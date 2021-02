Rueil-Malmaison, le 1er février 2021

VINCI remporte le contrat d’aménagement d’ouvrages de service

du tronçon sud de la ligne 15 du Grand Paris Express

17 ouvrages de service entre les gares de Noisy-Champs et de Créteil l’Échat

Près de 6 années de travaux

Contrat de 65 millions d’euros

La Société du Grand Paris a attribué, au groupement composé de filiales de VINCI Construction et de VINCI Energies*, les travaux d’aménagement de 17 ouvrages de service situés sur le tronçon sud-est de la ligne 15 du Grand Paris Express. Ces derniers contribueront à la sécurité des voyageurs et au bon fonctionnement de la future ligne du Grand Paris Express.

Les travaux, prévus pour une durée de 59 mois, ont démarré en janvier 2021. D’un montant de 65 millions d’euros, le contrat porte principalement sur le gros œuvre, la métallerie/serrurerie, l’électricité, la plomberie, ainsi que le chauffage, la ventilation et la climatisation des ouvrages.

Le projet emploiera, en période de pic d’activité, plus de 200 personnes. VINCI mobilisera également son fonds de dotation, Chantiers & Territoires Solidaires, qui soutient des projets associatifs liés à l’emploi et au lien social sur les communes traversées par des chantiers du Grand Paris Express.

Par ailleurs, le groupe VINCI est engagé sur d’autres lots du Grand Paris Express, combinant savoir-faire et synergies de ses filiales pour les travaux souterrains, l’aménagement urbain, les travaux ferroviaires, les technologies de l’information, les datas et l’ingénierie électrique.

*Les entreprises sont Chantiers Modernes Construction, CBI, Cegelec et SDEL Infi.

