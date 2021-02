______________________________________________________________________________________

REXEL ACQUIERT UNE BRANCHE D’ACTIVITE CANADIENNE DE WESCO

SPECIALISEE DANS LA DISTRIBUTION AUPRES DES FOURNISSEURS D’ELECTRICITE

______________________________________________________________________________________

Rexel annonce aujourd’hui l’acquisition de la branche d’activité canadienne de WESCO International (« WESCO Canada Utility »). WESCO International souhaitait vendre cette branche d’activité dans le cadre de son accord de consentement avec le Bureau de la concurrence du Canada concernant sa fusion avec Anixter International, qui a été finalisée en juin 2020.

L’acquisition de WESCO Canada Utility offrira à Rexel de meilleures opportunités de développement dans un secteur d’activité attractif et résilient. Elle permet aussi à Rexel de compléter sa gamme de produits pour sa clientèle existante d’entrepreneurs et d’étendre davantage son empreinte dans le pays.

WESCO Canada Utility se concentre sur les acteurs publics de la production d’électricité et les entrepreneurs-prestataires auprès de ces producteurs d’électricité au Canada, où l’hydroélectricité représente plus de 60% de la production d’électricité et plus des deux tiers proviennent de l’énergie renouvelable. L’activité opère à travers 4 agences au Canada, avec environ 60 employés, pour des ventes s’élevant à plus de 70M de dollars. La gamme de produits (matériel de ligne de poteau, accessoires de câbles, connecteurs et transformateurs) est utilisée principalement pour les activités de maintenance et d’amélioration.

Roger Little, membre du Comité Exécutif du Groupe et Directeur Général de Rexel Canada, a déclaré : « Je suis heureux que l’équipe et les compétences de WESCO Canada Utility rejoignent notre groupe. C’est une opportunité unique pour Rexel d’accélérer son développement au Canada dans le secteur attractif et durable des producteurs d’hydroélectricité et d’augmenter son chiffre d’affaires récurrent grâce aux services. »

Patrick Berard, Directeur Général de Rexel, a commenté : « Cette transaction démontre notre ambition de reprendre notre stratégie d’acquisitions, maintenant que le groupe est revenu sur des bases solides et a réduit sa dette. L’ambition est d’acquérir des activités complémentaires à la nôtre et susceptibles de créer davantage de valeur pour nos parties prenantes. »





AU SUJET DU GROUPE REXEL





Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 26 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte près de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,74 milliards d’euros en 2019.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et Global 100 index, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est sur la « Climate A- List » du CDP.

Pour plus d’information : www.rexel.com





CONTACTS





ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

Pièce jointe