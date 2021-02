I henhold til gældende oplysningsforpligtelser over for Nasdaq Copenhagen A/S offentliggøres hermed finanskalender for Kapitalforeningen Independent Invest 2021.

Finanskalender

19. februar 2021 – Offentliggørelse af årsrapport 2020

12. marts 2021 – Ordinær generalforsamling



Spørgsmål kan rettes til foreningens forvalter Tiedemann Independent A/S, direktør Christian Tiedemann på tlf. 33 15 60 15.



Venlig hilsen

Christian Tiedemann



Tiedemann Independent A/S

www.independentinvest.dk