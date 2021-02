February 02, 2021 11:51 ET

DEUX ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES SALARIÉS REJOIGNENT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SOITEC



Le syndicat CGT désigne Wissème Allali

Le syndicat CFE-CGC désigne Didier Landru

Bernin (Grenoble), France, le 2 février, 2021 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce la nomination de deux nouveaux administrateurs représentant les salariés au sein du Conseil d'administration de Soitec.

Conformément à l’article 12 des statuts de la Société adopté en application de l’article L225-27-1 et suivants du Code de commerce, Soitec a invité les deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections visées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du Code du travail à désigner chacune un administrateur représentant les salariés.

Le syndicat CGT Soitec a désigné Wissème Allali et le syndicat Métallurgie Isère CFE-CGC a désigné Didier Landru.

Leur mandat prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires devant statuer sur les comptes de l’exercice 2023 - 2024.

L’ensemble des membres du conseil d'administration souhaitent la bienvenue à leurs deux nouveaux collègues.

Wissème Allali

Wissème Allali a rejoint le service qualité de Soitec en 2011 dans la continuité d’une carrière de qualiticienne dans différents secteurs. Elle a été promue ingénieure en 2018, à la suite d’un master en amélioration continue et en excellence opérationnelle. Par ailleurs, Wissème Allali a exercé un mandat de représentation du personnel au sein du CHSCT de la société de 2013 à 2015.

Didier Landru

Didier Landru est senior expert au sein du département innovation de Soitec où il a occupé différentes fonctions en R&D depuis 15 ans, après une première expérience dans un grand groupe de l’industrie des semiconducteurs. Didier Landru est ingénieur en génie des matériaux de Grenoble INP-Phelma et a obtenu son doctorat en 2000 à l'université de Grenoble-Alpes, en collaboration avec l’université de Cambridge. Par ailleurs, Didier Landru a été à plusieurs reprises représentant du personnel et syndical au sein de différentes instances représentatives du personnel.

Eric Meurice, président du Conseil d’administration de Soitec, déclare : “Le Conseil d’administration souhaite chaleureusement la bienvenue à Wissème Allali et Didier Landru au sein du Conseil. Grâce à leur longue expérience professionnelle, ils apportent une importante valeur ajoutée et assurent la représentation de nos salariés au plus haut niveau de la gouvernance de Soitec.”

“Nous avons toujours accordé une importance particulière à la qualité du dialogue et à la cohésion sociale dans l’ensemble de la société, comme en attestent les nombreux accords collectifs conclus avec les organisations syndicales. C’est encore notre approche participative qui a permis la transformation de Soitec depuis le retournement de 2015”, rappelle Paul Boudre, directeur général de Soitec. “La désignation de Wissème et Didier au sein de notre Conseil d’administration est une nouvelle étape d’inclusion de nos salariés dans les instances de gouvernance. Ils apporteront une contribution précieuse à l’ensemble des travaux et missions du conseil.”

About Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 300 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

