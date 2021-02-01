美国加利福尼亚州阿拉米达，加利福尼亚州旧金山和中国苏州, Feb. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exelixis，Inc.（Nasdaq：EXEL）与天演药业今日宣布，双方达成一项合作许可协议。根据该协议，Exelixis将使用天演药业自主研发拥有精准掩蔽功能的安全抗体技术，合作开发Exelixis 已有的临床前产品管线或由其指定靶点来生成的单抗的安全抗体，以此开发拥有精准遮蔽功能的安全抗体偶联药物或其他创新性生物药。根据协议条款，Exelixis将向天演药业支付1100万美元的预付款合作开发针对两个靶点的项目。此外，天演药业将获得与研发及申报进展相匹配的及商业化相关的里程碑付费，以及针对每个靶点开发的相关产品的净销售提成费。

“结合非肿瘤组织里的靶标而产生的毒性（on-target off-tumor toxicity）是很多已知的抗体疗法的老大难问题，而拥有精准遮蔽功能的安全抗体为该久而未结的挑战提供了全新的解决方案，”天演药业董事长兼首席执行官罗培志博士说，“与Exelixis的合作进一步增强了天演药业与全球生物制药公司的合作伙伴名单。 我们非常高兴并期待与Exelixis合作，并致力于安全抗体技术为合作伙伴的新药研发赋能，开发新型的安全抗体偶联药物。”

治疗性抗体偶联药物作为生物疗法经过设计可以高效结合其靶标。然而，生物疗法的靶标不单在癌细胞中呈现高水平的表达，在健康细胞中也会有少量的表达存在。这些疗法与健康细胞的结合可能会导致不良的安全性或耐受性问题。天演的安全抗体平台旨在通过加入掩蔽肽来覆盖抗体的抗原结合域来克服这一挑战。在肿瘤微环境中的特定条件可以使抗体疗法优先结合肿瘤细胞上的靶标。这将提高抗体的肿瘤特异性靶向能力，同时将健康组织中的毒性降至最低。目前天演药业产品管线中进展最快的安全抗体候选药物已被批准在澳大利亚和美国开始其临床试验。

“随着我们的产品线扩展到小分子疗法以外，我们致力于开发同时优化了安全性和有效性的创新型生物疗法。”Exelixis科学战略执行副总裁兼首席科学官Peter Lamb博士说，“我们相信安全抗体平台有潜力显著提高抗体偶联药物的安全性，并着手准备将这项创新技术整合到下一代使用新型连接子与有效毒素的抗体偶联药物产品中。这些尖端技术的结合有望产生具有差异化亦或提高治疗指数的抗体偶联药物候选产品。除了将卡博替尼的处方标签推进并扩展到其他癌症适应症，我们也将致力于将产品管线扩展到其他治疗类别。”

关于天演药业

天演药业是平台驱动并拥有自主平台产出的临床产品开发阶段的生物制药公司，公司致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。借力于计算生物学与人工智能，天演药业已建立起聚焦于新型肿瘤免疫疗法的独特原创的抗体产品线，以解决尚未满足的临床需求。天演已和多个全球知名合作伙伴达成了战略合作关系，并以其多种原创前沿科技为合作伙伴的新药研发赋能。

关于Exelixis

Exelixis，Inc.（纳斯达克股票代码：EXEL）成立于1994年，是一家新药产品已经成功商业化，专注于肿瘤学的生物技术公司，致力于加速难治性癌症新药的发现，开发和商业化。在模型系统遗传学的早期工作之后，我们建立了广泛的药物发现和开发平台，为需要的患者努力提供新的癌症治疗方法奠定了基础。我们目前拥有四款上市销售产品，CABOMETYX®（cabozantinib），COMETRIQ®（cabozantinib），COTELLIC®（cobimetinib）和MINNEBRO®（esaxerenone），并且已与世界领先的制药公司建立了合作伙伴关系，便于为全世界的患者提供产品。在我们的上市产品和合作收入的支持下，我们谨慎地对业务进行再投资, 以最大程度地优化产品管线的价值。我们将通过针对性的外部业务开发和内部药物发现来补充我们现有的产品管线，以提供下一代Exelixis药物，旨在帮助患者康复更强，寿命更长。 Exelixis是标准普尔（S＆P）MidCap 400指数的成员，该指数用于衡量获利的中型公司的业绩。到2020年11月，该公司首次入选《财富》杂志的100个最快成长公司名单，在整体排名中排名第17位，并且是生物制药公司中排名第三的公司。有关Exelixis的更多信息，请访问www.exelixis.com，Twitter上请关注@ExelixisInc，Facebook请关注Exelixis，Inc.。

Exelixis前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于关于以下内容的陈述：Exelixis建立一个不断增长的临床前产品管线以开发ADC的战略以及该等ADC候选产品的治疗潜力；Exelixis根据与天演药业的合作和许可协议承担的即期和潜在未来财务和其他义务；以及Exelixis对业务进行再

投资以最大限度发挥公司产品管线潜力的计划，包括通过有针对性的业务开发活动和内部药物发现。任何提及对未来事件或情况的预期、预测或其他描述的陈述均为前瞻性陈述，且均基于Exelixis的当前计划、假设、看法、预期、估计和预测而做出。前瞻性陈述涉及风险和不确定性。由于这些风险和不确定性，事件的实际结果和发生时间可能与前瞻性陈述中的预期存在重大差异，相关风险和不确定性包括不限于：新冠肺炎疫情持续及其对Exelixis研发运营的影响；与Exelxis的商业化、研究与开发、引进授权或收购候选药物产品和其他活动；药物发现和产品开发过程中固有的不确定性；Exelixis对与天演药业关系的依赖，包括天演药业对《协作与许可协议》规定之义务的遵守以及天演药业在完成临床试验、获得监管许可或在获批准地区成功实现合作化合物的商业化；美国和其他地方监管审查和批准程序的复杂性和不可预测性；Exelixis和天演药业对适用法律和法规要求的持续遵守；Exelixis和天演药业保护各自知识产权的能力；市场竞争；经济和商业条件的变化；以及2020年11月5日在Exelixis向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-Q表格季度报告中“风险因素”标题下以及在Exelixis今后向SEC提交的文件中所讨论的影响Exelixis及其产品管线的其他因素。本新闻稿中所有前瞻性陈述均基于Exelixis在本新闻稿发布之日可获得的信息，且除非法律有相关要求，否则Exelixis不承担更新或修订本文所载任何前瞻性陈述的义务。

天演药业前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法律所定义的前瞻性陈述，包括根据与Exelixis的合作和许可协议可能实现的益处和合作的相关声明，其中涉及可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表示的预期结果和期望有重大差异的风险和不确定性。这些声明根据1995年美国《私募证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出。非历史事实的陈述，包括关于公司看法和期望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，一些因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果存在重大差异。在某些情况下，前瞻性陈述可以带有“可能”、“将要”、“预期”、“预计”、“目标”、“力争”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“继续”、“可能会”或其他类似表达。有关上述以及其他风险、不确定性或因素的更多信息在公司向SEC提交的文件中列示。本新闻稿中提供的所有信息均针对截至发稿之日的情形，除非适用法律有相关要求，否则公司不承担更新该等信息的任何责任。

Exelixis、Exelixis标识、CABOMETYX、COMETRIQ和COTELLIC是美国注册商标。MINNEBRO是日本注册商标。

