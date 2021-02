SEATTLE (États-Unis), 01 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corum annonce que son client Carenity, développeur français d'une plateforme sociale soutenant les patients et soignants, a été racheté par le cabinet allemand de capital-investissement BID Equity. BID Equity fusionne trois de ses sociétés de portefeuille (XClinical, Fortress Medical Systems et Carenity), donnant ainsi naissance à une nouvelle entreprise spécialisée dans la science des données qui assurera une couverture de bout en bout du processus de développement clinique.



« Le processus de fusion-acquisition mené avec Carenity a débuté en mars et, malgré la pandémie mondiale, les acquéreurs stratégiques des sciences de la vie, ainsi que plusieurs fonds de capital-investissement, ont manifesté un vif intérêt à l'égard des contrats d'investissement ciblés. En créant une demande mondiale en faveur de Carenity, le processus mené par Corum a permis à notre client de choisir le bon acheteur parmi de nombreuses parties intéressées », a expliqué Jaber Tannay, Vice-président senior de Corum en charge de la mise en œuvre de cet accord. « Nous sommes heureux que notre client ait choisi BID Equity. C'est l'acteur qui a le plus de chances de générer un maximum de synergies à partir de cette transaction, compte tenu de sa stratégie d'acquisition ciblée », a-t-il ajouté.

Corum évoquera plus en détail cet accord, ainsi que le marché global des fusions et acquisitions pour les sociétés de logiciels et technologies connexes, lors de son webcast mensuel du 11 février, intitulé Private Equity Panel Discussion .

À propos de Corum Group

Corum Group est le leader mondial des services de fusion et d'acquisition, spécialisé dans les services aux vendeurs de logiciels et sociétés technologiques connexes du monde entier. Avec ses bureaux de représentation répartis sur toute la planète, Corum a réalisé plus de 10 milliards de transactions de fusion-acquisition dans le domaine des logiciels au cours de ces 36 dernières années. Les conseillers en F&A de Corum sont d'anciens dirigeants d'entreprises technologiques hyper-expérimentés, soutenus par des chercheurs, rédacteurs et évaluateurs parmi les plus réputés du secteur. Corum, premier formateur mondial en F&A technologiques, organise des conférences jouissant d'une grande popularité, et publie les recherches relatives aux F&A logicielles les plus largement distribuées. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.corumgroup.com .

À propos de Carenity

Carenity est une plateforme sociale de premier plan qui soutient 500 000 patients et soignants à travers le monde dans le traitement de 1 000 maladies rares et chroniques. Grâce à sa plateforme primée et à son expertise en science des données, Carenity fournit un accès direct, ponctuel et conforme aux données de patients du monde réel. Fondée en 2011 et basée à Paris, l'entreprise Carenity propose des solutions uniques en matière de preuves attestées dans le monde réel, d'optimisation des essais cliniques et de communication scientifique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.carenity.us .

À propos de BID Equity

BID Equity est une société de capital-investissement de nouvelle génération qui investit dans des entreprises de logiciels et de technologies en Europe. Nous nous considérons comme un partenaire des entrepreneurs et équipes de direction, en défendant la propriété active et la création de valeur opérationnelle afin d'aider les entreprises à élever leur développement au niveau supérieur. La contribution apportée par l'équipe de BID Equity repose sur une symbiose unique de capacités et d'expertise qui va bien au-delà de la contribution des investisseurs financiers traditionnels à ses sociétés de portefeuille. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.bidequity.de .