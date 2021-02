PERSBERICHT: 2 februari 2021, 07:00 CET

Nieuwe VS studies tonen aan dat Idylla™ snelle eerste beoordeling toelaat van meest voorkomende EGFR mutaties, voorafgaand aan next-generation sequencing

Mechelen, België, 2 februari 2021 - Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag de publicatie aan van twee recente studies door Memorial Sloan Kettering Cancer Center (‘MSKCC’, New York, VS) over het gebruik van de Idylla™ EGFR Mutation Assay (RUO1) van Biocartis als snelle eerstelijns testing methode alvorens next-generation sequencing (NGS) te gebruiken. Beide studies besluiten dat de Idylla™ EGFR test een snelle beoordeling van de meest voorkomende EGFR-mutaties mogelijk maakt met een beperkte staalinput, zelfs op verschillende soorten stalen, zonder dat daaropvolgende meer uitgebreide NGS testing in het gedrang komt, hetgeen nuttig kan zijn in gevallen waar de resultaten van EGFR-mutaties negatief waren en verdere testing nodig is.

EGFR of ‘Epidermal growth factor receptor’ mutaties zijn de tweede meest voorkomende oncogene oorzaak van niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

De eerste studie 2 maakte gebruik van een multi-test aanpak voor snelle EGFR testing met de Idylla™ EGFR Mutation Assay (RUO1), gevolgd door NGS. De studie omvatte 301 cytologische stalen waarvan er 218 getest werden met de Idylla™ EGFR Mutation Assay (RUO), hetgeen resulteerde in 24,3% (53/218 stalen) die EGFR-mutatie positief waren. Gelijktijdige NGS testing3 toonde 96,2% overeenstemming en dat verbeterde tot 98,7% na het invoegen van manuele nazichtcriteria4. Deze studie concludeerde dat Idylla™ testing een snelle en nauwkeurige bepaling van de EGFR-status mogelijk maakt met een beperkte staalinput en op verschillende staaltypes, zonder dat dit daaropvolgende meer uitgebreide NGS testing in het gedrang brengt, in gevallen waarin verdere testing nodig is.

In de tweede studie 5 met 1.249 stalen toonde 98,57% (69/70) overeenstemming met de referentiemethodes. Van de 1.179 klinische gevallen was 23,41% EGFR-positief met Idylla™. Gelijktijdige NGS6 testing toonde een overeenstemming aan van 98,62% (788/799) en 98,50% (787/799), gebruik makend van respectievelijk7 MSKCC's eigen en Idylla™ analyse pipelines. De studie concludeerde dat een eerste beoordeling van de meest voorkomende EGFR-mutaties snel kan worden uitgevoerd met het Idylla™ platform, terwijl in gevallen waarin verdere testing nodig zou zijn, meer uitgebreide NGS testing mogelijk blijft voor de overgrote meerderheid van de stalen, met hoog succes. De gemiddelde tijd-tot-resultaat voor de Idylla™ EGFR Mutation Assay (RUO), van ontvangst van het materiaal tot het uitschrijven van het rapport, viel binnen de drie dagen, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met extra stappen voor extractie en voorbereiding in kleine stalen.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, reageerde: “Bij longkanker is het staalweefsel het probleem omdat het moeilijk te verkrijgen is. Voor NGS, een meer gedetailleerde sequencingtechnologie die vaak bij longkanker wordt gebruikt, zijn de staalvereisten vaak zeer hoog. Veel longkankerstalen mislukken daarom met NGS8. Deze studies tonen aan dat Idylla™ en de Idylla™ EGFR Mutation Assay (RUO) een gevoelige en snelle technologie is, die goed geschikt is voor eerstelijns snelle en nauwkeurige bepaling van de EGFR-status, zonder de mogelijkheid uit te sluiten om nadien nog NGS testing te doen in gevallen waar dit nodig is. Samen met de Idylla™ GeneFusion Assay, die we in het eerste kwartaal van 2021 als RUO test plannen te lanceren, zullen deze tests naar verwachting de meerderheid van de bruikbare longkankermutaties bestrijken. Zo hebben ze het potentieel om longkankermutatie testing radicaal te veranderen, door bruikbare resultaten voor clinicus en patiënt mogelijk te maken binnen enkele uren of dagen, in plaats van weken.”

Over Biocartis

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker, alsook tests voor SARS-CoV-2 en sepsis. Meer informatie op www.biocartis.com . Volg ons op Twitter : @Biocartis_.

1 RUO = Research Use Only, enkel voor onderzoeksdoeleinden, niet voor gebruik in diagnostische procedures

2 Arcila ME, Yang S-R, Momeni A, Mata DA, Salazar P, Chan R, Elezovic D, Benayed R, Zehir A, Buonocore DJ, Rekhtman N, Lin O, Ladanyi M, Nafa K, Ultra-Rapid EGFR Mutation Screening Followed by Comprehensive Next-Generation Sequencing: A Feasible, Informative Approach for Lung Carcinoma Cytology Specimens with a High Success Rate., JTO Clinical and Research Reports (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jtocrr.2020.100077, ter beschikking online op 18 juli 2020

3 Op 96,4% van deze stalen

4 Ter aanvulling van de geautomatiseerde resultaten, wat resulteerde in een diagnostische gevoeligheid van 95,6% (95% CI, 84,9% tot 99,5%). In totaal had 9 % (14/159) van de met NGS geteste gevallen EGFR-mutaties die niet door de Idylla™ test werden gevonden, voornamelijk inserties in exon 19 en 20 en minder belangrijke mutaties die samen voorkomen met kanonieke sensitiserende mutaties

5 Arcila ME et al., Rapid EGFR Mutation Detection Using the Single-Institution Experience of 1200 Cases Analyzed by an In-House Developed Pipeline and Comparison with Concurrent Next-Generation Sequencing Results Idylla Platform, J Mol Diagn 2020, gepubliceerd op 23 december 2020, 1-12; https://doi.org/10.1016/j.jmoldx.2020.11.009

6 Succesvol uitgevoerd op 94,9% (799/842) van de stalen

7 Discordanties omvatten mutaties die gemist werden door beide tests in verband met lage tumor/lage input. Invoeging van een manueel review algoritme om geautomatiseerde resultaten aan te vullen, verbeterde de accuraatheid van 98,62% naar 99,37% en de sensitiviteit van 94,68% naar 97,58%

8 De Luca et al, University of Naples Federico II, “The Idylla™ Assay and Next Generation Sequencing: an integrated EGFR mutational testing algorithm”, Journal of Clinical Pathology, online te raadplegen op http://jcp.bmj.com/content/jclinpath/early/2018/05/24/jclinpath-2018-205197.full.pdf?ijkey=V8eBoaMDpKZ7t9N&keytype=ref, 24 mei 2018. Meer op https://investors.biocartis.com/sites/default/files/press-releases/2019/180525-PR-Idylla-EGFR_NGS_NL.pdf