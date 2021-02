Lyon, le 1 février 2021 — Esker, plateforme cloud mondiale d’automatisation des processus administratifs et financiers et Visiativ, qui accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale, annoncent un partenariat pour accompagner les entreprises dans la transformation de leur fonction finance.



Depuis plus de 30 ans, Visiativ accompagne les entreprises dans leurs enjeux de transformation et d’innovation. Mais pour Visiativ, comme pour Esker, la transformation de l’entreprise doit impérativement passer par la digitalisation des fonctions supports. Une unité de vision que les deux acteurs ont décidé de concrétiser. En effet, Visiativ va intégrer les solutions d’Esker à son portefeuille via son programme de partenariat Alliance.

"Notre programme Alliance consiste à fédérer un écosystème de partenaires fiables afin d’accompagner les entreprises dans toutes leurs problématiques de transformation digitale, quelles qu’elles soient. En nous associant à Esker, nous apportons à nos clients une solution à même d’opérer la digitalisation de leurs processus financiers en France et à l’international" Laurent Fiard, co-fondateur et PDG de Visiativ.



Esker et Visiativ, un partenariat entre deux leaders de la tech lyonnaise

"Nous connaissons Visiativ depuis plus de 15 ans. Nous participons souvent à des évènements communs et nous nous sommes succédés à la présidence de la Digital League, le cluster des entreprises de l'industrie numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous discutions régulièrement d’une potentielle collaboration. Je suis ravi que nous ayons enfin trouvé la bonne synergie", ajoute Jean-Michel Bérard, fondateur d’Esker.



Pour Visiativ, la collaboration avec Esker était aussi une évidence :

"Au-delà de notre grande proximité, nous sommes avant tout très complémentaires. Nous allons pouvoir tirer parti de la présence d’Esker à l’international pour accélérer notre stratégie en dehors de l’Hexagone", déclare Laurent Fiard. "Et aujourd’hui, nous sommes heureux d’avoir trouvé la bonne formule pour valoriser nos expertises respectives".

Une feuille de route claire pour accompagner les entreprises dans la digitalisation de leurs processus financiers



Esker est une plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance, du service client et renforce la coopération interentreprises en automatisant les cycles de gestion. Ses solutions, intégrant des technologies d’intelligence artificielle, libèrent les fonctions finance des tâches fastidieuses, accroissent leur efficacité et in fine, leur permettent de développer leurs compétences.

"Nous sommes convaincus que la digitalisation des processus de facturation va permettre à nos clients d’entretenir de saines relations avec leur écosystème. Un enjeu clé dans le contexte de crise actuel", ajoute Jean-Michel Bérard.

Fort de ce partenariat, Visiativ dispose désormais d’une solution de premier plan pour accompagner ses clients dans la transformation de la fonction finance, tout en valorisant - économiquement, humainement et intellectuellement le travail des fonctions financières et administratives.

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 190 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance. Retrouvez toutes les informations sur www.visiativ.com

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112 M€ de chiffre d’affaires en 2020, dont 2 tiers à l’international.





