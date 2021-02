February 01, 2021 12:00 ET

KELOWNA, British Columbia, Feb. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- O fabricante da AdVenture Capitalist e da AdVenture Communist, Hyper Hippo Entertainment, anunciou hoje o lançamento global do mais recente idle game do seu portfólio, AdVenture Ages. O jogo de simulação já está disponível mundialmente na App Store e no Google Play.

Assista ao trailer do AdVenture Ages aqui: https://youtu.be/RCyGk8YCg0k

Os jogadores serão transportados de volta para civilizações passadas para coletar figuras históricas e restaurar a história neste novo idle game peculiar de aventuras.

Situado em inúmeros capítulos emocionantes da história, o AdVenture Ages vê os jogadores assumindo o papel de um agente condecorado que viaja pelo tempo, que depois de um acidente infeliz deve viajar de volta às civilizações passadas para restaurar a história (e sua carreira imaculada) antes que o futuro, como eles sabem, deixe de existir.

“O AdVenture Ages utiliza as melhores partes dos nossos idle games - nossos sistemas envolventes e estilo de arte peculiar - e os envolve em uma aventura emocionante através da Era que todos podem desfrutar”, diz Rimmy Spanjer, Diretor Administrativo de Jogos da Hyper Hippo. “Mal podemos esperar que os novos jogadores e fãs de longa data comecem a montar uma equipe de figuras famosas ao longo da história, para que o ajudem a se tornar o melhor agente de viagem pelo tempo.”

Características Principais:

Reparo de uma linha do tempo quebrada guiando as civilizações mais poderosas ao longo da história

Jornada através de civilizações e coleta de recursos para atualização da máquina do tempo

Restabelecimento da população em toda as Eras -- Bronze, Medieval, Renascença e muito mais!

Aumento da sua população, mesmo offline

Coleta de heróis históricos para gerenciamento dos recursos

Aumento da potência da máquina do tempo

Ascensão de posto, desde cadete até o maior agente de todos os tempos.

Após o lançamento, o jogo terá atualizações regulares e eventos ao vivo.

Baixe o game no iPhone ou iPad em: https://apps.apple.com/ca/app/time-tycoon/id1510649539



Baixe o game no dispositivo Android em: https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.hyperhippo.adventureages

Os jogadores podem entrar para a comunidade AdVenture Ages seguindo @PlayAdVentureAges no Twitter e @AdVentureAges no Facebook. Eles também podem entrar para o AdVenture Ages Discord channel oficial para ficar de olho na Reddit community para atualizações da equipe de suporte aos jogadores.

Sobre a Hyper Hippo Entertainment:



Hyper Hippo é um estúdio de entretenimento, voltado para entreter, conectar e inspirar bilhões de fãs em todo o mundo. Fundada em 2012, pelo criador do Club Penguin, Lance Priebe, a Hyper Hippo é criadora dos hits de idle games AdVenture Capitalist e AdVenture Communist. Para mais informação, visite http://www.hyperhippogames.com.

