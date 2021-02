BROSSARD, Québec, 02 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE, est heureux d’annoncer qu’il déploiera son test médical de l’IA pour l’analyse de la rétine dans les cliniques mobiles d’ophtalmologie Enayah exploitées par l’Association of Charitable Health Society for Patient Care (connue sous le nom de « Enayah »), en collaboration avec son partenaire d’affaires saoudien, Kanhoor Medical Co. (« Kanhoor »).



Enayah est l’un des pionniers des sociétés humanitaires du Royaume d’Arabie Saoudite et est enregistré au ministère du Travail et du Développement social. Sa mission est de fournir des soins de santé de qualité aux travailleurs de la santé et aux patients à faible revenu. Dans le cadre de son programme intitulé « Lutte contre la cécité », Enayah déploiera et exploitera une flotte de cliniques mobiles d’ophtalmologie afin d’accroître l’accessibilité aux soins oculovisuels pour les communautés et les patients à mobilité réduite.

« Depuis près de trois ans, Enayah utilise avec succès la plateforme CARA de DIAGNOS basée sur l’intelligence artificielle pour dépister la rétinopathie diabétique chez des milliers de patients diabétiques au moyen d’un test de détection précoce. En utilisant la solution de télémédecine de DIAGNOS, nous avons pu identifier tôt les patients qui ont besoin de soins afin que leur vision puisse être sauvée. Dans le cadre de notre programme « Combattre la cécité », nous sommes extrêmement heureux d’étendre ce service et de l’ajouter à d’autres tests dans notre flotte de fourgonnettes des cliniques mobiles d’ophtalmologie », a déclaré le Dr Salman Abdullah Al-Mutairi, directeur exécutif de l’Enayah Charitable Association et secrétaire général du conseil d’association privée du Royaume.

« Le diabète est la plus grande cause de perte de vision au monde et l’accessibilité à un test oculaire comme celui-ci est l’un des facteurs les plus importants qui contribuent au diagnostic et au traitement précoces. Nous félicitons le Dr L’initiative de Salman d’apporter le dépistage oculaire dans les communautés éloignées avec des cliniques mobiles », a déclaré Yves-Stéphane Couture, vice-président des ventes de DIAGNOS.

« Nous saluons ce nouvel engagement novateur d’Enayah et sa contribution à apporter des soins aux communautés éloignées et aux patients à mobilité réduite. La technologie s’efforce d’éliminer les obstacles permettant à tous d’avoir accès à des soins de santé de qualité et nous sommes fiers de faire amener cette initiative en Arabie Saoudite. CARA est maintenant disponible localement chez Saudi Telecom (STC) grâce à leur service d’infonuagique en collaboration avec Hajz Telecom », a déclaré Abdul-Aziz Rashid Al-Mugait, directeur général de Kanhoor Medical Co.

À propos de Kanhoor Medical Co

Al Kanhoor se concentre sur la vente de télémédecine et d’applications assistées par IA en KSA. Al Kanhoor fournit la technologie pour l’observation à distance de patient et la combinaison de diagnostic de vente des produits dans KSA et au-delà. Al Kanhoor est une société sœur de HAJZTELECOM « HTC » fournisseur de solutions de technologie et de télécommunications et entrepreneur de Saudi Telecom - STC- entrepreneur depuis 1997.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été́ autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.ca et www.sedar.com .



Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective. Rien ne garantit que l’information prospective s’avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément nuancée par la présente mise en garde.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’informations sur ce communiqué, veuillez communiquer avec : M. André Larente, président DIAGNOS inc. Tél. : 450 678-8882, poste 224