 2,66 0,05 2,17 2,74 70 500 822 200 57 400 72 500 2,5 381 200 3,29 0,03 1,65 3,34 40 300 256 900 20 200 40 900 3,0 198 400 3,87 0,03 1,71 3,93 24 700 143 600 10 900 25 100

Le tableau ci-dessus illustre la sensibilité de la présente estimation des ressources minérales à différentes teneurs de coupure pour un scénario d’opération souterraine ayant des perspectives raisonnables d’extraction économique. Le lecteur est prié de noter que les chiffres fournis dans ce tableau ne doivent pas être interprétés comme un énoncé sur les ressources minérales. Les quantités et les teneurs estimatives rapportées à différentes teneurs de coupure sont présentées in situ dans le seul but de démontrer la sensibilité du modèle des ressources au choix d'une teneur de coupure spécifique.

Notes complémentaires sur l’estimation des ressources

1. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales parce que leur viabilité économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources présumées reportées dans cette estimation des ressources minérales est de nature incertaine et rien ne garantit qu’une partie ou que la totalité des ressources minérales présumées pourra être convertie en ressources minérales indiquées avec davantage de forage d’exploration.



2. L’estimation des ressources minérales est conforme aux normes et aux lignes directrices en vigueur de l'Institut Canadien des Mines, de la Métallurgie et du Pétrole (ICM) ainsi que de la norme canadienne NI 43-101 pour la publication des ressources minérales.



3. Les ressources sont présentées in situ pour un scénario d’opération souterraine non diluées et considérées comme ayant des perspectives raisonnables d'extraction économique.



4. Une teneur de coupure de 1,5 g/t AuEq a été utilisée pour l’estimation des ressources minérales découlant de calculs effectués avec les principaux paramètres suivants :



prix de l'or de 1 610 $ US/oz;





taux de change de 1,33 $ US / $ CAN par once troy;





coûts de minage et d’extraction souterraine de 55 $ CAN /t;





coût d’usinage de 22,50 $ CAN /t;





coûts ‘’G&A’’ et environnementaux de 9,50$ CAN /t comprenant une redevance non rachetable de 0,5% NSR (Net Smelter Return) et des frais de raffinerie de 5 $ CAN /t;





La formule de conversion AuEq utilise un prix de l’argent de 18,30 $ US/oz et un prix du cuivre de 2,67 $ US/lb.;





pourcentage de récupération à l’usine de 90 %. 5. L’estimation a été effectuée à partir d’une base de données constituée, en date du 19 mai 2020, de 93 forages totalisant 32 356 m forés ainsi que 14 243 échantillons analysés pour l’or et collectés sur une longueur de carotte de 14 647 m représentant 45% de la longueur de carotte forée. Pour l’argent, 5 334 échantillons ont été collectés sur 5 321 m et pour le cuivre, 6 318 échantillons ont été collectés sur 6 537 m. Cette base de données contient 453 échantillons de blanc et de standard, insérés par Cartier entre le 28 août 2012 et le 25 février 2014. Cette base de données a été validée avant de débuter l’estimation des ressources. L'estimation a été réalisée sur 2 structures minéralisées (Pusticamica et Dyke), recoupées par 2 880 m de forage, ayant produit 124 intersections aurifères différentes.



6. Deux structures minéralisées (Pusticamica et Dyke) où chacune de celles-ci est divisées en domaines Nord et Sud ont été modélisées en 3 dimensions en utilisant une largeur réelle minimale de 2,4 m. Une densité in situ de 2,88 g/cm3 a été appliquée à toutes les structures. Les analyses brutes ont été plafonnées à 55 g/t Au pour la structure Pusticamica et à 20 g/t Au pour la structure Dyke, tandis que les valeurs d’Ag et de Cu demeurent non plafonnées, excepté pour la structure Pusticamica Nord où l’Ag a été plafonné à 122 g/t Ag. Les composites de 1 m ont été calculés à l'intérieur des structures en utilisant la teneur du matériel adjacent lors du dosage ou bien une valeur de zéro, lorsqu'il n'est pas dosé.



7. Compte tenu de la nature de la minéralisation polymétallique (Au, Cu et Ag), la largeur des zones et sa répartition étendue des teneurs, la teneur de coupure du projet est exprimée en or équivalent (AuEq) et les hypothèses retenues pour son calcul sont considérées pour un scénario souterrain potentiel à fort volume de type extraction en vrac. Pour la présente estimation minérale des ressources, une teneur de coupure de 1,5 g/t AuEq a été utilisée. Les hypothèses et les bases de son calcul sont décrites ci-dessous. Des méthodes d'extraction spécifiques ne sont utilisées que pour établir des teneurs de coupure raisonnables pour diverses parties du gisement. Aucune étude de type PEA (Preliminary Economic Assessment), PFS (Preliminary Feasibility Study) ou FS (Feasibility Study) n'a été réalisée pour soutenir la viabilité économique ou la faisabilité technique de l'exploitation d'une partie de la ressource minérale par une méthode d'extraction particulière. La teneur de coupure devra être réévaluée à la lumière des conditions existantes du marché et d'autres facteurs, tels : le prix de l'or, le taux de change, la méthode d'extraction, les coûts connexes, etc. L'estimation de la teneur de coupure souterraine est basée sur les paramètres économiques présentés au point 4 ci-dessus. La sélection de paramètres prospectifs raisonnables, qui supposent qu'une partie ou la totalité des ressources estimées pourraient potentiellement être extraites, est basée sur un scénario d'extraction souterraine en vrac de 4 000 t/jr à 4 500 t/j. Ceci est également basé sur l'hypothèse d'un scénario d'installation d'usinage et de parc à résidus sur place lorsqu'il y aura un inventaire minéral suffisant pour justifier le caractère économique de ce scénario. Après avoir évalué la sensibilité du projet et à des fins d'homogénéisation, les QP ont retenu 1,5 g/t AuEq comme la teneur de coupure officielle de la présente estimation minérale des ressources.



8. La présente estimation minérale des ressources a été réalisée en utilisant une approche de modèle par blocs avec GEMS (v.6.8.2). L'interpolation des teneurs (Au, Ag et Cu) a été obtenue par Krigeage Ordinaire (OK) en utilisant des limites rigides entre les structures mais des limites souples pour les domaines d’une même structure. Les résultats en AuEq ont été calculés après interpolation des différents métaux.



9. L’estimation des ressources minérales présentées ici est classée en ressources indiquées et présumées. La catégorie des ressources minérales indiquées est définie par interpolation à l’aide d’ellipsoïde de recherche qui contient un minimum de trois trous de forage dans un rayon de 25 m. La catégorie des ressources minérales présumées est définie par interpolation à l’aide d’ellipsoïde de recherche qui contient un minimum de deux trous de forage dans un rayon de 50 m.



10. Le nombre de tonne métrique a été arrondi à la centaine la plus proche et le contenu métallique est présenté en once troy (tonne métrique x teneur (g/t) / 31,10348) arrondi au dixième le plus proche.



11. InnovExplo n’a connaissance d’aucun problème lié à l’environnement, aux permis, aux titres miniers ou lié à des questions d’ordre juridique, fiscal, sociopolitique, commercial ou tout autre facteur pertinent non mentionné dans le présent communiqué, qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales.

Caractéristiques du projet Benoist

La propriété Benoist renferme le gîte aurifère Pusticamica, qui contient également des concentrations de cuivre et d’argent.





Cette minéralisation possède les caractéristiques typiques recherchées par Cartier pour produire rapidement, tout comme pour le projet Mine Chimo, un fort tonnage.





Cartier détient un intérêt de 100% dans la propriété pour laquelle des royautés de 2,6% NSR (‘’Net Smelter Return’’) ont été octroyés dont 2,1% NSR est rachetable en tout temps pour 2 050 000 CDN $.





La propriété, qui est accessible à l’année via la route forestière 3000, est située à proximité des concentrateurs des mines Langlois et Bachelor ainsi que des futures infrastructures de concentration du projet Windfall d’Osisko Mining.





Les travaux réalisés à ce jour sur la propriété sont composés de 93 forages totalisant 32 356 m ayant permis de collecter 14 243 échantillons sur une longueur échantillonnée de 14 647 m.



À propos de Cartier

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006, est basée à Val-d'Or, au Québec. Cette province s'est toujours classée parmi les meilleurs territoires miniers au monde, principalement en raison de sa géologie favorable, de son environnement fiscal attrayant et de son gouvernement pro-minier.

La société a une solide encaisse avec plus de 12,9 M $, ainsi qu’un important endossement corporatif et institutionnel incluant Mines Agnico Eagle, Jupiter Asset Management et les fonds d’investissement du Québec.



La stratégie de Cartier consiste à concentrer ses efforts sur des projets aurifères offrant un potentiel d'accroissement rapide.





La société détient un portefeuille de projets d'exploration situés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec; l'une des régions minières parmi les plus prolifiques au monde.





La société se concentre sur l'avancement de ses 4 projets clés via des programmes de forage. Tous ces projets ont été acquis à des coûts raisonnables au cours des dernières années. Tous sont prêts à être forés avec pour cible l’extension géométrique des dépôts aurifères.





Les travaux d’exploration sont actuellement concentrés sur les propriétés Mine Chimo et Benoist afin d’en optimiser la valeur pour les investisseurs. La préparation des prochains travaux d’exploration est en cours afin de réaliser des programmes de forage respectivement sur les propriétés Benoist, Fenton puis Wilson.



Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Société et du projet Benoist, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P.Geo., Ph. D., Vice-Président et Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans ce communiqué.

Les personnes qualifiées indépendantes de l’émetteur au sens du Règlement NI 43-101, responsable de l’estimation des ressources minérales du gîte aurifère Pusticamica de la propriété Benoist, sont Mmes Christine Beausoleil, P.Geo. et Claude Savard, P.Geo., d’InnovExplo Inc. Mmes Beausoleil et Savard déclarent qu’elles ont lu ce communiqué et que les informations scientifique et technique relatives à l’estimation des ressources qui y sont présentées sont conformes.

À propos de InnovExplo

InnovExplo est une firme de consultant offrant des services en exploration minière, en géologie minière, en ressources minérales, en génie minier, en environnement et en développement durable. Depuis sa fondation en 2003, InnovExplo a travaillé sur 450 mandats différents pour 170 compagnies d’exploration minières juniors et compagnies productrices. La firme a produit plus de 300 rapports géologiques ou d’ingénierie pour des projets touchant la presque totalité des sphères d’activité d’un projet minier, de l’exploration jusqu’à l’opération incluant principalement la rédaction de rapports techniques conformes au Règlement NI 43-101.

