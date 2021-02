AS Tallinna Sadam

February 02, 2021 10:08 ET

Tallinna Sadama tütarettevõte OÜ TS Shipping võitis Transpordiameti poolt korraldatud avaliku hanke jäämurdeteenuse osutamiseks ja navigatsiooni kindlustamiseks Soome lahel perioodil 20.12.2022-20.04.2032. Jäämurdeteenust Eesti rannikuvetes osutab multifunktsionaalne jäämurdja Botnica sarnaselt eelneva 10-aastase prahilepinguga iga-aastaselt 20. detsembrist kuni 20. aprillini. Leping sõlmitakse lähiajal vastavalt hankes ja pakkumuses esitatud tingimustele.

Sõlmitava lepingu hinnanguline maksumus kokku on 54,2 mln eurot ehk 5,4 mln eurot aastas. Alates 2025/2026 tööperioodist võidakse lepingu tasu indekseerida Eesti tarbijahinnaindeksiga, kuid mitte rohkem kui 3% aastas. Lepingu tasu on fikseeritud ehk Transpordiamet tasub kõigi prahipäevade eest sõltumata jäämurdja tegelikust kasutamisest jäämurdeks.

Võrreldes eelneva 10-aastase perioodi jäämurdeteenuse lepinguga lisandub tingimus tuua 10 päeva jooksul teenust osutama asenduslaev juhul, kui lepingu järgne põhilaev Botnica peaks kasutusest välja langema. Seda riski maandame mh läbi Botnica elutähtsate süsteemide töökindluse tõstmise.

MPSV Botnica valmis Aker Finnyardi laevatehases 1998. aastal. ICE-10/Polar Class 4 jääklassi kandva aluse pikkus on 97,3 ja laius 24,3 meetrit. Vabas vees on Botnica maksimumkiirus 16,5 sõlme, kuni 80-sentimeetrises jääs suudab laev liikuda kiirusega kuni kaheksa sõlme. Maksimaalne jää paksus, mida Botnica suudab ühtlasel kiirusel läbida, on 1,2 meetrit. Suveperioodidel juunist oktoobri lõpuni abistab Botnica Põhja-Kanada arktilistes vetes Panamax tüüpi kaubalaevu rauamaagi ekspordil Milne Inlet sadamast avamerele. Vastavalt prahilepingule osutab Botnica eskort- ja jääseire laeva teenust, reostusseiret ja hädaabi teenuseid. Botnica prahipäevade arv 2020. aastal kokku oli 249 päeva ja laeva kasutusmäär 68% aastast, 2019. aastal vastavat 261 päeva ja 72%.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

