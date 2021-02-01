荷兰阿姆斯特丹, Feb. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国际成长型资本和并购公司Vitruvian Partners与总部位于巴黎的欧洲私募股权公司Apax Partners sas达成协议，收购世界领先的托管互联网、云接入和SD-WAN解决方案提供商Expereo的多数股权。在Vitruvian Partners成为多数股东后，Apax Partners将作为少数股东继续持有该公司权益，而原管理团队也将继续领导该企业。此项交易的完成还须获得常规的并购控制许可。



Expereo在增长、财务业绩和增值收购方面拥有良好往绩，巩固了提供托管全球互联网和网络连接解决方案的市场领先机构地位，为通信服务提供商合作伙伴和令人瞩目的众多遍布全球的跨国企业客户提供服务。

“Vitruvian Partners将进一步推动我们目标宏大的增长进程，使我们能够更快地利用数字转型给全球网络和云连接领域带来的根本性变革和机遇，”Expereo首席执行官Irwin Fouwels表示， “凭借Vitruvian的投资和Apax Partners的继续支持，我们将能够进一步显著加强领先地位，同时扩充我们的服务组合，通过提升互联网和云接入服务来实现全球企业客户的网络转型和云优先战略，提供同类最佳数字客户体验。”

Vitruvian Partners高级合伙人David Nahama补充说：

“我们自2016年起开始跟踪Expereo的动态，看到该公司一直表现优异并且在近期进行了多项重大战略收购。Expereo在极具吸引力的全球云和软件定义网络市场中已确立全球领先地位，能够为客户提供极具竞争力的差异化解决方案，这突出了其作为投资对象的吸引力。去年末我们与Irwin和Thomas进行了接触，并很高兴能与Expereo团队和Apax合作，共同打造Expereo业务扩展和成功的下一个重要篇章。" Vitruvian Partners合伙人Joe O 'Mara总结道：“我们相信，与Apax携手，我们拥有强大的资本和运营能力来支持Expereo的增长和收购目标。”

Apax Partners合伙人Thomas de Villeneuve表示：“基于云的应用和软件定义广域网技术的快速采用使基于互联网的广域网解决方案成为跨国公司业务模式的中心。自我们投资于Expereo以来，这家企业实现了令人瞩目的增长，真正充分利用了这些技术趋势。我们非常高兴能与Vitruvian、Irwin及其团队携手，继续这一成功之旅。”

关于Vitruvian

Vitruvian是一家总部位于伦敦的国际增长型资本和并购公司，在伦敦、斯德哥尔摩、慕尼黑、卢森堡、旧金山和上海设有办事处。Vitruvian专注于信息技术、金融服务、生命科学和医疗、媒体以及企业和消费者服务等众多行业中以快速增长和变化为特征的动态发展。Vitruvian基金已经为50多家公司提供支持，资产管理规模约为100亿欧元。迄今为止的重要投资对象包括各自领域的全球市场领先机构和创新企业，包括Voxbone、Bitdefender、Farfetch、Just Eat、Trustpilot、Easypark、Unifaun、Marqeta Global–e和CRF Health。Vitruvian是联合国支持的负责任投资原则（PRI）的签署方。

www.vitruvianpartners.com

关于Expereo

Expereo作为领先供应商提供托管网络解决方案，包括全球互联网连接、软件定义广域网和云加速服务。Expereo是备受30%的财富500强公司及世界各地的企业和政府网站信赖的合作伙伴，通过灵活、优异的互联网性能帮助增强每一个企业的生产力。

www.expereo.com

关于Apax Partners

Expereo于2018年被Apax Partners收购。

Apax Partners总部位于巴黎，是一领先的欧洲私募股权公司。Apax Partners拥有超过45年的行业经验，提供长期股权融资以打造和壮大世界级企业。由Apax Partners管理和提供咨询服务的基金超过40亿欧元。这些基金投资于以下四个专业领域中快速增长的中等规模公司：科技和电信、消费品、医疗保健和服务。

总部位于巴黎的Apax Partners sas（www.apax.fr）和总部位于伦敦的Apax Partners LLP（www.apax.com）有着同样的发展历程，但各自均为独立的私募股权公司。

@ApaxPartners_Fr

www.apax.fr

顾问：

Vitruvian的顾问是Freshfields, Bruckhaus Deringer（法务）、Nielen Schuman（企业融资和债务咨询）、Bain & Company（商业尽职调查）、FTI Consulting（财务尽职调查）和PwC（税务）。Apax的顾问是Weil, Gotshal & Manges。

© Expereo 2021

联系人： Conor McGee