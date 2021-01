Information financière semestrielle

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

Résultats au 31 décembre 2020

Diffusés le 29/01/2021

Le Conseil d’Administration a arrêté lors de sa séance du 29 janvier 2021 les comptes du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 31 décembre 2020 (en cours de certification par les Commissaires aux comptes).

Au cours de cette année 2020, l’épidémie de Covid 19 a affecté de façon brutale l’économie et ses acteurs. La Caisse régionale a pris des mesures de soutien afin d’accompagner les Bretilliens. Si les effets et la durée de la crise restent difficiles à évaluer, la situation en solvabilité (ratio de solvabilité de 18,73 % au 30 septembre 2020) et en liquidité de la Caisse régionale lui permettent d’aborder cette période avec confiance et de réaffirmer sa capacité à soutenir l’économie locale, comme elle a su le faire lors de ces derniers mois.





UNE CONFIANCE DES CLIENTS BRETILLIENS VIS-A-VIS DE LA CAISSE REGIONALE

L’année 2020 a été marquée par l’accueil de 24 000 nouveaux clients et la progression de plus de 4% du nombre de sociétaires.

L’encours d’épargne confiée progresse de façon soutenue (+ 9,7% sur un an) et notamment au niveau des DAV (+27,7 %) et des livrets (+15 %). L’assurance-vie reste également dynamique avec une croissance des encours gérés de +3,1% sur un an.

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine reste fortement mobilisé pour répondre aux besoins de ses clients que ce soit au travers de l’assurance des biens et des personnes (+ 3,8 % de contrats sur 12 mois) ou du financement des projets (+6,6 % de réalisations sur un an).





FACE A LA CRISE, LA CAISSE REGIONALE S'EST MOBILISEE POUR SOUTENIR LE TERRITOIRE ET SES CLIENTS

Dans le contexte de crise COVID-19, la Caisse régionale s’est fortement mobilisée pour accompagner ses clients dans cette période inédite.

Ainsi, des mesures exceptionnelles ont été mises en œuvre :

450 M€ de Prêts Garantis d’Etat (PGE) distribués

12 300 pauses crédits

Un geste de solidarité de plus de 5,5 M€ à destination des professionnels et agriculteurs pour compenser leurs pertes d’exploitation

L’opération Bol d’Air qui a permis de soutenir 10 000 professionnels du tourisme à travers l’offre de bons d’achat

Au-delà de ces mesures, la Caisse régionale a continué de financer les projets de ses clients. Les réalisations de crédits sont en hausse de 5,3 %. Ainsi, l’encours de crédit progresse de 10,7 % sur un an.





UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE ET RENFORCEE

La solidité de la Caisse régionale se renforce en 2020 avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1 029 M€ au 30 septembre (en hausse de 5,9 % sur 1 an) et un ratio de solvabilité, largement supérieur aux exigences réglementaires de 18,73 %.

La situation en liquidité reste très confortable avec une PRS (Position en Ressources Stables) de 1 312 M€ au 31 décembre 2020.

Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 25,1% du bilan consolidé, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A., au regard des règles de refinancement interne au Groupe, représentent 59,3%. Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 1,9 Md€, et représentent 11,5% du bilan consolidé dont le total s'élève au 31 décembre 2020 à 16,3 Mds€.





RESULTATS FINANCIERS

En base sociale





Dans le contexte de taux bas, de mesures prises par la Caisse régionale afin de réduire les frais de dysfonctionnement auprès de toute sa clientèle, en particulier les plus fragiles, le Produit Net Bancaire clientèle progresse de 0,7% grâce à l’activité soutenue. Le PNB global s’établit à 259,5 M€, en très léger repli par rapport à 2019 (-0,4%).

Les charges de fonctionnement sont en baisse à 163,1 M€ en retrait de 1,6%.

Face au contexte d’incertitude économique, le coût du risque est en forte hausse à 31,2 M€, traduisant la prudence de la Caisse régionale dans le contexte actuel et le choix d’un scénario économique conservateur pour le calcul des provisions statistiques.

Au 31 décembre 2020, le taux de CDL est de 1,60 % (y compris véhicule de titrisation) et le taux de couverture de ces créances s’élève à 59,08 %.

Le résultat net social ressort ainsi en retrait à 38 M€.

Le coefficient d’exploitation, qui rapporte le total des charges de fonctionnement nettes au produit net bancaire, s’établit à 62,9 % au 31 décembre 2020.





En base consolidée (IFRS)





Le Produit Net Bancaire s’établit à 225,1 M€, en recul de 14,2% par rapport à 2019. Il n’intègre pas la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre (24,4 M€), alors que les distributions habituelles de la SAS Rue La Boétie sont enregistrées en PNB.

Ceci explique pour une partie l’écart entre le PNB en normes françaises et le PNB IFRS et la variation constatée entre 2019 et 2020.

Le résultat brut d’exploitation s’établit à 63,1 M€. Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé ressort à 20,8 M€.





Chiffres clés

31/12/2019

(en M€) 31/12/2020

(en M€) PNB social 260,6 259,5 Charges de fonctionnement 165,7 163,1 Résultat Brut d'Exploitation 94,9 96,3 Coût du risque (hors FRBG) 13,1 31,2 Résultat Net Social 54,1 38,0 Total bilan (base sociale) 14 199,6 15 919,5 - dont titres à l'actif (1) 1 375,1 1 442,8 - dont capitaux propres (2) 1 555,4 1 606,3 Résultat en normes IFRS 62,9 20,8

(1) Les titres à l’actif contiennent les titres de placement, d’investissement (dont titrisation) et titres de transaction (sauf ICNE).

(2) Les capitaux propres contiennent les fonds propres (dont FRBG, comptes courants bloqués des Caisses Locales et titres non subordonnés) et le résultat net en formation.





CERTIFICATS COOPERATIFS D'INVESTISSEMENT

Au 31 décembre 2020, le cours du Certificat Coopératif d’Investissement de la Caisse régionale s’établit à 88 €.

Il enregistre une baisse de 26 % depuis le début de l’année.

Suite à la recommandation BCE du 15 décembre 2020, des échanges sont en cours avec le superviseur. La rémunération des CCI fera donc l’objet d’une communication ultérieure.





PERSPECTIVES

Dans un contexte économique bouleversé par la crise sanitaire, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine entend poursuivre son action sur le territoire pour accompagner l’ensemble de ses clients dans leur quotidien et dans la réalisation de leurs projets, à travers la mobilisation de ses 1 500 collaborateurs et 500 administrateurs de Caisses locales. Il confirme ainsi son modèle de banquier et assureur de proximité avec 116 points de vente et des effectifs renforcés sur l’ensemble du département pour un conseil et des expertises au plus près des besoins des clients.



La Caisse régionale apporte parallèlement son soutien à l’emploi et à l’insertion des jeunes, notamment en accueillant 160 alternants sur l’année scolaire 2020/2021 et par l’embauche de 124 équipiers en CDI sur les 12 derniers mois.

2021 sera une année charnière avec l’élaboration de son nouveau projet collectif qui guidera ses actions pour les 4 années à venir. Celui-ci s’inscrira dans la continuité du projet du Groupe Crédit Agricole et sera conçu de manière très participative, avec une expression large et remontante de tous les collaborateurs et administrateurs.





