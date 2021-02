La opinión positiva del CHMP es un gran hito para Arvelle Therapeutics y cenobamato



Una vez aprobado, cenobamato proporcionará a los pacientes adultos con epilepsia de inicio focal no controlada, nuevas esperanzas con el objetivo de conseguir una mayor reducción y libertad de crisis

ZUG, Suiza, Feb. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arvelle Therapeutics, empresa biofarmacéutica de reciente creación y cuya actividad se basa en el desarrollo de tratamientos innovadores para pacientes que sufren trastornos del sistema nervioso central (SNC), hoy ha anunciado que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado la aprobación de cenobamato para el tratamiento concomitante de las crisis de inicio focal con o sin generalización secundaria en adultos con epilepsia que no han sido controlados de forma adecuada a pesar del tener antecedentes de tratamiento previo con al menos 2 fármacos antiepilépticos.

Está previsto que la Comisión Europea (CE), la institución autorizada para aprobar medicamentos en la Unión Europea, adopte su decisión definitiva dentro de los 67 días posteriores a la recepción de la opinión del CHMP.

Se estima que seis millones de personas en Europa sufren epilepsia1 y aproximadamente el 40% de las personas adultas con epilepsia no tienen un control adecuado de las crisis después del tratamiento con dos fármacos antiepilépticos.2

Mark Altmeyer, presidente y CEO de Arvelle Therapeutics, ha señalado: “A pesar de la cantidad de fármacos antiepilépticos disponibles actualmente, un gran número de pacientes continúan sufriendo crisis que pueden tener efectos devastadores en su vida y en las de sus familias. Se ha demostrado que cenobamato mejora significativamente el control de las crisis de inicio focal en pacientes adultos. Esta opinión favorable del CHMP significa que los pacientes pronto podrán contar con una nueva opción terapéutica”.

En enero de 2021, Angelini Pharma anunció que había alcanzado un acuerdo de fusión definitivo, en virtud del cual, Angelini Pharma adquirirá Arvelle Therapeutics. Como resultado, Angelini Pharma contará con licencia exclusiva para comercializar cenobamato en la Unión Europea y otros países del Espacio Económico Europeo (Suiza y Reino Unido). Angelini planea lanzar cenobamato después de recibir la aprobación de la CE, que se espera para el segundo trimestre de 2021.

“La opinión positiva del CHMP sobre cenobamato representa un hito importante para Angelini Pharma y para los pacientes. Cenobamato mostró comparando con placebo, una eficacia estadísticamente significativa, con un mayor número de pacientes que lograron una reducción del 50% o más en la frecuencia de las crisis y porcentajes sin precedentes de libertad de crisis de hasta un 21%. Estamos impresionados e ilusionados con lo que el equipo de Arvelle Therapeutics ha logrado y construido, ya que compartimos la misma visión", ha asegurado Pierluigi Antonelli, CEO de Angelini Pharma. “La adquisición de Arvelle Therapeutics nos convertirá en un actor líder europeo y bien posicionado para abordar las necesidades de pacientes con diferentes trastornos del Sistema Nervioso Central (SNC) a través de un portafolio innovador, capacidades médicas y una amplia presencia comercial. El acuerdo se completará en la primera semana de febrero”.

Descubierto por SK Biopharmaceuticals, cenobamato fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de las crisis de inicio parcial (focal) en adultos, y se comercializa en Estados Unidos bajo la marca comercial XCOPRI® (comprimidos de cenobamato) CV.

El Dr. Jeong Woo Cho, CEO de SK Biopharmaceuticals, ha destacado: “La opinión favorable del CHMP nos conduce hacia el logro de un hito importante que permitirá a los pacientes en Europa tener acceso a cenobamato, tras 20 años de desarrollo. Una vez aprobado, SK Biopharmaceuticals garantizará, con su socio europeo, el lanzamiento de este medicamento a la comunidad que sufre de epilepsia”.

La opinión favorable del CHMP se ha basado en tres ensayos clínicos realizados con más de 1.900 pacientes. El ensayo clínico principal (estudio 017) publicado en The Lancet Neurology3 fue un ensayo clínico multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo que demostró que cenobamato es una opción de tratamiento eficaz para pacientes adultos con crisis de inicio focal que estaban tomando entre 1-3 fármacos antiepilépticos.

Cenobamato demostró tasas de respondedores significativamente más altas (porcentaje de pacientes que lograron una reducción ≥50% en la frecuencia de las crisis) que placebo para todas las dosis durante un periodo de mantenimiento de 12 semanas. Las tasas de respondedores del ≥50% fueron del 40% (p=0,036), el 56% (p<0,001) y el 64% (p<0,001), para los grupos de cenobamato de 100 mg/día, 200 mg/día y 400 mg/día, respectivamente, en comparación con el 25% de placebo. Además, el 4% (no significativo, p=0,369), el 11% (p=0,002) y el 21% (p<0,001) de los pacientes tratados con cenobamato 100 mg, 200 mg y 400 mg, respectivamente, informaron de una reducción del 100% en la frecuencia de las crisis (libertad de crisis), en comparación con solo el 1% de los pacientes tratados con placebo durante el periodo de mantenimiento.3

La carga de la enfermedad asociada a la epilepsia es elevada a nivel global.4,5 Un diagnóstico de epilepsia puede conllevar una discapacidad importante, incluidos problemas físicos, psicológicos y sociales, que repercuten negativamente en la autoestima, la familia, las relaciones, el ocio, el trabajo, las perspectivas profesionales y la capacidad de conducir.4,6

Además, las personas con epilepsia, cuyas crisis no están debidamente controladas, tienen tasas de morbilidad y mortalidad más elevadas y suelen padecer enfermedades concomitantes, estigmatización social, alteraciones psicológica y una calidad de vida reducida7,8.

* Cenobamato se recomienda como tratamiento concomitante de las crisis de inicio focal con o sin generalización secundaria en adultos con epilepsia que no han sido controlados de forma adecuada a pesar del tratamiento previo con al menos 2 fármacos antiepilépticos.

Acerca de Arvelle Therapeutics



Arvelle Therapeutics es una empresa biofarmacéutica de reciente creación, centrada en el desarrollo de soluciones innovadoras para pacientes con trastornos del sistema nervioso central. Arvelle es responsable del desarrollo y la comercialización del cenobamato, un fármaco antiepiléptico en fase de investigación, en el mercado europeo. Arvelle tiene su sede en Suiza y recibió 207,8 millones de USD, uno de los mayores compromisos de financiación inicial para una compañía biofarmacéutica europea, con inversiones de un grupo internacional conformado por empresas como NovaQuest Capital Management, BRV Capital Management, LSP, H.I.G. BioHealth Partners, Andera Partners, F-Prime Capital y KB Investments.

Para obtener más información, visite http://Arvelletx.com.

Acerca de Angelini Pharma

Angelini Pharma es una empresa farmacéutica internacional que forma parte de Angelini Group, compañía privada italiana. Angelini Pharma está comprometida en la ayuda a pacientes en las áreas terapéuticas de Salud Mental (incluido el dolor), las Enfermedades Raras y Consumer Healthcare. En los últimos 50 años, en el campo de la salud mental, Angelini Pharma ha obtenido el reconocimiento internacional por sus importantes esfuerzos para mejorar el tratamiento de los pacientes con trastornos mentales gracias a importantes moléculas desarrolladas internamente (como la trazodona) y a su compromiso en la lucha contra el estigma de la salud mental. Angelini Pharma opera directamente en 15 países empleando a casi 3.000 personas y comercializa sus productos en más de 50 países a través de alianzas estratégicas con los principales grupos farmacéuticos internacionales.

En enero de 2021, Angelini Pharma anunció que había alcanzado un acuerdo de fusión definitivo, en virtud del cual, Angelini Pharma adquirirá Arvelle Therapeutics. Como resultado, Angelini Pharma tendrá la licencia exclusiva para comercializar cenobamato en la Unión Europea y otros países del Espacio Económico Europeo (Suiza y Reino Unido).

Acerca de SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.

SK Biopharmaceuticals y su filial estadounidense SK Life Science son compañías farmacéuticas mundiales centradas en la investigación, el desarrollo y la comercialización de tratamientos para trastornos del sistema nervioso central (SNC). Las empresas tienen una cartera de ocho compuestos en desarrollo para el tratamiento de trastornos del SNC, incluida la epilepsia. Además, SK Biopharmaceuticals se centra en la investigación temprana en oncología. Para más información, visite el sitio web de SK Biopharmaceuticals en www.skbp.com/eng y el de SK Life Science en www.SKLifeScienceInc.com.

Acerca de cenobamato

Cenobamato fue descubierto por SK Biopharmaceuticals y SK Life Science y es un fármaco antiepiléptico (FAE) aprobado por la FDA para el tratamiento de las crisis de inicio parcial en adultos (también conocidas como crisis de inicio focal). Cenobamato ha sido aprobado en los Estados Unidos donde se comercializa bajo la marca comercial XCOPRI®.9 INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD E INDICACIÓN PARA XCOPRI® (comprimidos de cenobamato) CV puede encontrarse en www.xcopri.com

Cenobamato es una molécula pequeña novedosa con un mecanismo de acción único, dual y complementario, destinado al tratamiento de las crisis.10,11,12 Cenobamato es el único fármaco antiepiléptico que, en concentraciones clínicamente relevantes, actúa como modulador alostérico positivo de los receptores GABA A a través de un sitio de unión diferente a las benzodiazepinas y bloquea los canales de sodio, actuando principalmente sobre la inhibición de la corriente persistente.11,12 El mecanismo de acción dual único del cenobamato sugiere que tiene el potencial tanto de prevenir el inicio de la crisis como de limitar su propagación.13,14,15,16,17

Los datos a largo plazo de cenobamato se siguen investigando en las fases abiertas de los ensayos doble ciego controlados con placebo, así como en el estudio abierto de seguridad en adultos con crisis de inicio focal no controladas.18. Además, cenobamato se está evaluando, en pacientes con crisis tónico-clónicas generalizadas primarias, en un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en el que se valora su eficacia y seguridad como tratamiento concomitante. (NCT03678753).19

Cenobamato ha obtenido recientemente el reconocimiento de las agencias reguladoras sanitarias en el Reino Unido y Alemania por su posible uso en las crisis de inicio focal en epilepsia farmacorresistente. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA) ha designado cenobamato como Fármaco Innovador Prometedor (PIM). La designación PIM es una primera indicación de que un medicamento es un candidato prometedor para el Programa de Acceso Temprano a Medicamentos.

Por otra parte, desde agosto de 2020, el Instituto Federal Alemán de Medicamentos y Dispositivos Médicos (BfArM) ha incluido durante un año a cenobamato, para el tratamiento de las crisis de inicio focal en adultos con epilepsia farmacorresistentes, en su lista de medicamentos confirmados para los programas de uso compasivo (PUC) en el país.

Acerca del Estudio 0173

El estudio 017 fue un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y dosis respuesta con el objetivo de evaluar la seguridad y la eficacia de cenobamato como tratamiento concomitante en adultos (de 18 a 70 años) con crisis de inicio focal no controlada a pesar del tratamiento con 1-3 fármacos antiepilépticos (FAE).

Tras un periodo basal de 8 semanas, los participantes del estudio fueron aleatorizados a una de las tres dosis de cenobamato (100 mg, 200 mg y 400 mg una vez al día) o placebo durante 18 semanas (fase de titulación de 6 semanas y fase de mantenimiento de 12 semanas). Los resultados principales fueron la mediana de reducción de la frecuencia de crisis durante todo el estudio y la tasa de respondedores del ≥50% (porcentaje de pacientes que lograron una reducción de las crisis ≥50%) durante la fase de mantenimiento. Los pacientes que tuvieron la opción de participar en la extensión abierta del estudio 017 proporcionarán información adicional sobre la eficacia clínica y el perfil de seguridad a largo plazo del tratamiento concomitante con cenobamato.

