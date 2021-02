PERSBERICHT

Antwerpen, België, 1 februari 2021 (7.00 p.m. CET)



VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een toonaangevende Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag aan dat, op basis van niet-geauditeerde geconsolideerde financiële resultaten, de Groep een nettowinst verwacht voor het jaar 2020 van tussen €355 miljoen en €375 miljoen. Dit staat tegenover een nettowinst van € 205,6 miljoen voor het jaar 2019.

Chief Executive Officer van VGP, Jan Van Geet, zei: “Ons resultaat is vooral gedreven door het grote volume van nieuwe, meestal voor-verhuurde projecten die zijn opgestart in 2020, verspreid over alle landen waarin wij actief zijn.”

Jan Van Geet vervolgde: “Er is een grote vraag in de markt naar nieuwe duurzame projecten, zowel vanuit de industrie als vanuit logistiek, gedreven door nieuwe technologische ontwikkelingen en e-commerce. Dankzij onze substantiële landbank, op top locaties, en met alle nodige vergunningen, kunnen we daarop snel reageren door het bieden van korte levertermijnen en een hoge zekerheid van executie. Daarnaast zien wij dankzij de goede liggingen een toenemende interesse vanuit onze huurders voor last-mile logistics in onze parken. Bovendien zijn er meerdere top grondstukken onder aankoop waarbij onze focus meer en meer naar ontwikkeling van parken op brownfield locaties verschuift, gedreven door de vaak strategische ligging en vanuit onze wens om zo een bijdrage te leveren aan natuurbehoud.”

Jan Van Geet concludeerde: “Het jaar 2021 is erg dynamisch gestart, ondanks de vele onzekerheden en moeilijkheden zijn we ervan overtuigd dat 2021 ook een goed jaar kan worden."

Alle cijfers die in dit persbericht worden genoemd zijn voorlopig en niet-geauditeerd. De Groep zal de financiële resulaten voor het jaar 2020 op 26 februari 2021 publiceren. Diezelfde dag is een managementteleconferentie gepland om de financiële resultaten toe te lichten (de inbelgegevens zullen te zijner tijd beschikbaar worden gesteld op de website van VGP).

