QUÉBEC, 02 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (« Stelmine ») (STH-TSXV) est fière d’accueillir Mme Julie Lemieux comme membre du Conseil d’administration. Mme Lemieux jouera un rôle actif dans la croissance de la Société comme conseillère stratégique, mais aussi grâce à son réseau de contacts au niveau international.



Mme Lemieux a plus de 25 ans d'expérience en gestion stratégique et en développement des affaires. Elle est une dirigeante expérimentée qui a fait ses preuves dans un large éventail d'industries et possède une vaste expérience dans la création de partenariats stratégiques. Mme Lemieux a travaillé avec succès avec des groupes des Premières Nations et Métis en établissant des relations solides et harmonieuses avec toutes les parties prenantes.

Mme Lemieux a obtenu un Baccalauréat en Géomatique de l’Université Laval. Elle est réputée pour amener les entreprises à des niveaux de succès supérieurs en développant une culture d'innovation collaborative.

Elle siège actuellement sur plusieurs conseils d’administration dont Durango Resources. Plus récemment, Mme Lemieux a travaillé comme consultante principale pour Planifika Inc, une société de conseil de Québec qui permet de développer un esprit de gestion des actifs basé sur les principes de l'Institute of Asset Management et les normes ISO 55001. De plus, elle a travaillé plusieurs années comme chargée de projet et spécialiste SIG pour le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Par la même occasion, la Société annonce le départ de M Christian Guilbaud comme membre de son Conseil d’administration. Son apport au succès de l’entreprise se poursuivra au poste du Développement des affaires de la Société. La Direction désire le remercier pour ses années de services comme administrateur.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d’exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. La Société détient 843 claims d’une superficie de 438 km² sur la partie Est du Bassin méta-sédimentaire de l’Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 45 896 188 actions émises et en circulation.

