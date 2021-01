Villers-lès-Nancy, le 29 janvier 2021 – 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

BILAN SEMESTRIEL S2-2020 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société PHARMAGEST INTERACTIVE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 1699

- Solde en espèces du compte de liquidité : 283 863,20 €.

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 41 743 titres 3 763 681,39 € 1 984 transactions VENTE 41 843 titres 3 798 700,90 € 2 223 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 1799

- Solde en espèces : 248 843,67 €.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 2219

- Solde en espèces : 50 000,00 €.

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise

A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2019 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech.

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only et au dispositif PEA-PME.

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr





ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 984 41 743 3 763 681,39 2 223 41 843 3 798 700,90 01/07/2020 21 257 19649,09 3 65 5011,5 02/07/2020 5 45 3438,3 18 275 21066,9 03/07/2020 6 110 8406,6 11 135 10407 06/07/2020 0 0 0 10 243 19585,51 07/07/2020 0 0 0 4 89 7340 08/07/2020 4 66 5280 0 0 0 09/07/2020 0 0 0 8 122 10248 10/07/2020 0 0 0 0 0 0 13/07/2020 0 0 0 4 38 3157 14/07/2020 0 0 0 0 0 0 15/07/2020 0 0 0 0 0 0 16/07/2020 0 0 0 0 0 0 17/07/2020 0 0 0 0 0 0 20/07/2020 0 0 0 0 0 0 21/07/2020 0 0 0 0 0 0 22/07/2020 0 0 0 0 0 0 23/07/2020 0 0 0 0 0 0 24/07/2020 0 0 0 0 0 0 27/07/2020 0 0 0 0 0 0 28/07/2020 0 0 0 0 0 0 29/07/2020 0 0 0 0 0 0 30/07/2020 7 104 8320 4 20 1620 31/07/2020 1 25 2000 4 24 1961,8 03/08/2020 2 100 8000 4 51 4167,8 04/08/2020 0 0 0 1 23 1906,7 05/08/2020 0 0 0 0 0 0 06/08/2020 0 0 0 1 61 5124 07/08/2020 0 0 0 0 0 0 10/08/2020 0 0 0 0 0 0 11/08/2020 0 0 0 0 0 0 12/08/2020 0 0 0 0 0 0 13/08/2020 0 0 0 0 0 0 14/08/2020 0 0 0 0 0 0 17/08/2020 0 0 0 0 0 0 18/08/2020 0 0 0 0 0 0 19/08/2020 0 0 0 0 0 0 20/08/2020 0 0 0 0 0 0 21/08/2020 0 0 0 0 0 0 24/08/2020 0 0 0 0 0 0 25/08/2020 0 0 0 0 0 0 26/08/2020 0 0 0 0 0 0 27/08/2020 0 0 0 0 0 0 28/08/2020 0 0 0 0 0 0 31/08/2020 59 1330 103672,17 10 345 27390 01/09/2020 26 480 38091,79 6 93 7460,4 02/09/2020 19 432 34272,98 25 221 17553,7 03/09/2020 34 796 62608,66 26 476 37678,59 04/09/2020 21 775 59273,01 51 1029 79552,92 07/09/2020 19 349 27331,52 23 409 32261,51 08/09/2020 32 682 53640,12 10 110 8740,8 09/09/2020 36 436 33604,39 0 0 0 10/09/2020 11 180 13807,01 39 904 70300,37 11/09/2020 33 370 28953,31 20 343 26976,61 14/09/2020 6 154 11874,2 27 513 40092,59 15/09/2020 11 238 18735,1 26 494 39128,01 16/09/2020 0 0 0 7 53 4218,8 17/09/2020 17 230 18244,59 4 74 5886 18/09/2020 0 0 0 29 543 43341,83 21/09/2020 27 490 38996,01 3 112 9296 22/09/2020 1 35 2712,5 56 665 52908 23/09/2020 9 182 14551,99 1 7 573,3 24/09/2020 19 425 33021,48 13 290 22595,99 25/09/2020 25 250 19534,8 52 578 45661,31 28/09/2020 19 206 16396,41 26 385 31016,22 29/09/2020 7 200 16440 15 259 21541,99 30/09/2020 29 404 33416,9 9 236 20025 01/10/2020 19 431 35299,5 14 132 10825,4 02/10/2020 19 329 26904,21 21 207 16958,99 05/10/2020 0 0 0 40 668 56522,62 06/10/2020 49 1066 91345,33 15 200 17323,9 07/10/2020 0 0 0 50 1076 93661,82 08/10/2020 60 1196 104802,25 19 310 27517 09/10/2020 30 720 62316,29 12 190 16596,01 12/10/2020 15 400 34423 21 470 40624,5 13/10/2020 23 1040 88323,04 40 1072 91579,35 14/10/2020 12 215 18783,99 23 837 73488,18 15/10/2020 53 740 64002,01 4 74 6401,6 16/10/2020 11 328 28521,99 29 842 73618,59 19/10/2020 8 225 20088,99 48 670 60386,03 20/10/2020 55 891 81312,39 27 367 33817,29 21/10/2020 23 450 40733,6 34 533 48485,89 22/10/2020 15 248 22588,81 28 651 59692,79 23/10/2020 36 851 78541,77 42 776 71903,07 26/10/2020 22 783 71901,09 40 880 81034,18 27/10/2020 20 426 39029,01 19 460 42189,59 28/10/2020 75 1417 124868,45 0 0 0 29/10/2020 12 434 36266,08 24 398 33525,81 30/10/2020 5 100 8605 30 730 63037,47 02/11/2020 41 530 46371,98 13 164 14353,39 03/11/2020 0 13 1134,9 0 456 40034,52 04/11/2020 9 122 10861,79 31 694 61880,93 05/11/2020 9 272 24696,4 30 604 54987,37 06/11/2020 40 1136 102182,63 6 170 15364,01 09/11/2020 80 1425 126318,56 42 860 78108,47 10/11/2020 49 786 67615,49 7 160 13999,01 11/11/2020 13 153 13163,29 48 839 72827,63 12/11/2020 26 469 41032,39 34 550 48623,03 13/11/2020 22 428 37957,61 49 781 69810,93 16/11/2020 49 873 75359,72 23 333 30011,89 17/11/2020 11 235 20280,99 5 150 13045,01 18/11/2020 0 0 0 22 493 43336,18 19/11/2020 4 114 10344 56 855 80556,48 20/11/2020 16 397 37840,61 6 123 11773,81 23/11/2020 3 130 12770 32 594 58336,32 24/11/2020 23 661 65151,4 16 367 36425,12 25/11/2020 30 608 59549,89 16 238 23516,99 26/11/2020 12 255 24719,5 18 300 29157,09 27/11/2020 14 425 41223 3 115 11165,01 30/11/2020 18 209 20247,69 34 765 74491,88 01/12/2020 17 625 61380 48 850 83663,97 02/12/2020 18 377 37075,39 32 443 43614,41 03/12/2020 27 1017 99651,15 43 889 87293,31 04/12/2020 36 941 91910,76 31 588 57486,88 07/12/2020 50 847 81758,2 0 0 0 08/12/2020 40 722 68517,01 19 565 53519 09/12/2020 1 50 4785 76 1699 164784,14 10/12/2020 35 603 59399,72 16 214 21316,3 11/12/2020 39 817 79677,52 27 600 58608 14/12/2020 0 110 10762 0 443 43555,18 15/12/2020 2 50 4915 46 590 58847,78 16/12/2020 10 225 22903 26 351 35919,8 17/12/2020 1 16 1644,8 13 181 18788,2 18/12/2020 4 150 15642 6 62 6490 21/12/2020 0 628 65326,82 0 564 58777,99 22/12/2020 0 0 0 41 769 82014,23 23/12/2020 23 460 50880 27 420 46673,59 24/12/2020 31 466 51726,79 15 284 31583,41 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 31 694 76926,22 20 384 42723,61 29/12/2020 43 1180 130430 19 276 30738,2 30/12/2020 31 733 80168,43 38 316 34597,8 31/12/2020 8 150 16450,01 59 916 100913,8

