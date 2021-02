BI Erhvervsejendomme A/S

February 02, 2021 09:10 ET

København Ø, Feb. 02, 2021







BI Management A/S er ikke i stand til at stille priser for de af selskabet administrerede UCITS og AIF’er på grund af fejl hos ekstern leverandør.

Det gælder

Investeringsforeningen BankInvest

Kapitalforeningen BankInvest Select

Værdipapirfonden BankInvest

BI Erhvervsejendomme A/S

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Investeringsforeningen Stonehenge

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Teamleder for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 7730 903.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør