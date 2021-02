SASKATOON, Saskatchewan, 01 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) a annoncé la clôture réussie aujourd'hui de l'Accord d'achat de participation (MIPA - Membership Interest Purchase Agreement) exécutoire entre Cameco Corporation, Silex Systems Limited (Silex) et GE-Hitachi Nuclear Energy, finalisant la restructuration de la propriété de Global Laser Enrich LLC (GLE).



Avec la restructuration, la participation de Cameco dans GLE passe de 24 % à 49 %, tandis que Silex acquiert les 51 % restants. Cameco est le chef de file commercial du projet et a la possibilité d'atteindre une participation majoritaire pouvant aller jusqu'à 75 % dans GLE.

GLE est le titulaire de licence exclusif de la technologie brevetée d'enrichissement par laser SILEX, technologie d'enrichissement de l'uranium de troisième génération qui est actuellement en phase de développement.

« Nous sommes ravis de jouer un rôle de plus en plus important avec Silex dans le partenariat GLE et de soutenir l'avancée de la technologie d'enrichissement par laser SILEX de GLE », a déclaré Tim Gitzel, président et PDG de Cameco. « Même s'il reste un certain nombre d'étapes de développement avant que cette technologie ne puisse être commercialisée, nous pensons qu'elle présente un excellent potentiel pour étendre la portée de Cameco dans le cycle du combustible nucléaire à l'avenir, en nous appuyant sur les actifs et les capacités de classe mondiale existants que nous possédons déjà dans la production d'uranium ainsi que dans le raffinage, la conversion et la fabrication de combustible nucléaire. »

Sous réserve de l'achèvement du programme de développement technologique, et de sa progression jusqu'à la commercialisation, GLE est prête à offrir une variété d'avantages au secteur mondial de l'énergie nucléaire sur le long terme, à un rythme déterminé par les fondamentaux du marché. Ceux-ci incluent :

Conformément à l'accord de GLE avec le département de l'Énergie des États-Unis, le ré-enrichissement des résidus d'uranium appauvri en tant que sous-produit des technologies d'enrichissement de génération précédente, la réadaptation des déchets hérités en uranium et en produits de conversion pour alimenter les réacteurs nucléaires et l'aide au nettoyage responsable des installations d'enrichissement qui ne sont plus opérationnelles.

La production d'uranium faiblement enrichi à haute teneur (HALEU), le principal stock de combustible pour la majorité des petits réacteurs modulaires (SMR) et les conceptions avancées des réacteurs qui passent par la phase de développement et poursuivent leur progression vers la maturité commerciale.

La production de combustible à base d'uranium faiblement enrichi (LEU) pour la flotte mondiale existante et future de réacteurs à eau légère à grande échelle avec une plus grande efficacité et flexibilité que les technologies d'enrichissement actuelles.



Le Canada et les États-Unis comptent parmi les pays du monde entier qui poursuivent des stratégies ambitieuses de réduction du carbone. Les gouvernements de ces deux pays se sont montrés très intéressés par la coopération dans le domaine des solutions énergétiques propres, la mise au point et le déploiement de technologies pour les SMR et la collaboration en vue de renforcer la sécurité critique du cycle des combustibles nucléaires et des minéraux.

GLE pourrait parfaitement correspondre à ces priorités politiques bilatérales, en fournissant potentiellement une source stable d'enrichissement de l'uranium en Amérique du Nord, en renforçant la solidité de la chaîne d'approvisionnement en énergie nucléaire continentale et en aidant à écarter tout risque lié aux combustibles qui pourrait entraver le progrès des nouvelles conceptions de SMR.

En plus du secteur public, de nombreuses entreprises prennent également des engagements pour lutter contre le changement climatique en visant le zéro émission nette pour leurs opérations, ce qui nécessitera des investissements considérables. La possibilité d'accéder à d'importants volumes d'électricité générés sans utilisation du carbone s'avère également un élément majeur de ces stratégies.

« L'énergie nucléaire joue un rôle majeur dans l'équation mondiale de l'énergie propre », a déclaré M. Gitzel. « Ce rôle ne fera qu'augmenter dans un monde aux émissions de carbone limitées, en particulier grâce à la dynamique qui sous-tend les SMR et les technologies avancées des réacteurs, un accent mis sur l'électrification des systèmes de transport et de nombreuses autres innovations sur lesquelles les pays et les entreprises comptent pour parvenir à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions.

« Cameco s'engage à gérer ses activités de manière responsable et durable et à accroître sa contribution aux solutions mondiales de lutte contre le changement climatique », a déclaré M. Gitzel. « Notre investissement dans GLE correspond parfaitement à ces objectifs. »

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'uranium en guise de combustible, nécessaire pour alimenter un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur notre participation majoritaire dans les réserves à la plus haute teneur dans le monde et sur nos opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour générer de l'énergie grâce à des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans carbone. Nos actions sont négociées aux Bourses de Toronto et de New York. Notre siège est basé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

Avertissement concernant les informations et énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations considérées comme des informations prospectives ou des déclarations prospectives en vertu des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (que nous appelons des informations prospectives), y compris : notre croyance dans la capacité de la technologie d'enrichissement par laser SILEX à étendre notre portée dans le cycle des combustibles nucléaires ; la déclaration stipulant que GLE est prête offrir une variété d'avantages au secteur mondial de l'énergie nucléaire ; notre attente que les gouvernements poursuivront leurs stratégies de réduction du carbone et que GLE corresponde bien à ces politiques ; notre croyance que GLE pourrait potentiellement constituer une source stable d'enrichissement de l'uranium en Amérique du Nord ; notre attente que de nombreuses entreprises réalisent des investissements importants dans le ciblage de zéro émission nette dans leurs activités ; notre attente que le rôle de l'énergie nucléaire dans l'énergie propre augmentera ; et notre engagement à accroître nos contributions aux solutions mondiales pour lutter contre le changement climatique.

Ces informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses, y compris des hypothèses concernant : le succès de la technologie SILEX ; la poursuite des stratégies de réduction du carbone par les gouvernements et les entreprises ; la capacité de GLE à fournir une source stable d'enrichissement de l'uranium ; et le rôle de l'énergie nucléaire en tant que stratégie d'énergie propre. Ces informations sont assujetties à un certain nombre de risques, y compris : les risques liés à la capacité à mettre en œuvre la technologie d'enrichissement par laser SILEX ; le risque que GLE ne soit pas en mesure d'offrir les avantages escomptés au secteur mondial de l'énergie nucléaire ; le risque de changement de l'opinion des gouvernements ou des entreprises concernant la poursuite de stratégies de réduction du carbone ; le risque que GLE ne soit pas en mesure de fournir une source stable d'enrichissement de l'uranium ; le risque que le rôle de l'énergie nucléaire n'augmente pas ; et le risque que nous ne parvenions pas à contribuer aux solutions mondiales pour lutter contre le changement climatique.

Veuillez également consulter notre plus récente notice annuelle, nos rapports de gestion pour le premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que notre rapport de gestion annuel, qui incluent une discussion sur les autres risques importants qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et nos attentes actuelles, ainsi que d'autres hypothèses importantes que nous avons formulées dans les présentes informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions actuelles et peuvent changer de manière significative. Elles sont sujettes à des risques matériels et basées sur des hypothèses. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ce que nous attendons actuellement. Les informations prospectives sont conçues pour vous aider à comprendre le point de vue actuel de la direction et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement ces informations à jour à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne l'imposent.

Contact pour les investisseurs :

Rachelle Girard

306-956-6403

rachelle_girard@cameco.com