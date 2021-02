Selskabsmeddelelse nr. 57

Fredericia, den 2. februar 2021



Datterselskabet Aquaturu A/S har modtaget den første eksportordre



Et større amerikansk børsnoteret selskab indenfor opdræt af laks, har afgivet en ordre til datterselskabet Aquaturu A/S om levering af teknologi, som kan nedbringe bakterier og alger i deres aquakultur produktion.



Ordren indeholder en leverance af foreløbigt et system, til en standardpris på DKK 238.000. Kunden har bekræftet at en forventet positiv ydeevne, kan udløse et salg af yderligere 9 enheder indenfor 12 måneder.



Formand Thomas Marschall udtaler - ”Aquaturu vil bidrage til en mere bæredygtig produktion af fisk. Den nye eksport ordre, beviser at markedet for landbaseret ferskvandsopdræt er et forretningsområde, som selskabet kan forvente sig meget af, over de kommende år”.



Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.





