En vertu d’une entente pluriannuelle, la plateforme diffusera une série de concerts tirés des prochaines éditions de l’événement

MONTRÉAL, 02 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui un tout nouveau partenariat avec le prestigieux Montreux Jazz Festival. En vertu de cette entente, Qello Concerts by Stingray, le plus important service de diffusion de concerts sur demande et de documentaires musicaux au monde, présentera des prestations tirées de la 55e édition de l’événement de renommée mondiale, qui se déroulera du 2 au 17 juillet prochain. Ces concerts pourront être visionnés en direct entièrement gratuitement, afin que les amateurs de musique des quatre coins du monde puissent profiter de la magie du festival depuis le confort de leur foyer. La plateforme de diffusion en continu présentera également un contenu trié sur le volet produit par Montreux Media Ventures.

Le catalogue de Qello Concerts by Stingray comptait déjà plus de 50 concerts du Montreux Jazz Festival, notamment des performances rares et emblématiques de Ray Charles, Wu-Tang Clan, Johnny Cash, Nina Simone, Marvin Gaye, Deep Purple, Carlos Santana et plusieurs autres. Des titres additionnels provenant des éditions passées du festival seront également lancés sur la plateforme au cours de 2021.

« Nous sommes enchantés de ce nouveau partenariat avec le Montreux Jazz Festival, l’un des événements musicaux les plus importants et les plus anciens au monde, qui bonifiera notre offre de contenu en y ajoutant des diffusions en direct », a déclaré Mathieu Péloquin, vice-président principal du marketing et des communications de Stingray. « Nous aspirons à proposer aux amateurs de musique la meilleure sélection de concerts sur le marché. Maintenant, plus que jamais, nos auditeurs peuvent profiter de prestations scéniques de leurs artistes préférés et continuer de trouver sur Qello Concerts le divertissement musical de qualité qui les passionne. »

Nick Bonard, chef de la direction de Montreux Media Ventures, abonde en ce sens : « Cette nouvelle entente avec Qello Concerts by Stingray s’inscrit parfaitement dans notre modèle hybride, qui vise à proposer une expérience musicale accessible partout et en tout temps. La diffusion en continu est un outil crucial pour maintenir le succès du festival en cette période particulière : si les mélomanes ne peuvent profiter du Montreux Jazz Festival en personne, nous y donnerons vie dans leur salon. Cette entente nous aide à nous adapter à la situation actuelle et à répondre de façon plus agile aux défis de taille auxquels notre industrie est confrontée, tout en continuant de soutenir la relève musicale, qui forme le cœur et l’âme du Montreux Jazz Festival, pour les années à venir. »

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com

À propos de Qello Concerts by Stingray

Qello Concerts by Stingray est le plus important service de diffusion en continu sur demande par abonnement offrant des concerts pleine longueur, des documentaires musicaux et des événements en direct au monde. S’adressant aux amateurs de musique dans plus de 160 pays, Qello Concerts by Stingray peut être téléchargé sur l’App Store, Google Play, Amazon et le Roku Store, et est accessible en ligne et par l’intermédiaire de plusieurs fournisseurs de services télévisuels. Qello Concerts by Stingray est également offert sous forme de chaîne linéaire accessible par l’intermédiaire des téléviseurs connecteurs et d’autres plateformes de diffusion en continu. Pour en savoir plus, visitez le www.qello.com

À propos du Montreux Jazz Festival

Fondé par Claude Nobs, le Montreux Jazz Festival est un événement musical de renommée mondiale se déroulant chaque année pendant deux semaines au mois de juillet à Montreux, en Suisse. Présentant sa 55e édition en 2021, le festival attire chaque année 250 000 mélomanes du monde entier sur les rives du lac Léman. Le Montreux Jazz Festival célèbre les plus grands talents émergents et contemporains de l’industrie, tout en rendant hommage aux légendes de la musique. Lors de sa création, en 1967, le Montreux Jazz Festival était entièrement consacré au jazz. Au fil des décennies, l’événement a peu à peu mis en scène d’autres styles musicaux et cède aujourd’hui la scène à tous les genres imaginables. Un vaste éventail d’artistes de réputation internationale ont monté sur ses planches, dont Etta James, Bob Dylan, Elton John, Ms. Lauryn Hill, Aretha Franklin, David Bowie, James Brown, Kendrick Lamar, Leonard Cohen, Marvin Gaye, Miles Davis, Nina Simone et plusieurs autres. Mathieu Jaton a pris les rênes du Montreux Jazz Festival en 2013, et est aujourd’hui chef de la direction de l’événement.

