IVALIS

Informations Financières

Montigny, le 29 janvier 2021 après bourse

SA au capital de 262 097,20 € divisé en 1 310 486 actions

60, Avenue du Centre – 78180 Montigny le Bretonneux

RCS Versailles B 381 503 531

Résultats consolidés du 1er semestre 2020-21

– non audités –

1. Chiffre d'affaires

En K€ - Consolidé non audité



1er semestre du 1er avril au 30 septembre (*) 1er semestre 2020-21 1er semestre 2019-20 1er semestre 2018-19 CA du 1er trimestre 7 806 13 969 15 874 CA du 2ème trimestre 13 056 14 331 13 345 CA consolidé du 1er semestre 20 862 28 301 29 219

(*) L’exercice fiscal d’IVALIS s’étend du 1er avril au 31 mars

Pour le 1er semestre de l'exercice 2020-21, le chiffre d'affaires du groupe IVALIS s'est élevé à 20,9 M€, en retrait de 26,3% par rapport au 1er semestre 2019-20. Hors effet de change, la baisse du chiffre d’affaires est de 24,8%, la dépréciation du réal brésilien vis-à-vis de l’euro ayant eu un effet défavorable de 1,8 point.

L’activité d’IVALIS a été fortement pénalisée au cours du premier trimestre, suite aux mesures de confinement prises par les gouvernements de l’ensemble des pays dans lesquels IVALIS opère, visant à réduire autant que possible la propagation du virus de la Covid-19. Ainsi, seules les filiales allemandes, suisse et autrichienne ont pu conserver une faible activité au cours du mois d’avril, les cinq autres filiales opérationnelles d’IVALIS ayant été contraintes de cesser leur activité mi-mars 2020 du fait de la fermeture de tous les magasins non alimentaires ou jugés non essentiels et des mesures de confinement qui ne permettaient pas la poursuite de l’activité.

Dans ce contexte difficile, l’activité commerciale a fait preuve de résilience, de sorte que les prestations ont de nouveau pu être délivrées par l’ensemble des filiales opérationnelles d’IVALIS à compter du mois de juin, la reprise s’intensifiant de mois en mois.

L’essentiel de l’activité du groupe IVALIS se déployant au cours du second semestre de son exercice fiscal, soit d’octobre à mars, le 1er semestre devrait ainsi représenter moins d’un tiers du chiffre d’affaires 2020-21.

2. Résultats

En K€ - Consolidé non audité

1er semestre du 1er avril au 30 septembre (*) 1er semestre 2020-21 1er semestre 2019-20 1er semestre 2018-19 Variation



S1 2020-21 vs S1 2019-20 Variation



S1 2020-21 vs S1 2018-19 Chiffre d’affaires 20 862 28 301 29 219 -26,3% -28,6% Excédent Brut d’Exploitation -2 208 -2 240 -1 892 +1,4% -16,7% Résultat d’exploitation -2 641 -2 758 -2 340 +4,2% -12,9% Résultat net (part du groupe) -3 965 -3 493 -3 007 -13,5% -31,9%

(*) Les comptes consolidés semestriels n’ont pas fait l’objet d’un audit par les commissaires aux comptes.

L’exercice fiscal d’IVALIS s’étend du 1er avril au 31 mars

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du chiffre d’affaires et de l’Excédent Brut d’Exploitation du 1er semestre sur les trois derniers exercices fiscaux :

1er semestre 2018-19 1er semestre 2019-20 1er semestre 2020-21 Chiffre d'affaires 29 219 28 301 20 862 EBE - 1 892 - 2 240 - 2 208

Grâce aux mesures mises en place par la nouvelle équipe de direction du groupe, IVALIS a réussi à dégager un Excédent Brut d’Exploitation en légère hausse par rapport au 1er semestre 2019-20 (+1,4%) malgré une baisse du chiffre d’affaires de 26,3%. Le résultat d’exploitation du 1er semestre 2020-21 ressort ainsi à -2 641 K€ contre -2 758 K€ au 1er semestre 2019-20, soit une progression de 117 K€ (+4,2%).

Le résultat net du groupe est cependant en retrait de 472 K€ (-13,5%) par rapport à celui du 1er semestre 2019-20, essentiellement du fait :

De la dégradation du résultat financier de -91 K€ par rapport au 1 er semestre 2019-20, essentiellement causée par la forte dépréciation du réal brésilien vis-à-vis de l’euro. Il s’agit d’un risque de pertes de change latentes dans les comptes de la filiale IVALIS Brazil qui possède des dettes vis-à-vis du groupe, de sa maison mère IVALIS SA en particulier, exprimées en euros.

semestre 2019-20, essentiellement causée par la forte dépréciation du réal brésilien vis-à-vis de l’euro. Il s’agit d’un risque de pertes de change latentes dans les comptes de la filiale IVALIS Brazil qui possède des dettes vis-à-vis du groupe, de sa maison mère IVALIS SA en particulier, exprimées en euros. De la constatation en résultat exceptionnel au cours du 1er semestre 2020-21 d’une perte de 915 K€ sur une créance devenue irrécouvrable détenue sur le client allemand Galeria Karstadt Kaufhof. Ce groupe de distribution allemand est entré en redressement judiciaire en avril 2020 suite à la fermeture de ses magasins liée à la crise de la Covid-19. Compte tenu des informations disponibles lors de la clôture des comptes de l’exercice 2019-20, cette créance a fait l’objet d’une provision pour dépréciation à hauteur de 443 K€ dans les comptes d’IVALIS Deutschland au 31 mars 2020. Dans le contexte de la poursuite de l’activité de ce client sous la supervision d’un administrateur judiciaire, elle est devenue irrécouvrable en septembre 2020. Cette perte étant tout à fait exceptionnelle tant en termes d’occurrence que de montant au regard du chiffre d’affaires annuel de la filiale allemande, la reprise de la provision de 443 K€ ainsi que la perte de la créance de 915 K€ ont été constatées, en accord avec les commissaires aux comptes, en résultat exceptionnel.

Il est à noter que la saisonnalité de l’activité d’IVALIS est forte, deux-tiers du chiffre d’affaires annuel environ étant réalisé au cours du second semestre fiscal, soit du 1er octobre au 31 mars. Les pertes d’exploitation dégagées au cours du premier semestre sont donc essentiellement liées à un niveau d’activité qui ne permet pas de couvrir les charges fixes dont le groupe a besoin pour réaliser dans de bonnes conditions l’important niveau d’activité du second semestre.

3. Bilan simplifié

Montants nets en € - Comptes consolidés non audités

1er semestre du 1er avril au 30 septembre (*) 30/09/2020



6 mois 30/09/2019



6 mois 30/09/2018



6 mois Total survaleurs 753 928 1 792 500 2 831 072 Immobilisations incorporelles 1 354 511 1 278 800 1 179 597 Immobilisations corporelles 1 537 679 2 310 227 2 559 906 Immobilisations financières 548 020 561 214 533 145 Total actif immobilisé 4 194 138 5 942 742 7 103 720 Stocks et encours 146 582 135 180 100 890 Créances 13 663 328 15 898 095 16 394 288 Instruments de trésorerie et autres titres 13 511 13 511 13 511 Disponibilités 6 936 686 2 825 108 2 652 875 Total actif circulant 20 760 107 18 871 894 19 161 564 TOTAL ACTIF 24 954 244 24 814 635 26 265 284 Capitaux propres - part du groupe - 1 579 833 301 195 700 032 Capitaux propres – minoritaires -960 800 2 638 Total capitaux propres -1 580 793 301 995 702 670 Provisions pour risques et charges 480 657 651 023 654 644 Dettes financières (1) 13 494 843 10 305 382 9 598 149 Dettes d'exploitation 12 254 276 13 075 582 14 478 975 Dettes diverses 305 261 480 653 830 845 Total dettes 26 054 380 23 861 617 24 907 969 TOTAL PASSIF 24 954 244 24 814 635 26 265 284 (1) Dont emprunt obligataire > 1 an

et concours bancaires courants 1 000 000

248 753 1 000 000

2 291 512 1 000 000

1 175 579

(*) L’exercice fiscal d’IVALIS s’étend du 1er avril au 31 mars

4. Evènements significatifs du 1er semestre 2020-21

L’activité d’IVALIS a été fortement pénalisée au cours du premier trimestre, suite aux mesures de confinement prises par les gouvernements de l’ensemble des pays dans lesquels IVALIS opère, visant à réduire autant que possible la propagation du virus de la Covid-19.

Ainsi, seules les filiales allemandes, suisse et autrichienne ont pu conserver une faible activité au cours du mois d’avril, les cinq autres filiales opérationnelles d’IVALIS ayant été contraintes de cesser leur activité mi-mars 2020 du fait de la fermeture de tous les magasins non alimentaires ou jugés non essentiels et des mesures de confinement qui ne permettaient pas la poursuite de l’activité. L’activité de l’ensemble des filiales opérationnelles du groupe a repris progressivement à compter de mi-mai, en s’accélérant de mois en mois sur le reste du semestre.

Les filiales du groupe IVALIS ont concentré tous leurs efforts pour adapter les conditions de travail au contexte et respecter les mesures gouvernementales, tout en continuant à répondre aux besoins de leurs clients dont l'activité était autorisée.

Par ailleurs, Monsieur Roch VALLEE, qui avait été nommé Président du Directoire le 13 avril 2018, a démissionné de ses mandats de Président du Directoire et de membre du Directoire le 5 mai 2020.

Monsieur Jesus JARA a été nommé Président du Directoire en date du 14 mai 2020.

Dès son arrivée, sur demande du Président du Conseil de Surveillance et avec l’aide de BARBERINE, Monsieur Jesus JARA a mis en œuvre les actions suivantes :

Mise en place des dispositifs d’activité partielle instaurés par les différents pays dans lesquels le groupe est implanté pour les équipes dont l’activité ne pouvait se poursuivre dans le cadre des mesures de confinement prises par les gouvernements,

instaurés par les différents pays dans lesquels le groupe est implanté pour les équipes dont l’activité ne pouvait se poursuivre dans le cadre des mesures de confinement prises par les gouvernements, Réorganisation de la holding IVALIS SA : l’objectif étant de faire bénéficier les fonctions opérationnelles de filiales de l’expérience de salariés occupant jusqu’alors des fonctions plus transversales au sein de la holding

: l’objectif étant de faire bénéficier les fonctions opérationnelles de filiales de l’expérience de salariés occupant jusqu’alors des fonctions plus transversales au sein de la holding Réorganisation des filiales : L’organisation des filiales a été simplifiée et les différentes fonctions ont été recentrées sur l’amélioration de la productivité et sur le renforcement de la qualité des prestations délivrées à nos clients

: L’organisation des filiales a été simplifiée et les différentes fonctions ont été recentrées sur l’amélioration de la productivité et sur le renforcement de la qualité des prestations délivrées à nos clients Augmentation des marges : Les coûts des structures centralisées ont été diminués et chaque filiale s’est engagée sur un plan d’amélioration de sa rentabilité. L’objectif de la direction du groupe est d’atteindre un Ebitda identique ou supérieur à celui de l’exercice fiscal précédent, étant entendu que la baisse du chiffre d’affaires pour l’exercice en cours devrait être comprise entre 10% et 20% comparé à celui de l’exercice passé.

: Les coûts des structures centralisées ont été diminués et chaque filiale s’est engagée sur un plan d’amélioration de sa rentabilité. L’objectif de la direction du groupe est d’atteindre un Ebitda identique ou supérieur à celui de l’exercice fiscal précédent, étant entendu que la baisse du chiffre d’affaires pour l’exercice en cours devrait être comprise entre 10% et 20% comparé à celui de l’exercice passé. Sécurisation de la trésorerie du Groupe : IVALIS et ses filiales ont souscrit sur le premier semestre de l’exercice

2020-21 auprès de leurs partenaires bancaires locaux des prêts garantis par l’état type "PGE" ou "prêts Covid" à hauteur de 6 825 K€ afin d’assurer le financement et la liquidité du groupe. Le montant total des prêts de ce type souscrits par le groupe depuis le début de la crise s’élève ainsi à 7 325 K€ au 30 septembre 2020.

: IVALIS et ses filiales ont souscrit sur le premier semestre de l’exercice 2020-21 auprès de leurs partenaires bancaires locaux des prêts garantis par l’état type "PGE" ou "prêts Covid" à hauteur de 6 825 K€ afin d’assurer le financement et la liquidité du groupe. Le montant total des prêts de ce type souscrits par le groupe depuis le début de la crise s’élève ainsi à 7 325 K€ au 30 septembre 2020. Réduction de la dette nette grâce à une bonne gestion du recouvrement, l’objectif étant d’atteindre une dette nette de moins de 3 M€ à la fin de l’exercice fiscal.

grâce à une bonne gestion du recouvrement, l’objectif étant d’atteindre une dette nette de moins de 3 M€ à la fin de l’exercice fiscal. Développement commercial : Un plan commercial afin de sécuriser le chiffre d’affaires de l’exercice fiscal prochain est déployé. L’objectif affiché de la direction du groupe est de retrouver un chiffre d’affaires au moins équivalent à celui de l’exercice fiscal 2019-20.

5. Perspectives du 2ème semestre 2020-21

Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, l'activité et les perspectives du groupe continueront d’être impactées au cours du deuxième semestre 2020-21. Il est trop tôt pour mesurer l'ensemble des conséquences de l'épidémie sur l'exercice 2020-21 : elles dépendront essentiellement de la vigueur de la reprise économique. Le groupe entend néanmoins continuer à se développer en poursuivant sa stratégie en matière d’amélioration continue de la formation des équipes et de la satisfaction clients.

6. Evènements postérieurs à la date de clôture des comptes semestriels

IVALIS et ses filiales ont subi de plein fouet les conséquences des décisions prises par les Etats afin de contrer la propagation de la Covid-19.

Le Rapport Financier Semestriel peut être consulté en téléchargement sur le site www.ivalisgroup.com dans la rubrique "infos financières", ainsi que sur le site de l'AMF.

* * * * * * * * * * * * * * *

IVALIS est un leader en Europe continentale de l'externalisation d'inventaires dans tous les secteurs de la distribution (hypermarchés, supermarchés, bricolage, textile, parfumerie, bijouterie, sport, jardinerie, culture, loisirs et logistique). Le groupe possède des filiales en France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Brésil, une agence au Portugal ainsi que des franchises au Maroc et à la Réunion. Ses filiales délivrent leurs services dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne, et en Amérique Latine.







Euronext Growth Paris - Mnémonique ALIVA - Code ISIN FR 0010082305





Anne-Sophie JAY

Directrice Administrative et Financière

Tél 01 81 88 12 44

anne-sophie.jay@ivalisgroup.com Vos contacts Camille TRÉMEAU

TSAF - Groupe VIEL

Tél 01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com

I N V E N T O R Y A N D R E T A I L S O L U T I O N S

www.ivalisgroup.com

Pièce jointe