LEADEO, une société spécialisée dans la vente de leads qualifiés pour les acteurs du marché IT, fait évoluer son équipe de direction en nommant Radu GAJOS au poste de Directeur général.

À ce poste, il sera en charge, de concert avec la Présidence, de lancer la nouvelle stratégie de croissance de la société et de lui permettre de devenir le leader du marché en France. Pour ce faire, il interviendra sur de nombreux aspects : définition de nouvelles offres, structuration des équipes, évolution des process existants, etc. Il pilotera également les activités de CELGE.fr qui se positionne à ce jour comme le premier comparateur et évaluateur français de logiciels de gestion d'entreprise. Pour mener à bien sa mission, Radu GAJOS peut s’appuyer sur une parfaite connaissance de Leadeo où il a occupé différents postes ces neuf dernières années. Arrivé de Moldavie en 2007 pour poursuivre ses études universitaires, il intègre le groupe en 2012 en tant que stagiaire, et évolue ensuite vers les postes d’Attaché commercial, Responsable Administration des ventes, puis dernièrement de Directeur des Opérations.

Laurent EHRHART, co-fondateur de LEADEO « Radu GAJOS est un collaborateur impliqué qui a su monter les échelons au sein de notre groupe au regard de ses performances. Sa nomination au poste de Directeur général vient saluer ce parcours sans faute et démontre notre capacité à faire grandir nos talents. Nous sommes fiers de pouvoir lancer notre nouvelle stratégie de développement avec lui pour répondre toujours mieux aux attentes de nos clients éditeurs de logiciels, constructeurs et intégrateurs en recherche d’opportunités commerciales pour développer leurs activités. »