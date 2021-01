SAN ANTONIO, Jan. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™ (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgeben, dass Rackspace Technology das vierte Jahr in Folge im Corporate Equality Index 2021 der Human Rights Campaign Foundation (HRC) eine Bewertung von 100 Prozentpunkten erhielt und damit als einer der „Best Places to Work for LGBTQ Equality“ ausgezeichnet wurde. HRC ist die landesweit wichtigste Benchmarking-Studie zur Bewertung von Unternehmensrichtlinien und -praktiken im Hinblick auf LGBTQ-Gleichstellung am Arbeitsplatz.



Der Corporate Equality Index von HRC ist seit beinahe 20 Jahren das nationale Benchmarking-Tool für Unternehmensrichtlinien und -praktiken in Bezug auf LGBTQ-Mitarbeiter*innen. Die Bewertungskriterien tragen dazu bei, Best Practices für die Einbeziehung von LGBTQ-Mitarbeiter*innen zu etablieren, die von großen Arbeitgebern erwartet werden können.

„Für Rackspace Technology ist es eine große Ehre, dass die Human Rights Campaign uns für unser Engagement bei der Förderung einer diversen und inklusiven Belegschaft auszeichnet. Es ist uns sehr wichtig, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Racker authentisch sie selbst sein können und ihre vielfältigen Perspektiven nutzen, um innovativ zu sein“, so Chinten Parikh, Senior Director of Global Diversity, Inclusion and Belonging, Rackspace Technology. „Diese Anerkennung würdigt unsere Fortschritte und motiviert uns, noch besser zu werden.“

„2020 war ein beispielloses Jahr – von den zuvor unvorstellbaren Folgen der COVID-19-Pandemie bis hin zu einer lange überfälligen Auseinandersetzung mit strukturellem Rassismus. Trotzdem haben sich viele Unternehmen im ganzen Land auch weiterhin für LGBTQ-Gleichstellung eingesetzt“, so Alphonso David, Human Rights Campaign President. „Dieses Jahr hat uns gezeigt, dass Tools wie der CEI entscheidend dafür sind, Gleichberechtigung und Inklusion am Arbeitsplatz zu fördern. Aber auch, dass Unternehmen diese Richtlinien und Praktiken durch konkrete Handlungen mit Leben füllen müssen. Vielen Dank an die Unternehmen, die verstehen, dass der Schutz ihrer LGBTQ-Mitarbeiter*innen und LGBTQ-Verbraucher*innen vor Diskriminierung nicht nur richtig ist, sondern auch geschäftlich die beste Entscheidung für ihr Unternehmen.

Die Ergebnisse des CEI 2021 zeigen, dass die 1.142 Unternehmen aus den USA nicht nur Richtlinien für einen LGBTQ-freundlichen Arbeitsplatz in den USA fördern. Die 57 % der im CEI bewerteten Unternehmen, die weltweit tätig sind, tragen außerdem dazu bei, die LGBTQ-Gleichstellung am Arbeitsplatz auch im Ausland voranzutreiben. Rackspace Technology konnte dank seinem Engagement bei der Erfüllung der CEI-Kriterien eine Bewertung von 100 Prozent erzielen und wurde damit als einer der Best Places to Work for LGBTQ Equality ausgezeichnet.

Die im CEI bewerteten Arbeitgeber gewährleisten diesen wichtigen Schutz vor Diskriminierung für insgesamt über 18 Millionen Arbeitnehmer*innen in den USA und weitere 17 Millionen im Ausland. Zu den im CEI bewerteten Unternehmen gehören unter anderem die 500 größten börsennotierten Unternehmen im Ranking des Fortune Magazins, die 200 umsatzstärksten Anwaltskanzleien im Ranking des American Lawyer Magazine (AmLaw 200) sowie Hunderte weitere börsennotierte und private mittelgroße bis große Unternehmen.

Der CEI bewertet Unternehmen nach detaillierten Kriterien, die sich in vier zentrale Bereiche gliedern:

Anti-Diskriminierungs-Richtlinien in allen Geschäftsbereichen;

Gerechte Leistungen für LGBTQ-Mitarbeiter*innen und deren Familien;

Förderung einer inklusiven Kultur und

Corporate Social Responsibility.

Unternehmen im ganzen Land nutzen den Corporate Equality Index von HRC als Leitfaden, um sicherzustellen, dass ihre bestehenden Richtlinien und Leistungen LGBTQ-Mitarbeiter*innen und deren Familien miteinschließen.

Die Bewertung durch die Human Rights Campaign ist eine von vielen Auszeichnungen, die Rackspace Technology in den letzten Jahren als Arbeitergeber erhalten hat. Die Investitionen in die einzigartige Mitarbeiterkultur – die „Racker“-Kultur – werden durch häufige Auszeichnungen in der Branche gewürdigt. So wurde Rackspace Technology unter anderem vom Great Place to Work Institute, von Fortune, von Forbes, von Glassdoor und von der Military Times als bester Arbeitgeber genannt und von der Human Rights Foundation als einer der „Best Places to Work for LGBTQ Equality“ ausgezeichnet.

Der vollständige Bericht ist online unter www.hrc.org/cei abrufbar.

