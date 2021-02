BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote, 1.2.2021 klo 15:35

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (”BBS”, ”Yhtiö”) talousjohtajaksi on nimetty DI(Tuta) Liisa Hukka Talenom Oyj:sta. Hukka aloittaa tehtävässään 1.2.2021, kun yhtiön nykyinen talousjohtaja Hannu Säynäjäkangas jää eläkkeelle. Hukka työskentelee BBS:n johtoryhmässä ja raportoi toimitusjohtajalle.

Hukalla on monipuolinen kokemus talousjohdon tehtävistä teollisuudessa sekä kansainvälisissä pörssiyrityksissä että kotimaisissa kasvuyrityksissä. Hän on erikoistunut talouden johtamiseen yrityksen muutos- ja kasvuvaiheissa. Viimeiset 5 vuotta Hukka on työskennellyt Talenom Oyj:ssä talousjohdon konsulttina. Ennen tätä hän toimi talousjohtajana Nestor Cables Oy:ssa sekä eri talousjohdon ja liiketoiminnan tuen tehtävissä hollantilaisessa Draka Holding BV konsernissa. Koulutukseltaan Hukka on tuotantotalouden DI. Hänellä on myös MSc–tutkinto englantilaisesta Cranfield University’stä.



BBS on talousjohtajan vaihtumisen myötä siirtynyt käyttämään Talenom Oyj:n tilitoimisto- ja taloushallintapalveluja.

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat tällä hetkellä toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi, talousjohtaja Liisa Hukka, laatujohtaja Soile Hakala, operatiivinen johtaja Hanna Tölli ja laadunvalvontalaboratorion johtaja Mikko Viitanen.

