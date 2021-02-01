荷蘭阿姆斯特丹, Feb. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 國際成長基金和收購公司 Vitruvian Partners 已與位於巴黎的歐洲私募股權公司 Apax Partners sas 達成協議，以收購全球領先的託管互聯網、雲端存取和 SD-WAN 解決方案供應商 Expereo 的大部分股份。Apax Partners 將作為少數股東與 Vitruvian Partners 共同持有 Expereo，而公司管理團隊將繼續領導公司。該交易須取得常規合併控制許可方可作實。



Expereo 在增長、財務業績和增值收購方面擁有良好往績，鞏固了其作為市場領導者的地位，為其通訊服務供應商合作夥伴和全球眾多跨國公司客戶提供託管全球互聯網和網絡連接解決方案。

Expereo 行政總裁 Irwin Fouwels 表示：「Vitruvian Partners 將進一步鞏固我們抱負遠大的增長軌跡，使我們能夠更快利用全球網絡和雲端連接空間帶來的基本變化和機會轉型。Vitruvian 和 Apax Partners 的持續支援，將使我們能夠進一步大規模提升領導地位，同時擴展我們的服務產品，透過改善的互聯網和雲端存取服務，以及一流的單一數碼客戶體驗，使我們的全球企業客戶實現網絡轉型和雲端優先策略。」

Vitruvian Partners 的高級合作夥伴 David Nahama 補充說：

「自 2016 年以來，我們一直密切關注 Expereo，並看到公司持續表現優異，最近完成多項重要的策略性收購。Expereo 在極具吸引力的全球雲端和軟件定義網絡市場中確立了全球領導地位，使其能夠為客戶提供引人注目的差異化解決方案，增強其從投資角度看的吸引力。我們去年下半年與 Irwin 和 Thomas 取得聯繫，並很高興能與 Expereo 團隊和 Apax 合作，這是 Expereo 的擴張和成功的重要下一章。」 Vitruvian Partners 合作夥伴 Joe O'Mara 總結說：「我們相信與 Apax 攜手，我們將擁有強大的資本和營運能力來協助 Expereo 實現增長和收購的抱負。」

Apax Partners 合作夥伴 Thomas de Villeneuve 表示：「迅速採用雲端應用程式和 SD-WAN 技術的大趨勢，使以互聯網為本的 WAN 成為跨國公司業務模式的核心。自從我們投資於公司並真正利用這些技術趨勢以來，Expereo 取得了令人矚目的增長。我們非常高興與 Vitruvian、Irwin 和他的團隊繼續這段成功的旅程。」

關於 Vitruvian

Vitruvian 是一家國際成長基金和收購公司，總部位於倫敦，在倫敦、斯德哥爾摩、慕尼黑、盧森堡、三藩市和上海設有辦事處。Vitruvian 專注於各行業的快速增長和變化的動態環境，包括資訊技術、金融服務、生命科學和醫療保健、媒體、業務和消費者服務。Vitruvian 基金向 50 多家公司投資，管理的資產約 100 億歐元。迄今為止，值得注意的投資包括其領域內的全球市場領導者和創新者，如 Voxbone、Bitdefender、Farfetch、Just Eat、Trustpilot、Easypark、Unifaun、Marqeta Global–e 和 CRF Health，Vitruvian 是聯合國倡議的「責任投資原則」(PRI) 的簽署者。

www.vitruvianpartners.com

關於 Expereo

Expereo 是領先業界的託管網絡解決方案供應商，提供的服務包括全球互聯網連接、SD-WAN 及雲端加速服務。Expereo 作為三成 Fortune 500 企業信賴的合作夥伴，支援全球企業及政府網站，透過靈活及優化的互聯網表現，協助每一間公司提升效率。

www.expereo.com

關於 Apax Partners

Expereo 於 2018 年被 Apax Partners 收購。

Apax Partners 是一家總部位於巴黎的領先歐洲私募股權公司， 擁有超過 45 年經驗，為世界級公司提供長線股權融資，以建立及鞏固這些公司的地位。Apax Partners 管理及提供建議的資金超過 40 億歐元。這些資金投資於高增長的中型市場公司，投資範圍包括 4 個專門領域︰科技及電訊、消費者、保健，以及服務。

總部位於巴黎的 Apax Partners sas (www.apax.fr) 與總部位於倫敦的 Apax Partners LLP (www.apax.com) 擁有共同的歷史，但兩者是獨立的私募股權公司。

@ApaxPartners_Fr

www.apax.fr

顧問

Vitruvian 獲得 Freshfields、Bruckhaus Deringer（法律）、Nielen Schuman（企業財務和債務諮詢）、Bain & Company（商業盡職調查）、FTI Consulting（財務盡職審查）和 PwC（稅務）的建議， 而 Apax 獲得 Weil、Gotshal & Manges 的建議。

© Expereo 2021

聯絡人： Conor McGee