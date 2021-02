MONTRÉAL, 02 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Développement Corp. (« Osisko » ou la « Société ») (TSX-V : ODV) a le plaisir d’annoncer des résultats de forage issus du programme de conversion de catégorie des ressources minérales sur le projet aurifère Cariboo (« Cariboo ») dans le centre de la Colombie-Britannique.

Ce communiqué de presse porte sur les résultats d’analyse issus des trous CM-20-064 à CM-20-084 forés sur Cow Mountain et la zone Valley en 2020 (figures 1 et 2). Les faits saillants incluent 8,43 g/t Au sur 8,40 mètres dans le trou CM-20-083, incluant une zone à plus haute teneur de 84,5 g/t Au sur 0,5 mètre. Le trou CM-20-083 a été prolongé jusqu’à une profondeur de 538 mètres et a recoupé des veines minéralisées uniformes en profondeur. Une section transversale au trou CM-20-083 est présentée à la figure 3. Cette minéralisation n’est incluse dans aucune modélisation de corridors de veines et dépasse jusqu’à 50 mètres nos corridors de veines connus dans cette zone. Les faits saillants d’analyse complets sont présentés au tableau 1. Un total de neuf foreuses sont actuellement actives sur la propriété, dont quatre d’entre elles se trouvent sur le gîte de la zone Valley.

Sean Roosen, chef de la direction d’Osisko Développement, a commenté : « Les résultats à haute teneur les plus récents issus de la zone Valley témoignent de la nature de ce projet. Nous observons encore de nombreuses zones prometteuses sur ce projet, lesquelles s’inscrivent à même la zone décrite par le plan minier. Grâce aux financements récents complétés de plus de 200 millions de dollars, nous allons accroître le nombre de foreuses et intensifier nos efforts d’exploration à la fois dans le plan minier existant ainsi que sur les nouvelles cibles générées le long des 83 km (50 miles) de corridor minéralisé. »

Les détails supplémentaires du forage sur la zone Valley sont présentés ci-dessous.

Faits saillants du forage sur la zone Valley :

CM-20-069 : 47,6 g/t Au sur 0,90 mètre

CM-20-070 : 23,92 g/t Au sur 1,75 mètre incluant 59,7 g/t Au sur 0,5 mètre

CM-20-070 : 12,01 g/t Au sur 2,75 mètres incluant 60,2 g/t Au sur 0,5 mètre

CM-20-072 : 16,30 g/t Au sur 2,25 mètres incluant 28,8 g/t Au sur 1,15 mètre

CM-20-072 : 6,30 g/t Au sur 9,15 mètres

CM-20-078 : 4,18 g/t Au sur 7,70 mètres

CM-20-083 : 8,43 g/t Au sur 8,40 mètres incluant 84,50 g/t Au sur 0,50 mètre

CM-20-083 : 34,50 g/t Au sur 1,10 mètre

CM-20-083 : 10,88 g/t Au sur 3,05 mètres

Les veines de quartz minéralisées sur le projet aurifère Cariboo sont généralement à pendage sub-vertical s’étendant au nord-est. Les corridors de veines sont définis comme étant un réseau à haute densité de veines de quartz minéralisées dans l’axe du pli F3 et encaissés dans le grès. Les corridors de veines sont modélisés à une épaisseur minimum de 2 mètres et les veines individuelles retrouvées dans chaque corridor varient d’une épaisseur de quelques millimètres à quelques mètres. Les corridors de veines modélisés pour la mise à jour des ressources minérales incluent la dilution interne du grès non exploitable économiquement retrouvé à même ces corridors de veines. Ces corridors ont été définis de la surface jusqu’à une profondeur verticale de 300 mètres en moyenne et demeurent ouverts pour une expansion en profondeur et dans l’axe de plongée. Les teneurs aurifères sont intimement associées à la présence de veines de pyrite ainsi qu’à des auréoles rocheux pyritiques fortement silicifiés à proximité des veines.

Les épaisseurs réelles sont estimées de 60 à 75 % des intervalles rapportés. Les intervalles non récupérés par le forage se sont vus octroyer une teneur égale à zéro. Aucune coupure maximum n’a été appliquée sur les résultats d’analyse à haute teneur. Les faits saillants complets sont présentés dans le tableau 1 et la localisation des trous de forage sont énumérés dans le tableau 2.

Personne qualifiée

En vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers, Maggie Layman, P.Geo., vice-présidente, exploration d’Osisko Développement Corp., est une personne qualifiée et a préparé, validé et approuvé le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse.

Assurance de la qualité - contrôle de la qualité (AQCQ)

Lorsque reçus des foreuses et pris en charge, tous les échantillons de forage sont coupés en deux, identifiés et ensachés. Le reste de la carotte de forage est par la suite entreposé sur le site dans un endroit sécurisé à Wells, en Colombie-Britannique. Des étiquettes de sécurité numérotées sont appliquées pour les envois au laboratoire pour les besoins de la chaîne de suivi. Des échantillons de contrôle de la qualité (CQ) sont insérés à des intervalles réguliers dans le processus, incluant des blancs et des matériaux de référence accompagnant tous les envois d’échantillons, et ce afin de contrôler la performance du laboratoire. Le programme de AQCQ a été conçu et approuvé par Lynda Bloom, P.Geo. d’Analytical Solutions Ltd.

Les échantillons de forage sont soumis à ALS Geochemistry dans North Vancouver, en Colombie-Britannique pour préparation et analyse. Les installations d’ALS sont certifiées aux normes ISO/IEC 17025 pour l’analyse d’or et toutes les méthodes d’analyse, incluant les matériaux de contrôle de la qualité à des fréquences établies à l’aide de critères de conformité des données. La totalité de l’échantillon est broyée et 250 grammes sont pulvérisés. L’analyse pour l’or s’effectue sur 50 grammes par pyro-analyse et finition par absorption atomique (AAS) en considérant une limite inférieure de 0,01 ppm et une limite supérieure de 100 ppm. Les échantillons avec analyses d’or supérieures à 100 ppm sont analysés à nouveau en utilisant un échantillon de 1 000 grammes analysé avec tamisage métallique et pyro-analyse. Une sélection d’échantillons est également analysée en utilisant un ensemble géochimique de 48 éléments pour un procédé de digestion par quatre acides, suivi d’une spectroscopie d'émission avec plasma induit par haute fréquence (ICP-AES) et d’une spectroscopie de masse à plasma inductif (ICP-MS).

À propos d’Osisko Développement Corp.

Osisko Développement Corp. est bien capitalisée et uniquement positionnée en tant que société de développement aurifère de premier plan en Amérique du Nord pour faire avancer le projet aurifère Cariboo et d’autres propriétés canadiennes et mexicaines, dans le but de devenir le prochain producteur aurifère intermédiaire. Le projet aurifère Cariboo, situé au centre de la Colombie-Britannique, est l’actif phare d’Osisko Développement avec des ressources minérales mesurées et indiquées de 21,44 Mt à 4,6 g/t Au, pour un total de 3,2 millions d’onces d’or, et des ressources minérales présumées de 21,69 Mt à 3,9 g/t, pour un total de 2,7 millions d’onces d’or. Le potentiel d’exploration considérable en profondeur et latéralement démarque le projet aurifère Cariboo des autres actifs de développement, de même que le bas coût historique de découverte tout inclus de 19 $ US par once. Le projet aurifère Cariboo progresse dans la phase d’obtention de permis en tant qu’opération souterraine de 4 750 tonnes par jour avec une étude de faisabilité prévue pour la deuxième moitié de 2021. Le carnet de projets d’Osisko Développement inclut une production potentielle à court terme envisagée sur le projet aurifère San Antonio, situé à Sonora, au Mexique, et des propriétés d’exploration en phase préliminaire incluant le projet Coulon et les propriétés de la Baie James situés au Québec, ainsi que les propriétés Guerrero situées au Mexique. Osisko Développement transige sur la Bourse de croissance TSX sous le symbole ODV depuis le 2 décembre 2020.

Tableau 1 : composites en or des trous de forage pondérés en fonction de la longueur en 2020 pour le projet aurifère Cariboo

ID TROU DE (M) À (M) LONGUEUR (M) Au (G/T) CIBLE CM-20-064 45,00 45,50 0,50 8,15 ZONE VALLEY 93,30 93,85 0,55 5,62 98,00 98,50 0,50 3,44 175,40 176,70 1,30 4,23 259,75 260,25 0,50 18,10 276,20 276,70 0,50 8,10 325,50 327,70 2,20 6,19 INCLUANT 327,10 327,70 0,60 19,85 332,25 332,80 0,55 3,01 CM-20-065 165,00 165,50 0,50 3,47 ZONE VALLEY CM-20-066 153,00 155,50 2,50 8,25 INCLUANT 153,00 153,50 0,50 35,30 180,90 182,65 1,75 4,63 187,50 188,85 1,35 6,09 192,70 197,95 5,25 4,18 INCLUANT 195,95 196,95 1,00 12,50 ET 196,95 197,95 1,00 4,83 CM-20-067 20,80 21,30 0,50 3,30 ZONE VALLEY 176,70 179,35 2,65 7,11 244,30 244,80 0,50 6,17 CM-20-068 157,20 160,15 2,95 6,29 ZONE VALLEY INCLUANT 157,20 158,10 0,90 9,64 ET 158,10 159,15 1,05 5,54 226,20 226,70 0,50 3,67 CM-20-069 125,50 127,75 2,25 3,54 ZONE VALLEY INCLUANT 125,50 126,00 0,50 7,19 ET 127,25 127,75 0,50 8,71 153,50 154,35 0,85 6,99 305,45 308,65 3,20 6,85 INCLUANT 305,45 306,80 1,35 12,25 ET 308,15 308,65 0,50 5,04 403,30 404,00 0,70 26,00 459,30 459,80 0,50 3,60 501,20 505,85 4,65 6,08 INCLUANT 502,00 502,50 0,50 45,80 538,35 539,25 0,90 47,60 CM-20-070 211,80 212,30 0,50 20,60 ZONE VALLEY 211,80 214,80 3,00 3,95 INCLUANT 211,80 212,30 0,50 20,60 234,75 235,70 0,95 8,02 254,70 256,45 1,75 23,92 INCLUANT 254,70 255,45 0,75 15,35 ET 255,95 256,45 0,50 59,70 271,75 274,50 2,75 12,01 INCLUANT 274,00 274,50 0,50 60,20 279,45 282,00 2,55 4,17 338,15 338,65 0,50 8,07 CM-20-071 TROU ABANDONNÉ ZONE VALLEY CM-20-072 242,40 244,00 1,60 5,94 ZONE VALLEY INCLUANT 242,40 242,90 0,50 11,90 254,40 256,65 2,25 16,30 INCLUANT 255,50 256,65 1,15 28,80 265,05 274,20 9,15 6,30 INCLUANT 265,05 265,80 0,75 16,95 ET 265,80 267,00 1,20 5,83 ET 271,60 272,20 0,60 38,50 ET 272,20 273,70 1,50 5,76 280,85 284,05 3,20 6,01 INCLUANT 283,50 284,05 0,55 18,95 293,50 294,20 0,70 6,95 CM-20-073 TROU ABANDONNÉ ZONE VALLEY CM-20-074 180,00 180,65 0,65 3,39 ZONE VALLEY 331,80 333,00 1,20 21,50 CM-20-075 33,50 35,00 1,50 8,03 ZONE VALLEY 40,10 40,60 0,50 20,30 46,00 47,00 1,00 3,62 CM-20-076 40,70 41,20 0,50 5,33 COW MOUNTAIN 42,70 43,50 0,80 3,15 56,60 57,60 1,00 18,28 INCLUANT 57,10 57,60 0,50 23,20 152,60 154,70 2,10 6,84 INCLUANT 152,60 153,55 0,95 12,10 CM-20-077 265,70 266,80 1,10 3,85 ZONE VALLEY CM-20-078 20,05 20,70 0,65 11,25 COW MOUNTAIN 60,20 64,00 3,80 5,95 INCLUANT 60,20 60,70 0,50 30,90 ET 63,00 64,00 1,00 6,32 146,60 154,30 7,70 4,18 INCLUANT 150,15 150,70 0,55 27,80 ET 152,10 152,60 0,50 5,23 167,80 168,45 0,65 3,88 177,50 181,50 4,00 4,38 INCLUANT 179,20 180,25 1,05 15,90 CM-20-079 45,30 46,00 0,70 6,28 COW MOUNTAIN 73,00 74,50 1,50 4,14 141,00 141,85 0,85 17,30 CM-20-080 149,65 150,50 0,85 5,00 ZONE VALLEY 279,00 279,75 0,75 3,92 CM-20-081 48,75 49,25 0,50 7,09 COW MOUNTAIN 152,20 152,80 0,60 22,80 154,30 155,30 1,00 3,87 CM-20-082 16,00 16,50 0,50 26,90 COW MOUNTAIN 43,85 45,05 1,20 3,10 55,20 55,70 0,50 6,00 CM-20-083 144,50 145,70 1,20 12,60 ZONE VALLEY 166,30 169,00 2,70 4,30 INCLUANT 168,00 169,00 1,00 9,70 320,35 322,15 1,80 12,96 INCLUANT 321,60 322,15 0,55 38,80 330,00 338,40 8,40 8,43 INCLUANT 335,00 338,40 3,40 19,62 INCLUANT 335,00 335,50 0,50 84,50 ET 337,80 338,40 0,60 39,20 345,10 345,80 0,70 5,26 370,20 371,30 1,10 34,50 385,50 386,50 1,00 14,90 391,25 391,80 0,55 4,21 433,00 433,50 0,50 4,35 436,50 437,00 0,50 7,37 444,20 447,25 3,05 10,88 INCLUANT 445,00 446,00 1,00 20,50 ET 446,75 447,25 0,50 13,75 450,35 452,80 2,45 4,54 462,45 463,15 0,70 5,78 464,60 465,40 0,80 4,23 467,45 468,05 0,60 5,00 478,20 479,00 0,80 4,32 495,00 495,50 0,50 3,74 497,50 498,00 0,50 3,23 504,70 505,35 0,65 3,79 506,15 506,75 0,60 2,49 509,85 510,40 0,55 2,04 517,00 528,85 11,85 2,33 INCLUANT 523,00 524,00 1,00 12,00 ET 526,25 527,25 1,00 4,55 ET 527,95 528,85 0,90 4,01 531,90 532,40 0,50 2,73 532,40 533,25 0,85 4,17 CM-20-084 83,00 83,50 0,50 4,49 ZONE VALLEY 91,30 91,80 0,50 3,14 122,15 122,65 0,50 4,46 202,05 202,55 0,50 9,78 243,00 243,50 0,50 10,05 244,50 245,00 0,50 2,95 251,00 251,50 0,50 3,97 256,55 257,05 0,50 11,20 263,00 264,50 1,50 4,39 283,30 284,05 0,75 7,96 320,85 321,45 0,60 9,56 334,20 336,10 1,90 4,33 341,80 344,50 2,70 4,17

Tableau 2 : localisations des trous de forage et leurs orientations