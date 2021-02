MONTRÉAL, 01 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La poursuite de son plan d'entreprise, les conditions du marché favorables et la confiance et le soutien continus de The Pallinghurst Group, son principal investisseur, ont permis à Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV : NOU ; OTCQX : NMGRF ; Francfort : NM9) d'obtenir 16,5 millions $ grâce à l'exercice de bons de souscription précédemment émis. Aujourd’hui, la direction estime que la Société est adéquatement financée pour la poursuite du développement de ses projets miniers et à valeur ajoutée cette année avec une trésorerie de 34 millions $ en date du 1 février 2021. De plus, la Société prévoit lever un montant supplémentaire de 5,75 millions $ en février, en supposant que le placement privé annoncé le 13 janvier 2021 soit conclu avec succès.



Les produits ont été reçus de l’exercice des bons de souscription initialement émis à Pallinghurst Graphite International Limited (« Pallinghurst »). Pallinghurst a transféré ces bons de souscription à ses actionnaires le 29 janvier 2021 dans le but d'offrir l’opportunité directe d’investir davantage dans Nouveau Monde par l'exercice de ces bons de souscription et du même coup renforcer le bilan financier de la Société. À ce jour, la Société a reçu des formulaires d'exercice signés par tous les détenteurs de bons de souscription, dont MM. Arne H. Frandsen et Chris Shepherd qui sont administrateurs de la Société.

Arne H. Frandsen, président du conseil d’administration de Nouveau Monde et associé directeur général de The Pallinghurst Group, a poursuivi : « L'investissement de 16,5 millions $ réalisé aujourd'hui est la cinquième prise de participation de Pallinghurst et de ses investisseurs dans Nouveau Monde depuis 2019. C’est là une manifestation de notre engagement ferme et de notre confiance dans l'entreprise, son plan d'affaires, son équipe de direction ainsi que dans le Québec en tant qu’emplacement logique comme plaque tournante nord-américaine des matériaux pour batteries. »

Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde, explique : « La confiance de Pallinghurst dans notre proposition de valeur et son soutien indéfectible à notre stratégie commerciale témoignent de l'alignement de nos visions respectives pour un avenir plus propre propulsé par des minéraux d'origine durable et éthique utilisés dans les véhicules électriques et les solutions de stockage d’énergie renouvelable. La prise de participation d'aujourd'hui permettra de soutenir le financement nécessaire alors que nous avançons plusieurs livrables dans les mois à venir. Cela comprend l'accélération de notre ingénierie et la préparation de la construction de la mine Matawinie ainsi que la production initiale de matériaux de graphite purifié à notre usine de Bécancour. Avec un bilan renforcé, nous pouvons continuer à soutenir l'exécution disciplinée de nos activités et de notre stratégie. »

L'annonce d'aujourd'hui porte sur l'exercice de 75 000 000 bons de souscription, chacun de ces bons de souscription pouvant être exercé pour une action ordinaire de la Société, pour un produit net de 16 500 000 $. Le 22 janvier 2021, Pallinghurst a déposé un formulaire 45-102F1 divulguant son intention de distribuer les bons de souscription à ses actionnaires au prorata. Suite au transfert des bons de souscription, Pallinghurst, à ce jour, détient en propriété effective 55 495 667 actions ordinaires de la Société représentant 15,2 % des actions ordinaires émises et en circulation, et détient une obligation convertible de 15 millions $. Dans l’éventualité d'une conversion totale de l'obligation convertible, Pallinghurst détiendrait 130 495 667 actions ordinaires représentant

29,7 % des actions ordinaires émises et en circulation.

Le produit de l'exercice des bons de souscription sera utilisé pour le développement du projet de graphite à valeur ajoutée de Bécancour, l'ingénierie détaillée de la mine et du concentrateur de Matawinie et les frais généraux et administratifs de la Société.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme élément-clé au sein de la révolution des énergies durables. La Société développe une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries au Québec, Canada. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité en 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et de hautes normes ESG, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

