Informations réglementées, Leuven, 29 janvier 2021 (17.40 CET)

Rapport financier semestriel 2020/2021

Au cours de la première moitié de l'exercice 2020/2021, KBC Ancora a affiché une perte de 8,1 millions d'euros, contre un bénéfice de 69,1 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent. Cette différence est principalement due à la décision de KBC Groupe, sur recommandation de la BCE, de ne pas verser de dividende intérimaire durant le deuxième semestre de 2020.

Données financières abrégées et commentaire 1

Résultats des 6 premiers mois de l'exercice 2020/2021

1S exercice



(x 000 EUR) 2020/2021

p.a.

(en euros) 1S exercice





(x 000 EUR) 2019/2020



p.a.

(en euros) Produits 34 0,00 77.543 0,99 Dividendes provenant des immobilisations financières 0 0,00 77.516 0,99 Autres produits 34 0,00 26 0,00 Charges -8.115 -0,10 -8.450 -0,11 Charges des dettes -6.884 -0,09 -7.235 -0,09 Services et biens divers -1.230 -0,02 -1.214 -0,02 Autres charges -1 -0,00 -1 -0,00 Résultat après impôts -8.081 -0,10 69.093 0,88 Nombre d'actions émises* 78.301.314 78.301.314

* Il n'y a pas d'instruments pouvant entraîner une dilution.

KBC Ancora a affiché au cours des six premiers mois de l’exercice en cours une perte de 8,1 millions d’euros, soit -0,10 euro par action, venant d'un bénéfice de 69,1 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent.

Les éléments de ce résultat sont principalement les charges d'intérêts des dettes (6,9 millions d'euros) et les charges opérationnelles (1,2 million d'euros). Pendant la période visée, KBC Groupe n'a pas versé de dividende (intérimaire). Au cours de la même période de l'exercice précédent, KBC Groupe avait versé un dividende intérimaire de 1,00 euro par action.





Bilan au 31.12.2020

(x 000 EUR) 31.12.2020 *30.06.2020 TOTAL DU BILAN 3.149.165 3.150.309 Actif Immobilisations 3.088.253 3.088.253 Immobilisations financières 3.088.253 3.088.253 Actifs circulants 60.912 62.057 Passif Capitaux propres 2.797.656 2.805.737 Capital souscrit 2.021.871 2.021.871 Réserve légale 75.175 75.175 Autres réserves indisponibles 650.117 650.117 Réserves disponibles 57.806 57.806 Résultat reporté 767 767 Résultat de la période -8.081 0 Dettes 351.509 344.573 Dettes > 1 an 343.000 343.000 Dettes < 1 an 257 198 Comptes de régularisation 8.252 1.374

* Le bilan au 30.06.2020 est un bilan après traitement du résultat.

Au 31.12.2020, le total du bilan s'élevait à 3,1 milliards d'euros, soit 1,1 million d'euros de moins qu'à la fin de l'exercice 2019/2020.

Le nombre d’actions KBC Groupe détenues par KBC Ancora est resté identique à 77.516.380.

Les fonds propres ont diminué de 8,1 millions d’euros, un montant qui correspond au résultat négatif des six premiers mois de l’exercice en cours. Les dettes ont augmenté de 6,9 millions d'euros, principalement sous l'effet de la comptabilisation au prorata des charges d'intérêts au cours des six premiers mois de l'exercice.





Rapport intermédiaire relatif aux 6 premiers mois de l'exercice en cours 2020/2021

Commentaire des six premiers mois de l’exercice 2020/2021

Résultat des six premiers mois de l’exercice 2020/2021

KBC Ancora a affiché au cours des six premiers mois de l’exercice en cours une perte de 8,1 millions d’euros, venant d'un bénéfice de 69,1 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent.

Ce résultat a été influencé principalement par les éléments suivants :

pas de dividende (intérimaire) sur la participation de KBC Ancora dans KBC Groupe. Conformément à la recommandation formulée par la Banque centrale européenne (BCE) en juillet 2020, KBC Groupe a indiqué en août 2020 ne pas être en mesure d’appliquer sa politique habituelle en matière de dividendes. Par conséquent, KBC Groupe n'a pas versé de dividende en novembre 2020. En novembre 2019, le dividende intérimaire s'élevait à 1 euro par action KBC Groupe.

les charges d'intérêts à concurrence de 6,9 millions d’euros, soit 0,35 million d'euros de moins que durant la même période l’année dernière. Cette diminution résulte de la révision à la baisse du taux d'intérêt sur un emprunt existant de 100 millions d'euros (voir ci-après).

les charges opérationnelles, qui s'élevaient à 1,2 million d’euros, en ligne avec la même période de l’exercice précédent. Les charges de fonctionnement récurrentes ont porté principalement sur les coûts au sein de l'accord de partage des coûts avec Cera (0,9 million d’euros). Par ailleurs, les autres charges habituelles ont porté entre autres sur les frais de la cotation en Bourse et la gérance.

Réduction de la charge d'intérêt de 0,6 million d’euros sur une base annuelle

Mi-octobre, le taux d'intérêt pour un emprunt (bullet) de 100 millions d'euros, encore en cours jusqu'en mai 2027, a été revu à la baisse et ce, à compter de fin mai 2020.

Par conséquent, la charge d'intérêts de KBC Ancora sur l'exercice en cours diminue de 0,65 million d'euros. Pour les années suivantes, la diminution de la charge d'intérêts s'élève à 0,6 million d'euros par an. Sur la durée totale de cet emprunt, la diminution de la charge d'intérêts s'élève à 4,2 millions d'euros.

À la suite de cette révision d'intérêt, 10 millions d'actions KBC Groupe supplémentaires ont été mises en gage.

Participation dans KBC Groupe, endettement net et valeur intrinsèque

Le nombre d'actions KBC Groupe en portefeuille est resté inchangé au cours des six derniers mois (77.516.380 actions KBC Groupe). KBC Ancora détient 0,99 action KBC Groupe par action KBC Ancora en circulation. La valeur comptable moyenne des actions KBC Groupe s'élève à 39,84 euros par action.

L’endettement net de KBC Ancora s’établissait le 31 décembre 2020 à 3,71 euros par action, en hausse de 0,10 euro par rapport au 30 juin 2020.

La valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora correspondait donc au 31 décembre 2020 au cours boursier de 0,99 action KBC Groupe moins 3,71 euros.

Sur la base du cours boursier de l'action KBC Groupe le 31 décembre 2020 (57,28 euros), la valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora s'établissait à 52,99 euros et le cours de l'action KBC Ancora (34,98 euros) affichait une décote de 34,0 % par rapport à la valeur intrinsèque.

Les graphiques ci-dessous reflètent l’évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora ainsi que de la décote de l'action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque.

Évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora

(janvier – décembre 2020) Évolution de la décote de l’action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque (janvier – décembre 2020)

Introduction du droit de vote de loyauté et suppression du seuil de notification statutaire de 1%

L'Assemblée Générale Extraordinaire de KBC Ancora qui s'est tenue le 30 octobre 2020 a décidé d'introduire le droit de vote de loyauté. Cela signifie qu'un double droit de vote est attribué à chaque action KBC Ancora qui, conformément à l'article 27 des statuts, est inscrite au nom du même sociétaire dans le registre des actions nominatives pendant une période ininterrompue de minimum deux ans.

Il a également été décidé de renouveler les mandats à l'administrateur statutaire concernant le capital autorisé et concernant l'achat et la revente d'actions propres et de supprimer le seuil de notification statutaire de 1%. Le seuil de notification (statutaire) le plus bas s'élève actuellement à 3%.

À la suite de l'introduction du droit de vote de loyauté, Cera a fait savoir qu'elle détenait 67,27% des droits de vote de la société au 30 octobre 2020 (franchissement de seuil passif). KBC Ancora n'a reçu aucune notification de transparence (d'au moins 3%) d'autres parties.

Description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l’exercice en cours

Certains facteurs de risques peuvent avoir un impact sur la valeur de l'actif de KBC Ancora et sur la possibilité de distribuer un dividende. Nous renvoyons à ce sujet à la description des risques dans le dernier rapport annuel (p. 18).

KBC Groupe a rapporté pour les neuf premiers mois de 2020 un résultat net de 0,90 milliard d'euros. KBC Groupe publiera son résultat pour l'ensemble de l’exercice 2020 le 11 février 2021.

En plus d'un éventuel dividende de KBC Groupe, le résultat de KBC Ancora pour les six derniers mois de l’exercice en cours (2020/2021) sera composé principalement des charges d’intérêts et des charges opérationnelles habituelles limitées (charges au sein de l'accord de partage des coûts avec Cera, frais dans le cadre de la cotation en Bourse ainsi que dans le cadre de la gérance). KBC Ancora estime le total des charges pour l'exercice 2020/2021 à environ 16,5 millions d'euros.

Si KBC Ancora clôture l'exercice avec un résultat récurrent positif, elle a l'intention, comme déjà annoncé dans le communiqué de presse du 30 août 2019, de distribuer au titre de dividende intérimaire 90% de son résultat récurrent distribuable (c'est-à-dire après correction pour les éventuels résultats exceptionnels et après constitution obligatoire de la réserve légale).

Déclaration des personnes responsables

« Nous, membres du Conseil d’Administration d'Almancora Société de gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora SA, déclarons conjointement par la présente que, à notre connaissance,

les données financières abrégées établies conformément au référentiel comptable applicable aux comptes annuels, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de KBC Ancora, le rapport annuel intermédiaire donne une image fidèle des principaux événements et des principales transactions avec des parties liées qui ont eu lieu au cours des six premiers mois de l'exercice, et de leur impact sur les données financières abrégées, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l'exercice. »





Informations relatives au contrôle externe

Le commissaire a procédé à l’examen des données financières intermédiaires abrégées et du commentaire y afférent. Son rapport est repris in extenso en annexe.

---------------------------------

KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,6% des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires Stables, la stabilité du sociétariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d'actionnaires.

Calendrier financier :

27 août 2021 (17.40 CEST) Communiqué annuel exercice 2020/2021

28 septembre 2021 (17.40 CEST) Rapport annuel 2020/2021 disponible

29 octobre 2021 Assemblée Générale

Ce communiqué de presse est disponible en français, en anglais et en néerlandais sur le site www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Contacts presse : Jan Bergmans

tél. : +32 (0)16 27 96 72

e-mail : jan.bergmans@kbcancora.be ou mailbox@kbcancora.be





Annexe : bilan et compte de résultats avec chiffres comparatifs

(x 000 EUR) 31.12.2020 30.06.2020 TOTAL DU BILAN 3.149.165 3.150.309 Actif Immobilisations 3.088.253 3.088.253 Immobilisations financières 3.088.253 3.088.253 Entreprises avec lesquelles il existe un

lien de participation 3.088.253 3.088.253 Participations 3.088.253 3.088.253 Actifs circulants 60.912 62.057 Créances à un an au plus 4 4 Créances commerciales 4 4 Valeurs disponibles 60.908 62.047 Comptes de régularisation 0 6 Passif Capitaux propres 2.797.656 2.805.737 Apport 2.021.871 2.021.871 Capital souscrit 2.021.871 2.021.871 Réserves 783.098 783.098 Réserves indisponibles 725.292 725.292 Réserve légale 75.175 75.175 Autres réserves indisponibles 650.117 650.117 Réserves disponibles 57.806 57.806 Résultat reporté 767 767 Bénéfice/perte de la période -8.081 N.A. Dettes 351.509 344.573 Dettes > 1 an 343.000 343.000 Dettes financières 343.000 343.000 Établissements de crédit 343.000 343.000 Dettes < 1 an 257 198 Dettes commerciales 191 161 Fournisseurs 191 161 Autres dettes 66 38 Comptes de régularisation 8.252 1.374





(x 000 EUR) 01.07.2020-31.12.2020 01.07.2019-31.12.2019 Produits d'exploitation 34 26 Autres produits d’exploitation 34 26 Charges d’exploitation 1.231 1.215 Services et biens divers 1.230 1.215 Autres charges d’exploitation 1 0 Bénéfice (perte d'exploitation) -1.197 -1.189 Produits financiers 0 77.516 Produits financiers récurrents 0 77.516 Produits des immobilisations financières 0 77.516 Charges financières 6.884 7.235 Charges des dettes 6.884 7.235 Autres charges financières 0 0 Bénéfices (pertes) avant impôts -8.081 69.093 Bénéfices (pertes) après impôts -8.081 69.093







Rapport du commissaire au conseil d’administration de KBC Ancora SA sur l’examen de l’information financière intermédiaire résumée pour la période de 6 mois close le 31 décembre 2020

TRADUCTION LIBRE D’UN RAPPORT DONT L’ORIGINAL A ÉTÉ PRÉPARÉ EN NÉERLANDAIS

Introduction

Nous avons effectué l'examen limité du rapport financier semestriel 2020/2021, qui contient le bilan résumé de KBC Ancora SA, le compte de résultats résumé ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes («l’information financière intermédiaire résumée»). Le conseil d’administration est responsable de l'établissement et de la présentation de cette information financière intermédiaire résumée selon le référentiel comptable applicable en Belgique pour les états financiers intermédiaires. Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur cette information financière intermédiaire résumée sur la base de notre examen limité.

Etendue de l'examen limité

Nous avons effectué notre examen limité selon la norme ISRE 2410 "Examen limité d'informations financières intermédiaires effectué par l'auditeur indépendant de l'entité. L’examen limité d'une information financière intermédiaire résumée consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre de procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen limité est considérablement plus restreinte que celle d'un audit effectué selon les normes internationales d’audit (ISA) et ne nous permet donc pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les éléments significatifs qu'un audit aurait permis d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d’audit.

Conclusion

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que l'information financière intermédiaire résumée ci-jointe pour la période de 6 mois close le 31 décembre 2020 n'a pas été établie, dans tous ses aspects significatifs conformément au référentiel applicable en Belgique pour l’information financière intermédiaire résumée.

Zaventem, le 29 janvier 2021

KPMG Réviseurs d’Entreprises

Commissaire

représentée par

Kenneth Vermeire

Réviseur d’Entreprises







1 KBC Ancora rapporte selon les normes comptables belges (Belgian GAAP).

Pour le bilan et le compte de résultats : voir l'annexe.





Pièce jointe