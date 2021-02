Faits saillants :



Le forage d’expansion dans l’extension latérale du couloir aurifère Courvan montre de nouvelles découvertes à haute teneur près de la surface et en profondeur.

Le forage en profondeur dans la zone Creek a livré de multiples découvertes incluant 14,8 g/t Au sur 7,5 mètres, 14,4 g/t Au sur 3,0 mètres, 23,0 g/t Au sur 1,6 mètre, 3,4 g/t Au sur 7,5 mètres et 5,0 g/t Au sur 2,4 mètres entre 350 mètres et 675 mètres de profondeur verticale le long de cinq structures.

14,4 g/t Au sur 3,0 mètres, 23,0 g/t Au sur 1,6 mètre, 3,4 g/t Au sur 7,5 mètres et 5,0 g/t Au sur 2,4 mètres entre 350 mètres et 675 mètres de profondeur verticale le long de cinq structures. Le forage à faible profondeur autour de l’ancienne mine Bussière a livré une nouvelle intersection significative titrant 7,5 g/t Au sur 13,0 mètres, ainsi que des intervalles à 5,3 g/t Au sur 11,9 mètres, 1,0 g/t Au sur 52,6 mètres, 1,0 g/t Au sur 24,5 mètres et 2,4 g/t Au sur 7,5 mètres, entre la surface et 125 mètres de profondeur verticale.

ainsi que des intervalles à 5,3 g/t Au sur 11,9 mètres, 1,0 g/t Au sur 52,6 mètres, 1,0 g/t Au sur 24,5 mètres et 2,4 g/t Au sur 7,5 mètres, entre la surface et 125 mètres de profondeur verticale. Le forage d’expansion près de la surface dans la zone Creek a livré des teneurs de 6,9 g/t Au sur 5,1 mètres, 5,1 g/t Au sur 3,0 mètres et 2,0 g/t Au sur 9 mètres, entre la surface et 275 mètres de profondeur verticale.

5,1 g/t Au sur 3,0 mètres et 2,0 g/t Au sur 9 mètres, entre la surface et 275 mètres de profondeur verticale. Tous ces résultats seront intégrés à l’estimation des ressources à venir prochainement .

. Le programme de forage de l’hiver 2021 est en cours avec une foreuse affectée sur chacune des propriétés Courvan et Monique, et deux foreuses sur la propriété Cadillac Break Est.

TORONTO, 01 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir de publier d’autres résultats issus du programme de forage 2020 sur la propriété Courvan du projet Val-d’Or Est (la « propriété »), détenue à 100 % par la Société et située près de la ville de Val-d’Or au Québec. Les résultats des vingt (20) derniers sondages (incluant deux sondages prolongés) du programme de forage d’exploration et d’expansion 2020 continuent de démontrer de nouvelles découvertes à haute teneur en or le long du couloir aurifère Courvan, près de la surface mais aussi en profondeur (voir la figure 1 et le tableau des résultats de forage ci-dessous). Les résultats de ces sondages ont livré certains des meilleurs intervalles obtenus à ce jour sur la propriété Courvan, incluant notamment 14,8 g/t Au sur 7,5 mètres dans le sondage CO-146 et 7,5 g/t Au sur 13 mètres dans le sondage CO-171. Le programme de forage de l’hiver 2021 à Courvan est axé sur l’expansion des ressources et le forage intercalaire visant à convertir les ressources présumées en ressources indiquées.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « L’année 2020 a été une année exceptionnelle pour le projet Val-d’Or Est qui s’est soldée par de nombreuses découvertes indiquant des secteurs avec de meilleures teneurs, de meilleures épaisseurs et une meilleure continuité pour tous les gîtes aurifères. C’est aussi une année au cours de laquelle nous avons acquis une bien meilleure compréhension de ces gîtes, ce qui permettra d’augmenter le niveau de confiance envers l’inventaire d’onces que nous sommes en train de générer. Les résultats de forage publiés aujourd’hui pour Courvan sont parmi les meilleurs que nous ayons vus sur ce projet et témoignent du remarquable potentiel d’exploration du projet Val-d’Or Est, toutefois, en poursuivant nos travaux d’exploration en 2021, l’un de nos principaux objectifs sera d’avancer le projet jusqu’au développement, en misant sur une amélioration de la qualité des onces qui serviront de fondement pour notre EEP. L’année 2021 devrait être une année excitante pour le projet et pour la Société, alors que nous avançons notre projet et qu’il y a de plus en plus d’intérêt pour la région de Val-d’Or. »

Les sondages CO-155 à 163 avaient pour but de vérifier les extensions près de la surface des structures aurifères à l’ouest de l’ancienne mine Bussière, tandis que les sondages CO-170 à 172 testaient le secteur plus au nord. Les meilleurs résultats ont été obtenus dans l’extension nord du système aurifère de l’ancienne mine Bussière, qui avait fait l’objet de très peu de vérifications par forage dans le passé. Les structures minéralisées en or recoupées en forage, particulièrement celles dans les sondages CO-171 et 172, sont ouvertes et méritent un suivi par forage près de la surface et en profondeur. Les sondages CO-164 à 169 et les prolongements des sondages CO-131 et 146 avaient pour but de vérifier la zone Creek près de la surface plus à l’est et son potentiel d’exploration en profondeur. Les meilleurs résultats proviennent des sondages CO-146 et 131, avec une intersection dans le sondage CO-146 titrant 14,8 g/t Au sur 7,5 mètres, soit la plus riche intersection de forage jamais obtenue à Courvan. D’autres travaux de forage sont prévus pour évaluer le potentiel en profondeur de la zone Creek en 2021.

Les meilleurs résultats de forage sont présentés ci-dessous :

Hole Number From (m) To (m) Length (m) Gold (g/t) Zone CO-20-155 14,0 36,5 22,5 0,80 Bussiere Zone including 15,5 21,0 5,5 2,00 Bussiere Zone CO-20-156 137,0 139,0 2,0 1,40 Bussiere Zone CO-20-157 164,0 175,0 11,0 1,00 Bussiere Zone including 164,0 167,0 3,0 2,90 Bussiere Zone CO-20-158 112,0 136,5 24,5 1,00 Bussiere Zone including 135,5 136,5 1,0 13,50 Bussiere Zone CO-20-159 166,5 168,0 1,5 1,10 Bussiere Zone CO-20-160 13,5 15 1,5 0,50 Bussiere Zone CO-20-161 55,0 64,5 11,5 0,50 Bussiere Zone CO-20-161 153,0 160,5 7,5 2,40 Bussiere Zone including 159,7 160,5 0,8 20,20 Bussiere Zone CO-20-162 49,5 66,7 17,2 0,70 Bussiere Zone including 49,5 60,3 0,8 5,10 Bussiere Zone CO-20-162 120,5 121,5 1,0 5,70 Bussiere Zone CO-20-163 122,6 123,6 1,0 1,30 Bussiere Zone CO-20-164 115,0 116,0 1,0 1,20 Creek Zone CO-20-165 305,8 306,8 1,0 2,90 Creek Zone CO-20-166 245,0 250,0 5,0 1,00 Creek Zone CO-20-166 265,2 270,8 5,6 0,80 Creek Zone CO-20-167 No significant results Creek Zone CO-20-168 46,0 57,0 11,0 0,80 Creek Zone including 52,0 53,0 1,0 7,00 Creek Zone CO-20-168 147,0 150,0 3,0 5,10 Creek Zone CO-20-168 278,2 283,3 5,1 6,90 Creek Zone incluant 280,8 281,8 1,0 25,50 Creek Zone CO-20-168 353,0 362,0 9,0 2,00 Creek Zone incluant 360,5 362,0 1,5 6,50 Creek Zone CO-20-168 410,5 415,0 4,5 1,70 Creek Zone CO-20-169 165,5 168,0 2,5 1,10 Creek Zone CO-20-131ext 399,3 402,3 3,0 2,60 Creek Zone incluant 400,3 401,3 1,0 7,30 Creek Zone CO-20-131ext 436,8 441,6 4,8 3,00 Creek Zone CO-20-131ext 473,5 475,9 2,4 5,00 Creek Zone incluant 475,2 475,9 0,7 9,20 Creek Zone CO-20-170 244,4 249,0 4,6 1,00 Bussiere East CO-20-171 130,0 141,9 11,9 5,30 Bussiere East incluant 130,7 131,5 0,8 46,00 Bussiere East incluant 141,2 141,9 0,7 26,30 Bussiere East CO-20-171 164,9 177,9 13,0 7,50 Bussiere East incluant 164,9 165,7 0,8 81,30 Bussiere East CO-20-171 285,5 287,5 2,0 4,90 Bussiere East incluant 285,5 286,5 1,0 8,90 Bussiere East CO-20-172 11,3 15,1 3,8 1,60 Bussiere Zone CO-20-172 38,5 41,3 2,8 2,50 Bussiere Zone CO-20-172 47,4 100,0 52,6 1,00 Bussiere Zone incluant 53,5 57,5 4,0 6,20 Bussiere Zone incluant 97,8 100,0 2,2 6,20 Bussiere Zone CO-20-172 160,2 178,5 18,3 1,00 Bussiere Zone incluant 160,2 164,0 3,8 4,00 Bussiere Zone CO-20-146ext 438,5 441,5 3,0 14,40 Creek Zone CO-20-146ext 454,8 456,5 1,7 3,40 Creek Zone CO-20-146ext 497,8 504,2 6,4 1,70 Creek Zone CO-20-146ext 526,1 527,7 1,6 23,00 Creek Zone incluant 527,0 527,7 0,7 45,60 Creek Zone CO-20-146ext 559,7 560,5 0,8 5,00 Creek Zone CO-20-146ext 605,0 610,5 5,5 2,00 Creek Zone CO-20-146ext 626,3 627,3 1,0 5,00 Creek Zone CO-20-146ext 664,5 666,6 2,1 3,80 Creek Zone CO-20-146ext 720,5 728,0 7,5 3,40 Creek Zone incluant 722,5 723,5 1,0 21,50 Creek Zone CO-20-146ext 752,8 760,3 7,5 14,80 Creek Zone incluant 755,2 756,1 0,9 63,30 Creek Zone incluant 759,0 759,6 0,6 38,50 Creek Zone

1) Tous les nouveaux résultats d’analyse présentés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueur dans l’axe de forage, sans teneur de coupure appliquée. L’épaisseur réelle est estimée à 65-95 % de la longueur dans l’axe de forage.

Figure 1 : Plan de surface – Secteur du couloir aurifère Courvan

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8f260866-bb9e-4c64-b0fe-4857b453043c/fr

Les plus récents travaux de forage à Courvan continuent d’améliorer notre compréhension des contrôles et de la géométrie des zones minéralisées, notamment l’identification d’un empilement de veines aurifères faiblement inclinées orientées est-ouest, adjacentes à des dykes mafiques cisaillés qui recoupent le batholite granodioritique de Bourlamaque. Les veines aurifères qui ont été recoupées en forage sont principalement caractérisées par un assemblage de quartz-carbonate-tourmaline avec sulfures, et l’or est généralement associé à des amas centimétriques de pyrite dans les veines et à des zones contenant de 1 % à 5 % de pyrite finement disséminée dans les roches encaissantes.

À propos de la propriété Courvan :

La propriété Courvan est adjacente au gîte New Beliveau de la Société à Val-d’Or Est et ouvre un important potentiel d’exploration à l’ouest du système minéralisé New Beliveau. Les terrains sur la propriété sont largement inexplorés, ne comptant que des trous de forage au diamant historiques à proximité de l’ancienne mine Bussière. Les veines aurifères historiquement exploitées sur la propriété étaient des veines de quartz-tourmaline-pyrite associées à des zones de cisaillement et des dykes de diorite, dans un contexte similaire à celui observé au gîte New Beliveau, situé environ 1,5 kilomètre plus à l’est. La mine Bussière a produit 42 000 onces d’or à une teneur moyenne de 5,8 g/t Au jusqu’en 1942 avant d'être détruite par des incendies de forêt.

Le couloir aurifère Courvan fait l’objet de travaux de forage par la Société depuis l’automne 2018 et inclut les gîtes Bussiere, Creek, Senore, Sud-ouest et Sud-est qui, collectivement, contiennent 773 400 onces d’or présumées à une teneur de 1,80 g/t d’or.

Personne qualifiée :

Le contenu technique du présent communiqué de presse a été révisé par M. Marco Gagnon, géologue, vice-président exécutif et administrateur de Probe, lequel est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101.

Contrôle de la qualité :

Durant le dernier programme de forage, les échantillons pour analyse ont été prélevés de carottes de forage de calibre NQ en sciant le carottage en deux; une moitié a été expédiée à un laboratoire commercial accrédité pour analyse et l’autre moitié conservée comme témoin. Un strict protocole d’AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, incluant l’insertion de matériaux de référence minéralisés et d’échantillons stériles dans chaque lot de 20 échantillons. Les analyses pour déterminer la teneur en or ont été effectuées par pyroanalyse avec fini par absorption atomique sur des fractions de 50 grammes de matériel rocheux. Tout échantillon contenant 3,0 g/t d’or ou plus a été réanalysé par pyroanalyse avec fini gravimétrique. Des analyses d’or total (tamisage métallique) ont été effectuées sur les échantillons qui présentaient une grande variation de la teneur en or, ou en présence d’or visible.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp en mars 2015. Newmont détient actuellement une participation d’environ 11.6 % dans la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l’effet que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou qu’un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « est d’avis », « anticipe », « s'attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n’offre aucune garantie à l’effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d’exploration, la minéralisation potentielle, l’estimation des ressources minérales, les plans d’exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l’estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’incapacité d’identifier des ressources minérales, l’incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l’incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d’aller en production, la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques, les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l’égard des projets, les risques politiques, l’incapacité de s’acquitter de l’obligation d’accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l’industrie de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.