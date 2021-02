Ilkka-Yhtymä Oyj Sisäpiiritieto 2.2.2021, klo 15.30



POSITIIVINEN TULOSVAROITUS: ILKKA-YHTYMÄ ARVIOI VUODEN 2020 OIKAISTUN OMAN TOIMINNAN LIIKEVOITON YLITTÄVÄN EDELLISEN VUODEN TASON



Ilkka-Yhtymä muuttaa tulosohjaustaan koskien vuoden 2020 oikaistua oman toiminnan liikevoittoa. Alustavien tietojen mukaan neljännen vuosineljänneksen 2020 kannattavuus on ennakoitua parempi ja on noin edellisen vuoden tasolla. Tästä johtuen Ilkka-Yhtymän koko vuoden 2020 oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason.



Päivitetyt näkymät vuodelle 2020:



Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisestä vuodesta. Oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioimme myös nousevan edellisvuodesta.



Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.



Ilkka-Yhtymä tiedotti 30.12.2020 sen osakkuusyhtiön Arena Partners Oy:n tekemästä osakekaupasta ja siitä tulevasta myyntivoitosta. Myyntivoitolla ei ole vaikutusta Ilkka-Yhtymän oikaistuun oman toiminnan liikevoittoon, mutta sillä on merkittävä vaikutus Ilkka-Yhtymän tilikauden 2020 tulokseen osakkuusyhtiötuloksen kautta. Ilkka-Yhtymän tilikauden 2020 osakkuusyhtiötulos paranee arviolta noin 15 milj. eurolla Arena Partners Oy:n myyntivoiton seurauksena.



Ilkka-Yhtymä-konserni on osavuosikatsauksessa 2.11.2020 antanut näkymät vuodelle 2020 seuraavasti:



Olemme pitäneet näkymät ennallaan, vaikka nykyisissä poikkeusolosuhteissa niihin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.



Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.



Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.



Ilkka-Yhtymä julkaisee 25.2.2021 tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2020.





